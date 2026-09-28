Los Servicios de Inteligencia españoles identifican a 72 militares marroquíes que ‘coordinaron’ la invasión de Ceuta

La indagación sobre el asalto a Ceuta avanza hacia una etapa más compleja: la Audiencia Nacional busca determinar el nombre, rango y jerarquía de los agentes marroquíes que orientaron a los migrantes hacia la frontera.

La información revelada por medios como El Español o The Objective pone el foco en hasta 72 miembros de las fuerzas de seguridad.

Todos ellos han observados, localizados e identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) y por la Policía Nacional.

Pero la intención va más allá de simples identificaciones.

La magistrada María Tardón busca reconstruir las funciones de cada agente y quién lideró la operación en los días 29, 30 y 31 de julio. Así, el expediente transforma lo que era un episodio migratorio en una investigación sobre una posible coordinación operativa desde el territorio marroquí.

Una orden judicial con nombres, unidades y mando

El auto solicita a la Policía Nacional y a la Guardia Civil la elaboración de un informe detallado sobre los agentes detectados. La juez considera “indudable relevancia” conocer la identidad de estos, el cuerpo al que pertenecen, su unidad, graduación y acciones específicas.

Además, la petición incluye a aquellos que desempeñaron labores de “coordinación y dirección operativa en el terreno”. La finalidad es averiguar si las imágenes y documentos recogidos durante el asalto permiten distinguir entre meros integrantes del dispositivo fronterizo y aquellos con la capacidad de organizar el movimiento de los migrantes.

La investigación plantea diversas líneas de acción:

Identificación de los 32 agentes observados por el Cenif.

Reconstrucción de la cadena de mando en la zona de Castillejos .

. Análisis biométrico y reconocimiento facial de los llamados agentes dinamizadores.

Consulta de bases policiales en España, registros fronterizos, Interpol y Europol .

y . Colaboración del CNI, el Cenif y la Policía Científica, siempre que tengan archivos útiles para la identificación.

Hay que manejar con cautela la cifra de 72 militares marroquíes que algunos medios han mencionado. La resolución divulgada por The Objective menciona específicamente a 32 agentes observados y ordena que se amplíe la investigación hacia aquellos que tuvieron funciones de coordinación. La discrepancia puede deberse a diferentes recuentos, categorías operativas o fases del análisis; sin embargo, solo el contenido completo del expediente permitirá establecer la cifra definitiva.

De la presión migratoria a la hipótesis de una operación coordinada

Lo más relevante no es solo la presencia de agentes marroquíes en el terreno, sino el tipo de comportamiento que se les atribuye. La juez busca aclarar si existió un “guiado activo” de los migrantes hacia la ciudad autónoma. Este término introduce una hipótesis distinta a la de una frontera desbordada por movimientos espontáneos.

Las investigaciones que han sido divulgadas por otros medios también apuntan a comunicaciones interceptadas desde España y a la posible preparación previa para la entrada masiva. Si estas diligencias confirmaran una planificación con la colaboración de agentes públicos, el caso adquiriría un carácter diplomático y de seguridad nacional.

La instrucción judicial aún no equivale a una acusación formal. Identificar a una persona, localizarla en un área específica o asignarle una función operativa son pasos obligados, pero no son suficientes por sí solos para demostrar una responsabilidad penal.

El coste político para España y Marruecos

Para el Gobierno español, el tema se presenta en un contexto especialmente delicado. Ceuta depende de una cooperación fronteriza robusta con Marruecos, un país esencial para controlar las salidas desde el norte de África. Cualquier sospecha sobre la posible colaboración de funcionarios marroquíes que facilitaron la entrada masiva podría poner en entredicho una relación cimentada en acuerdos prácticos y silencios estratégicos.

Por su parte, Rabat podría tener incentivos para desmentir cualquier operación organizada. Aceptar que miembros de sus fuerzas de seguridad dirigieron a los migrantes hacia la frontera española abriría un abanico de preguntas sobre el uso de la presión migratoria como herramienta en la política. En el ámbito diplomático, como en los pasos fronterizos, cada movimiento cuenta; y algunos dejan marcas difíciles de borrar.

La investigación también podría avivar el debate interno en España sobre la respuesta a las entradas irregulares. Se espera que la oposición exija explicaciones sobre la información disponible antes del asalto y la coordinación entre los servicios de inteligencia y cuerpos policiales. El Ejecutivo se verá obligado a equilibrar la defensa de la soberanía española con la necesidad de mantener canales de cooperación con Marruecos.

Las imágenes, pieza central del expediente

El reconocimiento facial solicitado por la juez subraya la relevancia de las pruebas visuales. Las fichas elaboradas a partir de fotografías y vídeos podrían ayudar a establecer conexiones entre episodios diversos y comprobar si ciertos agentes aparecen de manera reiterada en posiciones de mando o junto a grupos de migrantes.

La comparación con registros nacionales, fronterizos, de Interpol y Europol busca convertir imágenes aisladas en perfiles verificables. El desafío técnico será considerable: la calidad de las grabaciones, ángulos limitados, uniformes similares y posibles cambios de destino pueden dificultar la identificación.

Entre los datos más destacados de este caso se cuentan los siguientes:

La actuación investigada se centra en los días 29, 30 y 31 de julio.

La zona clave se sitúa alrededor de Castillejos.

La juez solicita reconstruir la cadena de mando, no solo identificar individuos.

El análisis podría implicar simultáneamente a la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Policía Científica.

La investigación busca esclarecer si hubo una dirección operativa en el terreno.

El expediente añade un detalle casi cinematográfico, aunque nada tenga de ficción: el destino del caso podría depender de la comparación de rostros captados en la frontera con bases de datos repartidas entre diversos organismos. A veces, en las investigaciones de seguridad, una imagen borrosa puede resultar más significativa que un discurso totalmente nítido.