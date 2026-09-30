Almeida chafa a Rita Maestre su lucha a favor de Maricarmen arrojándole una foto del pasado

¡Tremendo repaso a cuenta del monotema de Maricarmen!

El pleno del Ayuntamiento de Madrid vivió un momento de tensión en la sesión extraordinaria del 29 de septiembre de 2026 cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida interrumpió a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, con una imagen del pasado que descolocó a la oposición.

Mientras la edil intentaba capitalizar el caso de Maricarmen, la octogenaria que regresó a su vivienda en Sainz de Baranda tras un acuerdo, el regidor popular le plantó un cartel de Juventud sin futuro y cambió el rumbo del debate.

El repaso que le pega José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, a Rita Maestre (Más Madrid) por su defensa de la jeta de Maricarmen es espectacular. El momento en el que el alcalde le enseña el cartel de 'Juventud sin futuro' es, sencillamente, glorioso. pic.twitter.com/ZNAO3hdGDb — Luis Rioja (@miescano351) September 30, 2026

Maestre había abierto fuego acusando a Almeida de pretender «ponerse la medalla» de héroe después de «no hacer nada» por la anciana.

Cada desahucio de esta ciudad lleva la firma de Almeida. Cada piso que se convierte en un piso turístico lleva la firma de Almeida.

La de Más Madrid le recriminó al primer edil capitalino que el Ayuntamiento solo se hubiera movido cuando la propiedad (Urbagestión) lo pidió para “lavar su imagen”.

Almeida contestó de forma contundente. Primero le reprochó que no hubiera dicho «ni una sola palabra» de alegría por el regreso de Maricarmen a su vivienda —con un contrato de hasta ocho años y un alquiler que no supera el 30 % de sus ingresos— y le preguntó directamente: «¿Qué ha hecho usted por Maricarmen?».

Después sacó la foto que revolucionó el salón de pleno. Se trataba de una imagen de una joven Rita Maestre en el 15-M, sujetando una pancarta de ‘Juventud sin Futuro‘ con el lema: «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». El alcalde la utilizó para remarcar la evolución de la portavoz de Más Madrid:

15 años después, la señora Maestre sí tiene casa en uno de los barrios más cool de Madrid.

Le recordó su antiguo compromiso de no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional si accedía a un cargo público.

Y le espetó con una contundencia bestial:

Le debe usted 700.000 euros a los madrileños. Su único miedo es perder sus privilegios, señora Maestre. Aquellos privilegios que denunciaba. ¿De verdad usted cree que a los que representaba al 15-M con esta pancarta se sienten representados hoy por usted?

El golpe hizo mella. Maestre fue llamada al orden en dos ocasiones por el presidente del pleno, mientras el alcalde insistía en que el Ayuntamiento había estado “en la solución” frente a quienes, según él, prefieren “las algaradas”. El acuerdo para el regreso de Maricarmen se cerró el lunes en una reunión a tres bandas (propiedad, representantes de la afectada y el Servicio de Intermediación del Alquiler municipal), sin coste adicional para las arcas públicas.