El alcalde comunista de Oleiros convulsiona contra la Policía Local por llevarse el coche mal estacionado de su mujer: «Tú eres gilipollas»

El eterno regidor del municipio coruñés de Oleiros, el comunista Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños), ha protagonizado un nuevo y escandaloso episodio de prepotencia y abuso de poder.

Grabado en una llamada telefónica, el alcalde se enfureció de forma descontrolada cuando la grúa municipal retiró el vehículo de su esposa, aparcado en una zona reservada durante unas fiestas en Mera a finales de mayo de 2026) Todo comenzó cuando la mujer del regidor telefoneó a la centralita de la Policía Local para reclamar el coche.

Alegó que estaba en una plaza «reservada para el alcalde». La agente le explicó con profesionalidad que se habían retirado varios vehículos por estar mal estacionados y que no había orden específica de reservar plaza a nadie concreto. Fue entonces cuando García Seoane se puso al teléfono y explotó.

¡Vean y escuchen al alcalde comunista de Oleiros (La Coruña), Ángel García Seoane, mandando poco menos que a esparragar a una agente de la Policía Local porque retiraron su coche porque estaba mal aparcado: "Tú eres tonta y gilipollas"! pic.twitter.com/OnX7yx48Zq — Luis Rioja (@miescano351) October 1, 2026

El estallido telefónico

«Tráeme el coche de inmediato, me cago en Dios», gritó el alcalde. Exigió que un agente dejara sus funciones y le llevara el coche personalmente hasta el lugar de las fiestas. Cuando la policía le respondió que no era posible —el vehículo estaba en el depósito de Cambre y ella estaba sola en la oficina—, el regidor perdió por completo los nervios:

¿Tú eres tonta o gilipollas?

La agente le advirtió que le estaba faltando al respeto. Lejos de disculparse, García Seoane insistió:

Sí, eres tonta o gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido. Y

No se quedó ahí: amenazó con abrir un expediente a alguno de los agentes.La policía, manteniendo la compostura en todo momento, dejó constancia de los insultos y ha tramitado una denuncia en el juzgado.

En una segunda llamada, la propia agente volvió a subrayar:

Me ha llamado gilipollas. Quiero que quede constancia.

No es la primera vez que el alcalde de Oleiros —conocido por instalar un monumento de ocho metros al asesino y homófobo Che Guevara— demuestra su carácter autoritario. Condenado en su día por prevaricación e inhabilitado, García Seoane lleva décadas ejerciendo un poder casi feudal en el municipio más rico de Galicia, donde los vecinos de a pie pagan las consecuencias de sus alcaldadas mientras él se cree por encima de la ley.