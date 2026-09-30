  • ESP
    España América
Política

CONFUSIÓN DE ISABEL RODRÍGUEZ EN LA RUEDA DE PRENSA

¡Menudo esperpento! La ministra del Vivienda asume que no sabe qué contiene el ‘decreto Maricarmen’: «Tengo un cacao…»

La titular de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez se enreda al explicar los detalles de las nuevas normas y admite su desconcierto ante las preguntas de los periodistas

¡Menudo esperpento! La ministra del Vivienda asume que no sabe qué contiene el 'decreto Maricarmen': "Tengo un cacao..."
Isabel Rodríguez. Youtube.
Archivado en: Gobierno | Gobierno de España | Isabel Rodríguez | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Ana Rosa Quintana y Maricarmen Abascal

Ana Rosa se moja y lanza un dardo al decreto Maricarmen: “Los okupas se irán de alquiler y pagarán sus facturas”

Es lo que tiene acudir a los sitios sin llevar aprendida la lección.

Pero es que encima en el Gobierno Sánchez también tienen un serio problema a la hora de mirar las ‘chuletas’.

No saben siquiera lo que llevan apuntado.

Isabel Rodríguez protagonizó un momento incómodo durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros al enfrentarse a las cuestiones sobre los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados, conocidos informalmente como el ‘decreto Maricarmen‘.

La ministra del Gobierno de Pedro Sánchez no logró aclarar con precisión el alcance de las medidas que acababa de defender y generó desconcierto entre los presentes.

Ante las preguntas de los periodistas sobre detalles concretos de las medidas —prórroga de contratos, protección frente a desahucios hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, vetos a “fondos buitre” y demás—, Rodríguez se puso a rebuscar entre los papeles que tenía sobre la mesa. Y soltó la frase del día:

Tengo que recurrir al texto porque ahora ya tengo un cacao…

No era un lapsus. Insistió.

Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí.

Y más tarde:

Este texto justo no me lo he… no está aquí ni la última versión del otro porque se han estado trabajando hasta las últimas horas.

Es decir: el Gobierno aprueba dos decretos de calado en materia de vivienda —precisamente para “evitar otro caso como el de Maricarmen”— y la ministra del ramo se presenta a explicarlos sin la versión definitiva de los textos. Todo un alarde de rigor y de preparación.

La justificación oficial es la de siempre: las negociaciones se alargaron hasta el último momento. PSOE y Sumar dividieron el paquete en dos reales decretos (uno con la renovación automática de contratos y otro con el resto de medidas) para intentar contentar a unos y a otros, y aún así el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos en el Congreso para la convalidación de este viernes. Especialmente de Junts.

Como colofón del esperpento, cuando le preguntaron cómo definen exactamente un “fondo buitre”, Rodríguez no dudó en cargar contra Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que desahuciaron a la anciana de 87 años:

Tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera.

En resumen: el Gobierno se sube a la ola mediática del desahucio de Maricarmen, aprueba medidas a toda prisa, las parte en dos para intentar cuadrar los números parlamentarios… y la ministra encargada de venderlas reconoce en directo que tiene “un cacao” y no dispone de la última versión de lo que acaba de aprobar su propio Consejo de Ministros.

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]