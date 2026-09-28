Condenan al Gobierno Page por ‘desviación de poder’: colocó a dedo a un ‘amiguete’ en la sanidad de Castilla-La Mancha

Y este es al que llaman el ‘socialista bueno’

La sentencia que condena al Gobierno de Emiliano García-Page por «desviación de poder· vuelve a colocar la gestión sanitaria de Castilla-La Mancha en el centro del debate político.

Tal como informa El Debate, este fallo judicial pone en entredicho el uso de decisiones administrativas para favorecer a un cargo de confianza dentro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

No se trata de una simple divergencia sobre méritos profesionales. La expresión «desviación de poder» sugiere que se pudo utilizar una potestad pública para un propósito distinto al que marca la ley. En términos políticos, esta distinción se puede resumir con facilidad, sin embargo, en el ámbito judicial puede transformar meses de trámites en una factura institucional significativamente más larga.

El núcleo del caso

La polémica gira en torno al nombramiento de un alto cargo en el ámbito sanitario. La Justicia considera que la Administración regional no actuó de manera adecuada al resolver el proceso y, por lo tanto, anula la decisión tomada por el Sescam. El punto crucial no radica simplemente en quién ocupó el cargo, sino en cómo se emplearon las normas administrativas para conseguir ese desenlace.

Los puestos de confianza pueden ser parte de las administraciones públicas, pero no están exentos de los principios de mérito, capacidad, igualdad y objetividad. No se pueden convertir en un mero trámite decorativo. Cuando un tribunal detecta una desviación de poder, la crítica se centra en la finalidad de la decisión: la Administración tenía la capacidad de actuar, pero parece que usó esa capacidad para fines inadecuados.

Este fallo, por lo tanto, representa un tropiezo para la Junta y la dirección del Sescam. También plantea una pregunta política incómoda: ¿hasta qué punto los gobiernos autonómicos logran separar la gestión sanitaria de la lógica de lealtades internas? En el sector salud, donde las decisiones tienen un impacto directo en profesionales y pacientes, la percepción de arbitrariedad puede resultar tan perjudicial como cualquier contencioso jurídico.

Una gestión sanitaria bajo presión

Este pronunciamiento llega en un momento especialmente complicado para el Ejecutivo de Page. La oposición ha denunciado durante tiempo problemas relacionados con las listas de espera, la presión en urgencias y la escasez de personal. VOX ha señalado al Gobierno regional por llevar el sistema sanitario hacia el colapso, mientras que el PP aprovecha cada incidente para poner en duda la capacidad de dirección del presidente autonómico.

Esa presión se ve ampliada por episodios anteriores vinculados a la gestión de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina. La suspensión del servicio y la dilación en la realización de pruebas generaron críticas políticas y demandas de explicaciones. Este caso reforzó una idea que la oposición repite con frecuencia: la Administración regional reaccionaría tarde ante problemas que requieren protocolos claros y vigilancia continua.

Si bien la sentencia no establece por sí sola que haya una crisis generalizada en el sistema sanitario, proporciona argumentos políticos a quienes sostienen que los problemas de organización van de la mano con decisiones de personal opacas. El Gobierno autonómico deberá aclarar el alcance práctico del fallo, las responsabilidades administrativas y qué medidas se prevén para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.

Consecuencias jurídicas y políticas

El primer impacto es administrativo: la resolución controvertida queda anulada y el proceso deberá ajustarse a lo que dictamine el tribunal. Dependiendo del contenido exacto del fallo y su ejecución, podrían reflejarse cambios en el puesto, una nueva convocatoria o la revisión de actuaciones posteriores.

La segunda consecuencia afecta a la reputación del Sescam. La sanidad pública requiere de autoridad profesional y confianza interna. Si los facultativos perciben que los nombramientos dependen más de relaciones políticas que de criterios objetivos, aumenta el riesgo de conflictos, recursos y pérdida de talento.

En el ámbito partidista, es probable que el PP presente el caso como prueba de una posible colonización política en la Administración. Por su parte, el PSOE regional podría argumentar que se trata de un litigio concreto y que los tribunales son parte del funcionamiento normal del Estado de derecho. Esta defensa puede ser jurídicamente adecuada, pero políticamente insuficiente si no va acompañada de transparencia y explicaciones claras.

Este precedente podría, además, motivar a otros aspirantes o profesionales a cuestionar decisiones que consideren arbitrarias. Aunque una sentencia de este tipo no convierte automáticamente todos los nombramientos en sospechosos, sí aumenta el costo de justificar cada designación.

Lo más significativo del caso es que la discusión no se centra en el perfil de una persona específica. Se trata de una cuestión que afecta a la neutralidad de la Administración. La sanidad autonómica maneja presupuestos considerables, dirige hospitales y centros de salud y toma decisiones sobre carreras profesionales. Por ello, cualquier duda sobre la legitimidad de un nombramiento se difunde rápidamente.

Y hay una ironía que no es menor: en los hospitales, los equipos suelen pasar años tratando de reducir listas de espera, mientras que los expedientes administrativos pueden extenderse indefinidamente entre recursos, informes y resoluciones. En esta ocasión, el proceso ha culminado con una sentencia que lleva una palabra especialmente severa para cualquier Gobierno: desviación de poder. El tribunal, con ello, no solo cuestiona el resultado, sino que también pone en tela de juicio el propósito que podría haber estado detrás del procedimiento.