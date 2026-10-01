Los Reyes dan la peor noticia a Pedro Sánchez y anuncian que visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

Es la noticia que a Pedro Sánchez ha debido de amargarle el café de esta mañana.

La fecha de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla ya está confirmada: 13 y 14 de octubre de 2026.

Esta información, divulgada por El Mundo, sitúa a la Casa Real en el centro de una operación institucional que se había aplazado durante mucho tiempo. Asimismo, coloca al inquilino de La Moncloa en una situación políticamente delicada, ya que el jefe del Estado llegará a dos ciudades cuya relevancia en la agenda nacional se ha convertido en un asunto de soberanía, seguridad y autoridad.

Este viaje tendrá lugar justo un día después de la Fiesta Nacional. Un detalle que no debe pasarse por alto. La elección de esta fecha transforma la visita en un gesto simbólico de apoyo a Ceuta y Melilla, además de recordar que han pasado casi 20 años desde que los Reyes visitaron ambas ciudades por última vez.

Una visita cargada de política

Fenómeno curioso, Felipe VI y la Reina Letizia probablemente realicen el viaje en días diferentes, siguiendo el ejemplo de Juan Carlos I y doña Sofía, quienes recorrieron las dos ciudades autónomas en 2006. Desde entonces, ningún jefe del Estado había regresado oficialmente a Ceuta y Melilla, una ausencia que se hizo especialmente notoria en un periodo caracterizado por crisis migratorias, la presión diplomática de Marruecos y los debates en torno a la defensa de las fronteras españolas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había anunciado que el Rey le comunicó su intención de visitar la ciudad. Sánchez confirmó más tarde que la visita tendría lugar «en las próximas semanas», aunque durante septiembre el Gobierno se abstuvo de detallar la fecha. Desde el Ejecutivo se insistió en que no había ningún veto externo, a pesar de que diversas informaciones sugerían que la fecha de las elecciones legislativas marroquíes influyó en la decisión.

Los hechos ofrecen una lectura clara:

El viaje fue propuesto tras la crisis vivida en Ceuta durante el verano.

La Moncloa argumentó que la visita debía realizarse cuando se dieran las condiciones adecuadas.

Exteriores reafirmó que los Reyes no requieren permiso de ningún país para visitar territorio español.

La fecha seleccionada se sitúa muy cerca del 12 de octubre, pero después de los actos principales de la Fiesta Nacional.

Así las cosas, se dibuja una imagen incómoda para Sánchez. Aunque el Gobierno puede presentar la visita como una decisión coordinada desde Zarzuela, la Casa del Rey aparece como la institución que efectúa el respaldo sobre el terreno. En el campo de la política, a menudo la diferencia entre “se llevará a cabo” y “ya se ha fijado” puede generar semanas de espera y muchos titulares.

La llegada de Felipe VI tendrá una notable dimensión interna. En Ceuta y Melilla, su presencia fortalecerá el vínculo con el resto de España y brindará apoyo a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad y a las administraciones locales. Además, permitirá reconocer el papel crucial de estas ciudades como fronteras exteriores de la Unión Europea.

La dimensión internacional presentará un matiz más delicado. Marruecos ve a Ceuta y Melilla como territorios que le pertenecen, aunque España ejerce su soberanía de forma efectiva y ambas ciudades son parte del entramado constitucional español. Por eso, toda visita real adquiere una relevancia que trasciende el ámbito protocolario. No será un mero acto institucional, incorporará un mensaje político medido al milímetro.

La reacción de Rabat será uno de los aspectos que el Gobierno supervisará de cerca. En los últimos años, Sánchez ha cultivado una relación de cooperación con Marruecos centrada en la gestión migratoria, la seguridad y el comercio. Esta estrategia podría verse tensada si las autoridades marroquíes interpretan el viaje como un desafío.

El papel que podría jugar Pedro Sánchez

Aún está por determinar si Sánchez acompañará a los Reyes. Informaciones anteriores sugerían que podría acudir algún ministro o secretario de Estado, lo que permitiría al Ejecutivo respaldar la visita sin que esta se convierta en una cumbre política con las autoridades locales.

La decisión que tome tendrá sus repercusiones. Si el presidente decide participar, se hará cargo del coste diplomático y político del viaje. Si opta por no asistir, la oposición podría acusarle de dejar a la Corona desamparada en una cuestión de Estado. En cualquiera de ambos escenarios, su margen de maniobra resulta ajustado.

La visita llega, por otro lado, tras una serie de declaraciones gubernamentales borrosas. Sánchez afirmó que había argumentos y razones suficientes para que el Rey viajara a Ceuta y Melilla, pero rehuyó ofrecer una fecha precisa. Ahora, el calendario convierte dicha promesa abierta en un compromiso tangible.