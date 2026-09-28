Sánchez intensifica su rechazo y la comparación con Trump le pasa factura

La impopularidad de Pedro Sánchez ha dejado de ser un mero apunte en la agenda política: se ha convertido en un problema de fondo. Un reciente sondeo de SocioMétrica ha elevado la diferencia entre los índices de aprobación y rechazo hasta 40,5 puntos, un incremento notable desde los 25,6 de enero de 2023, y muy por encima de lo que Donald Trump experimentó durante el mismo lapso.

Este dato no es solo una insistencia sobre un presidente poco querido, sino una clara señal de un desgaste acumulado con el tiempo. La aprobación de Sánchez se sitúa en el 26,8%, mientras que el rechazo asciende al 67,3%; en otras palabras, solo uno de cada cuatro españoles le da su apoyo, mientras que casi siete de cada diez le dan la espalda.

Un desgaste que ya no se puede ocultar

El contraste con 2023 resulta particularmente molesto para La Moncloa. En ese entonces, un 32,4% aprobaba la gestión del presidente, y el 58% la desaprobaba; hoy, las cifras son peores en ambos lados, con más rechazo y menos apoyo. Esta tendencia se alinea con otras encuestas recientes que colocan a Sánchez en niveles muy bajos de valoración personal, incluso por detrás de otros líderes europeos, con notas que se acercan al aprobado raspado, o ni eso.

Detrás de este fenómeno hay una razón más profunda: la polarización. Un estudio académico sobre liderazgo político en España ha revelado que la figura de Sánchez ha visto un aumento constante de adherencias y rechazos extremos, con un índice de polarización que ha subido de 0,44 en 2019 a 0,71 en 2025. Dicho de otro modo: parece que cada vez logra más entusiasmar a su base, mientras que convence menos al resto, una estrategia que logra movilizar a los suyos pero que resulta desastrosa para ampliar su apoyo.

La comparación con Trump, más simbólica que contextual

El contraste con Donald Trump resulta evidente, aunque no puede considerarse un empate en términos absolutos. De acuerdo con el análisis presentado por EL ESPAÑOL, Trump tiene una brecha de 26 puntos entre aprobación y rechazo, en comparación con los 40,5 de Sánchez, evidenciando una diferencia de 14,5 puntos a favor del expresidente estadounidense en esta medida de impopularidad. Es importante interpretarlo con cautela: se trata de métricas diferentes y contextos nacionales distintos, pero el titular deja claro el tamaño del problema.

La imagen que proyecta a nivel internacional también juega un papel importante. Informes de Morning Consult junto con otras mediciones globales han posicionado a Sánchez entre los líderes menos valorados del planeta, con tasas de rechazo superiores al 60% en varios análisis recientes. No es precisamente la carta de presentación ideal para un gobierno que busca transmitir estabilidad en el exterior mientras en casa acumula descontento, escándalos y ruido en el parlamento.

Escenarios de aquí a las urnas

El deterioro de la figura del presidente tiene consecuencias directas sobre el PSOE y el resto de sus socios de investidura. Las encuestas recientes apuntan a un partido que se sitúa entre el 25% y el 27% de intención de voto, muy alejado de los resultados de julio de 2023, mientras que sus socios también pierden fuerza en varios sondeos. Cuando un líder cae en popularidad, sus aliados tienden a enfriarse; en política, nadie desea firmar en favor de un presidente que está en la lista de los menos favorecidos.

Además, el malestar de los ciudadanos no se explica exclusivamente por ideologías. Los barómetros recientes indican que temas como vivienda, economía y corrupción cobran cada vez más relevancia en la percepción del Gobierno. Esto es esencial, ya que no se trata solo de engendrar simpatías personales: cuando los problemas cotidianos se cronifican, la evaluación del dirigente se convierte en un tipo de recibo mensual del descontento social.

Señales inquietantes en el electorado socialista

Un dato que inquieta en Ferraz es la erosión dentro de su propio electorado. Diversas encuestas publicadas en las últimas semanas muestran que un número significativo de quienes apoyaron al PSOE en 2023 ya no aseguran su fidelidad, y que la tendencia hacia la abstención o el voto crítico va en aumento con el paso de los meses. Esta pérdida puede ser menos visible que una derrota rotunda, pero es más peligrosa: disminuye la capacidad de reacción y obliga a depender del desgaste ajeno.

También existe un factor de fatiga política. Tras años de constante campaña, difíciles pactos y una agenda cargada de tensión, el votante medio podría empezar a ver al presidente no como una solución, sino como parte del problema. Y aquí, la comunicación institucional se vuelve insuficiente: ni una aparición solemne, ni una fotografía con un aliado autonómico, ni un cambio en el discurso pueden ocultar una percepción que ya se ha arraigado.

Aprobación : 26,8%

: 26,8% Desaprobación : 67,3%

: 67,3% Brecha neta : 40,5 puntos

: 40,5 puntos Brecha en enero de 2023 : 25,6 puntos

: 25,6 puntos Diferencia con Trump: 14,5 puntos

Como curiosidad, el impacto político de estas cifras a veces actúa como un termómetro de doble filo: mide tanto la salud del presidente como, de rebote, el estado de ánimo de la nación. Y si la política española fuese un bar de barrio, Sánchez ya habría tenido que escuchar más de un “ponme otra, pero sin discursos.”