A Sánchez la crisis de Ceuta se la pela: el bochornoso vídeo con el alcalde de Nueva York así lo demuestra

No se puede ser más patético e insustancial.

Mientras Ceuta lidia con la mayor crisis inmigratoria de su historia reciente y los vecinos soportan inseguridad y caos, Pedro Sánchez aparece en un vídeo distendido lanzando bolas de papel a una papelera junto al alcalde neoyorquino. Zohran Mamdani.

Ni más ni menos que parece un fiel reflejo de lo que está afrontando el inquilino de La Moncloa y que no es otra cosa que los minutos de la basura de su legislatura, en un claro símil con los finales sin emoción de los partidos de baloncesto.

Mientras en Ceuta la convivencia se hace más complicada, al artista de La Moncloa lo que le preocupa es echarse unas 'canastas' junto con el alcalde de Nueva York. Lo de la papelera es el mejor símil de que Pedro Sánchez está jugando ya los minutos de la basura de la legislatura. pic.twitter.com/h2P3jBW4II — Luis Rioja (@miescano351) September 28, 2026

El clip, de apenas 21 segundos y publicado el fin de semana del 26-27 de septiembre de 2026 por el propio Mamdani, se ha viralizado en redes. En él, Sánchez suelta en inglés: «You know that being a leftist means taking big shots» («Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles»). El alcalde neoyorquino responde: «Y anotar». A partir de ahí, ambos se lanzan a imitar tiros de gancho, lanzamientos a ciegas y movimientos ‘profesionales’ mientras suena música de fondo. Todo muy divertido. Todo muy progresista. Todo muy desconectado de la realidad española.

Porque mientras Sánchez se divierte en Nueva York, Ceuta sigue pagando el precio de una gestión que muchos califican de negligente. Desde finales de julio, cuando más de 70.000 personas entraron de forma masiva e irregular desde Marruecos, la ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad. Miles de inmigrantes siguen en las calles, en playas y en centros improvisados. Los vecinos viven con miedo, los servicios públicos están desbordados y las protestas contra el Gobierno se han convertido en algo habitual. Cuando Sánchez y Marlaska se dejaron ver por allí, fueron recibidos a base de pitadas, insultos y gritos de «¡dimisión!».

Pero al presidente parece que todo eso le resbala. En Nueva York no solo se reunió con Mamdani para reivindicar su modelo migratorio («la inmigración nos hace un país mejor», llegó a decir), sino que además se permitió este numerito de postureo izquierdista. Un vídeo que, lejos de generar simpatía, ha provocado una oleada de indignación entre quienes todavía recuerdan lo que se vive en Ceuta. «Imagina ser vecino de Ceuta y ver esto», resumen muchos usuarios en redes. Y no les falta razón.

El mensaje es demoledor: mientras una parte de España sufre las consecuencias de una frontera descontrolada, el presidente del Gobierno prefiere dedicarse a hacer el ridículo con bolas de papel y a posar como referente internacional de la izquierda. Ni una palabra de empatía real, ni un gesto que demuestre que la situación de los ceutíes le quita el sueño. Solo risas, guiños ideológicos y un “se me pela” en toda regla.