Collado Villalba alerta sobre el incremento del censo exterior debido a la ley de nietos

El panorama electoral en Madrid se tiñe de nuevos desafíos. Collado Villalba, con poco más de 67.000 habitantes, ha observado un aumento del 19 % en su Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde 2019. De acuerdo con El Debate, este crecimiento se traduce en 227 nuevas inscripciones, alcanzando un total de 1.439 electores que residen fuera de España.

Este fenómeno no es exclusivo de Villalba. Al principio, Tres Cantos dio la voz de alarma, seguido por Madarcos, y ahora es el turno de Collado Villalba. La controversia gira en torno a la conocida como ley de nietos, un componente de la Ley de Memoria Democrática que ha permitido a los descendientes de españoles solicitar la nacionalidad y registrarse en el censo exterior.

Un incremento concentrado en municipios específicos

La cifra de Villalba equivale casi al 3 % de su censo electoral total. Aunque no se asemeja a la situación de otros pequeños municipios, donde el voto exterior puede igualar o incluso triplicar el número de residentes, es lo suficientemente significativa como para generar inquietud entre los grupos opositores municipales.

El Gobierno local, bajo la dirección de la popular Mariola Vargas, solicita a las instituciones estatales que aclaren cómo se verifica el vínculo entre los nuevos electores y el municipio elegido. Este aspecto no es trivial: aquellos que nunca han residido en España pueden optar por adscribirse al lugar que consideren su punto de “mayor arraigo”, ya sea propio o de sus antepasados, lo que abre la puerta a interpretaciones diversas.

La controversia se reduce a tres interrogantes:

¿Qué documentos validan ese supuesto arraigo?

¿Quién se encarga de verificar la conexión real entre el elector y la localidad seleccionada?

¿Puede una afluencia excepcional de altas influir en el peso electoral de una circunscripción?

El Ayuntamiento no cuestiona el derecho a adquirir la nacionalidad española. Su demanda se enfoca en los procedimientos de inscripción y en asegurarse de la transparencia de los datos. En el ámbito electoral, las cifras pueden resultar frías, pero un puñado de votos puede decidir el destino de un escaño.

El trasfondo nacional de la ley de nietos

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática se puso en marcha en octubre de 2022. Esta normativa brinda la posibilidad de optar por la nacionalidad a ciertos hijos y nietos de españoles de origen, incluidos aquellos descendientes de individuos que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación sexual.

El impacto en el CERA ha sido significativo. Según los datos que han emergido en las últimas semanas, más de 460.000 personas se han sumado al censo exterior desde finales de 2022 hasta agosto de 2026. A 1 de julio, el número de electores residentes en el extranjero superaba los 2,7 millones, representando aproximadamente el 7 % del censo total español.

Madrid destaca entre las regiones donde este crecimiento ha sido más notable. La capital ha registrado ya más de 422.000 electores inscritos en el exterior, cerca del 15 % de su censo total. En la Comunidad de Madrid, la cifra ha experimentado un incremento superior al 30 % desde la implementación de la ley, un crecimiento que el Partido Popular califica de desproporcionado en comparación con otras áreas con una tradición migratoria más arraigada.

La comparación con Galicia es especialmente delicada. Allí se ha desarrollado una diáspora española histórica, pero el crecimiento del voto exterior ha sido inferior al observado en Madrid. Una posible explicación radica en la elección del municipio de adscripción por parte de ciudadanos nacionalizados que jamás han residido en España.

El Supremo frena los efectos electorales

El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente los efectos de ciertas inscripciones relacionadas con la ley de nietos, a la espera de que se confirme que quienes se beneficiaron cumplen con los requisitos establecidos. Esta medida no implica una revisión de todas las nacionalidades otorgadas, sino que afecta a su utilización en el ámbito electoral mientras continua el proceso judicial.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se mostraron en contra de una suspensión general. Argumentan que la concesión de la nacionalidad y la inclusión en el CERA son dos asuntos distintos. Para ambos organismos, revisar el censo no debe transformarse en una revisión masiva de los expedientes de nacionalidad.

La Junta Electoral Central también ha pedido mayores garantías. Entre las medidas consideradas destaca la necesidad de demostrar el municipio o provincia con el que el elector mantiene un vínculo más sólido. El objetivo es limitar el margen de discrecionalidad que permite elegir una localidad en la que nunca se ha vivido.

Dato Situación comunicada Electores CERA en Collado Villalba 1.439 Aumento desde 2019 227 personas Incremento porcentual 19 % Peso aproximado sobre el censo local Casi el 3 % Aumento estatal desde finales de 2022 Más de 460.000 inscritos

El debate tiene implicaciones jurídicas y políticas. Si se endurecen los controles, los consulados cargarán con más trabajo administrativo y los solicitantes tendrán que enfrentarse a trámites adicionales. Si las reglas no cambian, seguirá la presión sobre municipios que ven cómo se eleva su peso electoral desde despachos situados a miles de kilómetros.

Además, hay un dato curioso que explica la intensificación del conflicto: en España ya existen municipios donde los electores CERA constituyen al menos la mitad de la población residente. En algunos casos extremos, la cantidad de votantes inscritos desde el extranjero supera varias veces el número de vecinos empadronados. Collado Villalba está lejos de esos extremos, pero su advertencia demuestra que la discusión ya no es exclusiva de los pequeños pueblos: ha llegado también a la sierra madrileña.