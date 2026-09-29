El nefasto plan de Sánchez para posponer las elecciones: usar a Ceuta

Pedro Sánchez no tiene límites.

Y es capaz de todo con tal de permanecer en Monclao.

La posibilidad de aprovechar la crisis que afecta a Ceuta para ganar tiempo en el ámbito electoral se ha convertido en un tema recurrente en ciertos círculos jurídicos y políticos. Y es que, el desastre del Gobierno Sánchez a la hora de gestionar la invasión no puede ser simplemente un tema de ineficacia o inutilidad. Y en este sentido, Libertad Digital plantea la posibilidad de que el Ejecutivo implemente una medida si las encuestas mantienen un panorama especialmente desfavorable para el PSOE.

Aquí la clave radica no solo en la crisis fronteriza, sino también en una frase de la Constitución que suele pasar desapercibida hasta que alguien decide analizarla con atención: mientras alguno de los estados previstos en el artículo 116 esté en vigor, no se podrá disolver el Congreso.

El artículo 116 y el calendario pendiente

El estado de alarma se puede declarar por el Gobierno a través de un decreto del Consejo de Ministros por un máximo de quince días. Para su prórroga es necesaria la autorización del Congreso. En cambio, el estado de excepción requiere autorización parlamentaria previa y puede extenderse durante treinta días, prorrogables por otro periodo igual. Por su parte, el estado de sitio, reservado para situaciones de extrema gravedad, debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.

El artículo 116.5 establece que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados estos estados. Además, las dos Cámaras deben seguir funcionando. La intención de la norma es clara: impedir que una emergencia se utilice para eludir el control parlamentario. El problema surge cuando dicha emergencia coincide con el final natural de una legislatura, y la Constitución no ofrece una respuesta completamente clara.

Este vacío ya ha sido señalado en análisis publicados en otras fuentes. La normativa electoral establece los plazos de convocatoria y votación, pero no aclara qué ocurriría si el mandato parlamentario finaliza durante una situación excepcional. La Ley Orgánica 4/1981 tampoco cuenta con un protocolo específico para aplazar unas elecciones generales por este motivo.

La experiencia de 2020 ofrece un precedente, aunque no es del todo comparable. En aquel año, durante la pandemia, se pospusieron las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia. Esa decisión se tomó en un contexto sanitario excepcional y afectó a comicios autonómicos. Trasladar esa misma lógica a unas elecciones generales tendría implicaciones constitucionales y políticas mucho más profundas.

Una maniobra factible, pero jurídicamente delicada

El estado de alarma está concebido para situaciones de catástrofe, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o de desabastecimiento. Un episodio de crisis migratoria o presión sobre la frontera de Ceuta tendría que encuadrarse en ese marco. No bastaría con alegar una emergencia política: el Gobierno debería probar que los poderes ordinarios son insuficientes para restaurar la normalidad.

La declaración inicial no requeriría de una votación previa en el Congreso. Con un acuerdo del Consejo de Ministros sería suficiente. Sin embargo, cualquier posible prórroga exigiría negociar con una Cámara donde el Ejecutivo depende de apoyos fluctúan. Esa aritmética transformaría cada quincena en una prueba de resistencia parlamentaria.

Escenario Decisión inicial Duración Control parlamentario Estado de alarma Gobierno 15 días Autorización del Congreso para prorrogar Estado de excepción Gobierno con autorización previa 30 días Autorización y posible prórroga Estado de sitio Congreso, a propuesta del Gobierno La que determine la Cámara Mayoría absoluta

La discusión no terminaría en el hemiciclo. El Tribunal Constitucional podría revisar tanto la legalidad como la proporcionalidad de las medidas. La experiencia durante la pandemia demostró que los estados excepcionales no escapan al control jurisdiccional. Una declaración diseñada principalmente para esquivar una cita electoral se enfrentaría, por tanto, a un recurso inmediato y a una fuerte respuesta institucional.

Además, habría un coste político difícil de ocultar. Declarar el estado de alarma para proteger a la población ante una situación real es una cosa; utilizarlo como instrumento para evitar la disolución de las Cortes sería interpretado por la oposición como un fraude constitucional. La frontera entre necesidad pública y conveniencia partidista se convertiría en el centro del debate.

El factor electoral y la presión sobre Ceuta

La cuestión central es el momento de la convocatoria. El presidente puede proponer una disolución anticipada, pero no está obligado a adelantar las elecciones. Si no lo hace, la legislatura finalizará de manera ordinaria y el decreto de convocatoria deberá ser expedido dentro del tiempo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

El escenario más delicado se daría si una emergencia declarada justo antes de esa convocatoria impide formalmente disolver el Congreso. En tal caso surgiría la pregunta que la normativa no aborda con claridad: ¿es posible mantener la situación excepcional hasta que expire el plazo electoral o debe activarse algún mecanismo automático?

Las respuestas dependerían de la interpretación conjunta de la Constitución, la legislación electoral y la Ley Orgánica sobre estados de alarma, excepción y sitio. No hay una autorización expresa para retrasar indefinidamente unas elecciones. Tampoco existe una regulación clara para gestionar una legislatura que termina mientras el Parlamento no puede ser disuelto.

Por ahora, esta hipótesis no equivale a una decisión tomada. Las informaciones disponibles sugieren que se trata de una posibilidad discutida por fuentes jurídicas, alimentada por la tensión en Ceuta y la incertidumbre sobre la fecha electoral. Convertir esta posibilidad en una acusación firme requeriría pruebas que aún no han sido presentadas.

Hay, además, un aspecto que a menudo se pierde entre los titulares: el estado de alarma no suspende por sí mismo todos los derechos fundamentales. En cambio, el estado de excepción permite limitar o suspender algunos derechos bajo condiciones más estrictas. Así que optar por una figura u otra no sería simplemente una cuestión de etiqueta, sino de consecuencias legales concretas.

Y no está de más mencionar un último detalle curioso: el artículo constitucional que se ideó para evitar que un Gobierno cierre el Parlamento en tiempos de crisis podría acabar protagonizando un debate opuesto, es decir, si una crisis puede justificar mantenerlo abierto cuando los ciudadanos esperan poder votar. En la política española, hasta el calendario tiene su letra pequeña.