Madrid exige el desalojo de la Puerta del Sol y da 48 horas al delegado del Gobierno

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado un ultimátum de 48 horas al delegado del Gobierno para que adopte las medidas necesarias para desalojar la Puerta del Sol. El requerimiento ha sido anunciado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El Ejecutivo regional reclama que, dentro de ese plazo, se dicten las instrucciones correspondientes para poner fin a la situación que, según sostiene, se está produciendo actualmente en uno de los principales espacios públicos de la capital.

García Martín ha advertido de que, si la Delegación del Gobierno no atiende la petición, la Comunidad recurrirá a la vía judicial. En concreto, prevé presentar un recurso contencioso-administrativo y solicitar medidas cautelares ante el órgano judicial competente.

El consejero ha defendido la necesidad de actuar ante lo que considera una situación de “impunidad, ilegalidad y desorden” en la Puerta del Sol. Según ha señalado, el plazo concedido pretende ofrecer a la Delegación del Gobierno la posibilidad de atender el requerimiento antes de acudir a los tribunales.

Además de la vía contencioso-administrativa, el Gobierno madrileño asegura que se reserva la posibilidad de emprender otras acciones legales, incluidas actuaciones de carácter penal contra el delegado del Gobierno, si considera que existen motivos para ello.

La Comunidad de Madrid justifica estas actuaciones en la defensa del interés general de los madrileños y mantiene el plazo de 48 horas como límite para que la Delegación del Gobierno responda al requerimiento.