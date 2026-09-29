Este es el nuevo delegado del Gobierno que Sánchez quiere enchufar en Ceuta: «¡Te reviento la cabeza!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por un perfil controvertido para cubrir la vacante en la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano.

El elegido es David de la Encina Ortega, exalcalde socialista de El Puerto de Santa María (Cádiz), nacido en la ciudad autónoma y hermano del diputado del PSOE Salvador de la Encina. Moncloa lo presenta como un rostro fresco alejado de la crisis migratoria, pero su pasado incluye amenazas y disputas que ahora salen a la luz.

"¡Te reviento la cabeza!": así fue la trifulca en 2022 que protagonizó David de la Encina (PSOE), exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) el futuro delegado del Gobierno en Ceuta. pic.twitter.com/46BizIdQhd — Luis Rioja (@miescano351) September 29, 2026

El episodio más sonado se produjo el 9 de noviembre de 2022, durante un pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. De la Encina, entonces portavoz del PSOE en la oposición, acusó al equipo de gobierno del PP de financiar con contratos menores una web para hacer «autobombo» y atacar a rivales. El portavoz popular, Javier Bello, le replicó recordando que durante su etapa como alcalde (2015-2019) el PSOE había gastado alrededor de 200.000 euros en publicidad institucional.

La tensión escaló. El alcalde Germán Beardo suspendió temporalmente la sesión. Según el vídeo acta del pleno y las versiones cruzadas, un cargo de confianza del PP (a quien La Razón identifica como el chofer del edil) se acercó. De la Encina sostiene que recibió un codazo en el estómago y una provocación del tipo “te espero fuera”. Su respuesta, captada por los micrófonos abiertos, fue contundente:

¡Te reviento la cabeza, niñato!

El PP denunció amenazas. De la Encina presentó denuncias por las acusaciones económicas y la supuesta agresión. El asunto llegó a los tribunales por un posible delito de amenazas; las últimas informaciones indican que el juicio se suspendió o no prosperó. El propio De la Encina pidió disculpas por el “bochornoso espectáculo”, aunque lo justificó como reacción defensiva.

No es el único capítulo oscuro. En 2015, cuando aún trabajaba en la Junta de Andalucía y se preparaba para la campaña municipal, remitió un correo pidiendo «flexibilidad» horaria para seguir cobrando su sueldo público (unos 47.000 euros anuales) sin acudir al puesto y volcarse en la política. La corporación municipal le exigió la dimisión por unanimidad; él se atrincheró y se justificó como «ingenuo».

También hubo una querella por presunta estafa y malversación relacionada con el aparcamiento de Pozos Dulces (obras iniciadas en su mandato y luego problemáticas). Fue archivada. Tras perder la alcaldía en 2019 y obtener peores resultados en 2023 (de 8 a 5 concejales), dejó el acta y se alejó de la primera línea.

El quinto delegado de Sánchez en Ceuta

Con este nombramiento, pendiente de formalización en Consejo de Ministros, Sánchez se convertirá en el presidente que más delegados ha tenido en Ceuta en ocho años: Salvadora Mateos, Rafael García, Cristina Pérez, Miguel Ángel Pérez Triano y ahora De la Encina. Triano dimitió denunciando una “campaña de acoso” (incluida una corona de difuntos en la puerta de la Delegación), tras las denuncias de su exjefe de gabinete sobre los avisos del CNI previos a la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes el 30 de julio.

De la Encina, abogado, nacido en Ceuta en 1970 y con vínculos familiares y políticos en la ciudad, llega a un puesto clave de frontera y seguridad en plena crisis migratoria, con investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional y la ciudad aún lejos de la normalidad. Moncloa apuesta por un “perfil no quemado”. La oposición y los medios críticos ven otra muestra del estilo sanchista: enchufar a un cuadro con pasado bronco y polémico precisamente donde se necesita rigor, serenidad y control de impulsos.

En Ceuta, donde la tensión social, las protestas y los problemas de seguridad siguen vivos, el nuevo representante del Gobierno llega con un lema grabado que no pasa desapercibido: «¡Te reviento la cabeza!».