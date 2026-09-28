Yolanda Díaz está para el frenopático: La ‘Fashionaria’ anima a movilizarse contra el Gobierno Sánchez… ¡¡¡del que ella forma parte!!!

Hay momentos en los que la política española deja de ser un espectáculo y se convierte directamente en un caso clínico.

Yolanda Díaz acaba de firmar uno de ellos, y esta vez con el desahucio de Maricarmen como telón de fondo perfecto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, ha salido a animar a la movilización… contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es decir, contra el Gobierno del que ella misma forma parte, del que cobra, del que ostenta cargo y del que, se supone, debería defender la acción política. El nivel de coherencia es tan bajo que ya no parece un error de comunicación: parece un episodio.

Lo del Gobierno Sánchez es de auténtico manicomio. Ahora Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Ejecutivo socialcomunista, anima a movilizarse contra el gabinete del que ella misma forma parte por el asunto de Maricarmen. El chiste, realmente, se cuenta solo. pic.twitter.com/eRB2B4ZAA5 — Luis Rioja (@miescano351) September 28, 2026

Todo arranca con el caso de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desalojada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda de renta antigua en la que vivía desde 1956 en el barrio madrileño de Retiro. Un fondo (Urbagestión) ejecutó el lanzamiento tras años de batalla judicial. La imagen de la mujer saliendo en camilla hacia el hospital Gregorio Marañón generó una ola de indignación y protestas. Y ahí entró en escena la ‘Fashionaria’.

Díaz y Sumar han convertido el drama de Maricarmen en su particular ariete. La vicepresidenta ha exigido que el próximo Consejo de Ministros apruebe “sí o sí” la expropiación del piso de la anciana y un nuevo paquete de medidas de vivienda (congelación de alquileres, prórrogas reforzadas, protección frente a fondos buitre…). Ha cargado contra las imágenes del desahucio afirmando que «no son dignas del Gobierno que queremos representar» y ha empujado a la calle y a la presión política… contra el propio Ejecutivo del que forma parte.

Es el colmo del cinismo. Sumar lleva años sentado en el Consejo de Ministros. Ha votado las leyes, ha compartido la mesa con el PSOE y ha disfrutado del poder. Ahora, cuando el caso Maricarmen estalla y se convierte en símbolo de la crisis de vivienda, Díaz decide marcar distancias, amenazar con no acudir al Consejo si no se aprueba su “decreto Maricarmen” y animar a la movilización contra las políticas del Gobierno al que pertenece.

Mientras Pedro Sánchez intentaba señalar a Ayuso y Almeida desde Nueva York, la ‘Fashionaria’ aprovechaba para hacerse la crítica radical desde dentro. Como si no hubiera estado en el Gobierno durante todos estos años de Ley de Vivienda, de medidas antidesahucio que luego no se consolidan y de una gestión que no ha evitado que casos como el de Maricarmen sigan ocurriendo.

El mensaje que lanza es demoledor por su propia absurdidad: «Movilícense ustedes contra nosotros… mientras yo sigo dentro y exijo que el martes se apruebe lo que yo diga». Es el equivalente político a incendiar la casa y después subirse al tejado a gritar que hay fuego. Solo que en este caso la que grita es una de las inquilinas con llave de la vivienda… y con el caso de una anciana de 87 años como bandera emocional.