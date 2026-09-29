  • ESP
    España América
Política

FERNANDO DE LOS SANTOS, OTRO JETA CAVIAR

¡El chiste del día! El Sindicato de Inquilinas tiene de portavoz al sobrino de una marquesa dueña de sociedades buitre con más de 200 millones de patrimonio

Su abuelo, Aurelio Menéndez, fue ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso despacho Uría Menéndez, consejero de Estado y, en 2011, recibió de Juan Carlos I el título de marqués de Ibias

Fernando de los Santos y Pepa Bueno.
Fernando de los Santos y Pepa Bueno. TVE.
Archivado en: Ayuntamiento de Madrid | Política

Más información

Maricarmen podrá volver a casa tras el acuerdo con Urbagestión

Maricarmen podrá volver a casa tras el acuerdo con Urbagestión

Un jeta caviar.

Otro Pedro Almodovar, Javier Bardem o Gran Wyoming de turno.

Forrado hasta las trancas, pero haciéndose el perfecto indignado y engañando a toda una legión de pardillos.

Mientras en la Puerta del Sol se levanta la voz contra los fondos buitre, la especulación inmobiliaria y los grandes tenedores que “vacían barrios”, una de las caras más visibles del Sindicato de Inquilinas resulta ser Fernando de los Santos Menéndez, sobrino de la actual marquesa de Ibias y nieto del primer marqués de Ibias, Aurelio Menéndez.

De los Santos, profesor de Filosofía del Derecho y vicedecano en la Universidad Autónoma de Madrid, se ha convertido en uno de los portavoces mediáticos de la acampada y de las protestas por el derecho a la vivienda. Aparece en televisiones, defiende contratos indefinidos, critica a los grandes propietarios y habla de “desobediencia organizada” frente a lo que el sindicato considera abusos del rentismo. Según su propia biografía, se sumó al movimiento en 2023 tras sufrir, como inquilino, los problemas de acceso a la vivienda.

El detalle familiar, sin embargo, no pasa desapercibido. Su abuelo, Aurelio Menéndez, fue ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso despacho Uría Menéndez, consejero de Estado y, en 2011, recibió de Juan Carlos I el título de marqués de Ibias. Tras su fallecimiento, el marquesado pasó a una de sus hijas, tía del portavoz. Medios como ‘OKDiario’ han señalado que la familia está vinculada a sociedades inmobiliarias de carácter inversor —calificadas en esos reportajes como “buitres”— y a un patrimonio que supera los 200 millones de euros (otras informaciones hablan de más de 80 millones en el ámbito más cercano a las sociedades).

El contraste es tan evidente que apenas necesita explicación: un movimiento que denuncia la concentración de la propiedad, las sociedades que compran bloques para vaciarlos y revalorizarlos, y el poder de los grandes tenedores tiene entre sus voces más escuchadas a alguien cuya familia pertenece a la élite jurídica, nobiliaria y, según esas informaciones, inmobiliaria.

Mientras el sindicato acusa a empresas como Urbagestión de actuar como fondo buitre por el desahucio de Maricarmen y exige medidas contra la especulación, el parentesco del portavoz con un linaje de marqueses y sociedades de inversión inmobiliaria se ha convertido en el chiste que se cuenta solo.

De los Santos ha insistido en que su militancia nace de la experiencia personal como inquilino y de la defensa del derecho a la vivienda como derecho fundamental, comparable a la educación o la salud. El sindicato, por su parte, se presenta como organización horizontal de base, sin líderes únicos y financiada por las cuotas de afiliados. Nada de eso borra la imagen: en plena oleada de protestas contra los buitres, uno de sus portavoces lleva el apellido y el parentesco de una familia de marqueses con intereses inmobiliarios millonarios.

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]