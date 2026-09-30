El vídeo que persigue al Gobierno Sánchez: de amenazar a Rajoy con «o Presupuestos o elecciones» a enlazar cuatro prórrogas consecutivas

No aguanta ni medio asalto.

Y es que la hemeroteca es un rival imbatible para el inquilino de La Moncloa.

El contraste entre las palabras de Pedro Sánchez en 2018 y la realidad presupuestaria de 2026 ha vuelto a saltar en las redes. Un vídeo

revive aquellas declaraciones del entonces secretario general del PSOE, cuando exigía cuentas públicas o elecciones anticipadas al Gobierno de Mariano Rajoy, y las pone frente a la cuarta prórroga consecutiva que todo apunta a que se producirá al llegar el 30 de septiembre.

El post recoge el mensaje directo del Pedro Sánchez de la oposición para el actual presidente: con las cuentas prorrogadas de nuevo, las frases de entonces cobran un nuevo significado.

En marzo de 2018, frente al entonces jefe del Ejecutivo, lanzó un ultimátum claro: o se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado o se convocaban elecciones. «O Presupuestos o elecciones», resumió entonces. Añadió que, de no haber nuevas cuentas ni adelanto de comicios, exigiría una cuestión de confianza. «España no puede estar paralizada», «gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio» y «un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina» fueron algunas de las frases que quedaron grabadas.

El Pedro Sánchez de 2018, cuando el PSOE estaba en la oposición, tiene un recado para el Pedro Sánchez presidente del Gobierno en 2026 ahora que se ha llegado al 30 de septiembre y todo apunta a una cuarta prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado. pic.twitter.com/PCe3oFcxtP — Luis Rioja (@miescano351) September 30, 2026

Desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido aprobar solo tres presupuestos completos. En cambio, ha recurrido a la prórroga en cuatro ocasiones: las cuentas de 2018 se extendieron a 2019 y 2020, y las de 2023 se han prorrogado de forma consecutiva para 2024, 2025 y 2026. A 30 de septiembre de 2026, el Gobierno incumple de nuevo el plazo constitucional que obliga a presentar el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de que expire el ejercicio anterior, abriendo la puerta a una cuarta prórroga consecutiva de las mismas cuentas de 2023 en 2027. Sería un escenario inédito en democracia: toda una legislatura sin que las Cortes aprueben unas cuentas nuevas.

La Constitución (artículo 134) contempla la prórroga automática como mecanismo excepcional para garantizar la continuidad del Estado. El Gobierno de Sánchez la ha normalizado. Mientras tanto, ha modificado a golpe de ampliaciones de crédito y transferencias decenas de miles de millones de euros —más de 100.000 en algunos ejercicios— sin el control parlamentario que supone una ley de Presupuestos votada en las Cortes.

La hemeroteca no perdona. En 2018 Sánchez insistía en que «aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno» y que vivir de la prórroga significaba «prorrogar los problemas de precariedad y desigualdad». Hoy, desde el poder, defiende que las cuentas de 2023 «permiten cumplir con la agenda social» y ejecutar los fondos europeos. La oposición, especialmente el PP, no pierde ocasión de recordarle aquellas palabras con el mismo vídeo que circula una y otra vez.

El contraste es evidente. Cuando estaba en la oposición, Sánchez exigía a Rajoy que no aspirara «a estar cuatro años más en funciones». Ahora su Gobierno se dirige a completar una legislatura entera gobernando con presupuestos heredados y retocados por la vía administrativa. El vídeo de 2018 sigue ahí, intacto, como un espejo en el que el presidente se mira cada vez que vuelve a prorrogar las cuentas. Y la pregunta que él mismo formuló entonces sigue resonando: ¿es este el Gobierno que necesita el país?