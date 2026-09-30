¡Menudo esperpento! La ministra del Vivienda asume que no sabe qué contiene el 'decreto Maricarmen': "Tengo un cacao..."

Es lo que tiene acudir a los sitios sin llevar aprendida la lección.

Pero es que encima en el Gobierno Sánchez también tienen un serio problema a la hora de mirar las ‘chuletas’.

No saben siquiera lo que llevan apuntado.

Isabel Rodríguez protagonizó un momento incómodo durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros al enfrentarse a las cuestiones sobre los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados, conocidos informalmente como el ‘decreto Maricarmen‘.

La ministra del Gobierno de Pedro Sánchez no logró aclarar con precisión el alcance de las medidas que acababa de defender y generó desconcierto entre los presentes.

Isabel Rodríguez, la 'Sonrisas Profidén' del Gobierno Sánchez, titular de Vivienda, pasó su peor momento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le preguntaron por varios detalles del 'decreto Maricarmen'. Ni ella sabe qué se ha firmado ni qué contiene. pic.twitter.com/KrZ0C83yR7 — Luis Rioja (@miescano351) September 30, 2026

Ante las preguntas de los periodistas sobre detalles concretos de las medidas —prórroga de contratos, protección frente a desahucios hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, vetos a “fondos buitre” y demás—, Rodríguez se puso a rebuscar entre los papeles que tenía sobre la mesa. Y soltó la frase del día:

Tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao…

No era un lapsus. Insistió.

Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí.

Y más tarde:

Este texto justo no me lo he… no está aquí ni la última versión del otro porque se han estado trabajando hasta las últimas horas.

Es decir: el Gobierno aprueba dos decretos de calado en materia de vivienda —precisamente para “evitar otro caso como el de Maricarmen”— y la ministra del ramo se presenta a explicarlos sin la versión definitiva de los textos. Todo un alarde de rigor y de preparación.

La justificación oficial es la de siempre: las negociaciones se alargaron hasta el último momento. PSOE y Sumar dividieron el paquete en dos reales decretos (uno con la renovación automática de contratos y otro con el resto de medidas) para intentar contentar a unos y a otros, y aún así el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos en el Congreso para la convalidación de este viernes. Especialmente de Junts.

Como colofón del esperpento, cuando le preguntaron cómo definen exactamente un “fondo buitre”, Rodríguez no dudó en cargar contra Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que desahuciaron a la anciana de 87 años:

Tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera.

En resumen: el Gobierno se sube a la ola mediática del desahucio de Maricarmen, aprueba medidas a toda prisa, las parte en dos para intentar cuadrar los números parlamentarios… y la ministra encargada de venderlas reconoce en directo que tiene “un cacao” y no dispone de la última versión de lo que acaba de aprobar su propio Consejo de Ministros.