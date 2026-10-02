Alejandro Fernández exige a Sánchez que «acabe ya con la agonía» y convoque elecciones: el PP presenta su decálogo para cambiar España y Cataluña

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «acabe ya con la agonía» y convoque inmediatamente elecciones generales. Durante su intervención, el dirigente popular ha defendido que la situación política actual exige un cambio y ha presentado las principales líneas de actuación que, según el PP, debería impulsar un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Fernández ha centrado buena parte de su discurso en la situación de Cataluña y en la necesidad de que, a su juicio, el cambio político en España tenga una especial incidencia en la comunidad autónoma. El líder del PPC ha resumido su planteamiento en dos ideas: «que el cambio político en España es especialmente necesario en Cataluña, y que el cambio político en España será especialmente positivo para Cataluña».

La intervención llega además en un momento de especial tensión política en Cataluña, después del Debate de Política General celebrado en el Parlament, en el que el PP ha endurecido sus críticas al Govern de Salvador Illa en cuestiones como la financiación, la vivienda, la seguridad y la inmigración.

Fernández reclama elecciones generales

El presidente del PPC ha dirigido sus primeras críticas hacia Pedro Sánchez y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones generales.

A juicio de Fernández, «en cualquier democracia sana» un presidente que no consigue aprobar los Presupuestos, que se encuentra con miembros de su entorno político y personal ante los tribunales o en prisión y que no dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante sus principales iniciativas «ya se habría ido».

Con este argumento, el dirigente popular ha reclamado al presidente del Gobierno que ponga fin a la actual legislatura y permita que sean los ciudadanos quienes decidan el próximo Gobierno de España.

La petición de Fernández se enmarca en la estrategia del PP de presentar a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa de Gobierno y situar a Cataluña como uno de los territorios centrales para el cambio político que reivindican los populares.

1. Vivienda: más oferta y protección a los propietarios

La vivienda ocupa el primer lugar del decálogo presentado por Fernández.

El presidente del PPC ha denunciado la situación del mercado inmobiliario en Cataluña y ha puesto el foco tanto en los precios como en la falta de oferta y en los problemas derivados de la ocupación y los desahucios.

Su propuesta pasa, según ha explicado, por «facilitar en lugar de desproteger». Para ello, el PP plantea facilitar la construcción mediante una reducción de impuestos y de las trabas burocráticas, además de revisar las condiciones que, según Fernández, dificultan que los promotores puedan desarrollar nuevos proyectos.

También ha defendido reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para incentivar que más viviendas lleguen al mercado del alquiler.

Fernández ha cuestionado las políticas de intervención del mercado impulsadas por la izquierda y ha sostenido que el precio del alquiler ha aumentado un 40 % durante los últimos ocho años. Su diagnóstico es que actualmente existe una insuficiente oferta tanto para comprar como para alquilar.

«Los jóvenes de España son la primera generación desde la recuperación de la democracia que no tiene posibilidades de ser una generación de propietarios», ha afirmado.

El dirigente popular ya había situado la propiedad privada y la ampliación de la oferta como elementos centrales de su discurso sobre vivienda durante las últimas semanas. En septiembre defendió que Cataluña no puede solucionar el problema inmobiliario sin respetar la propiedad privada.

2. Impuestos: rebaja fiscal y reducción de estructuras

El segundo eje del decálogo es la fiscalidad.

Fernández ha defendido que el cambio político permitiría reducir los impuestos también en Cataluña, donde, según su discurso, existen 16 impuestos autonómicos que no tienen equivalente en ninguna otra comunidad autónoma.

El presidente del PPC sostiene que una menor presión fiscal puede compatibilizarse con el mantenimiento de los servicios públicos mediante una reducción del gasto político y de determinadas estructuras administrativas.

En este sentido, ha planteado acabar con lo que denomina «chiringuitos» y con una «industria política» formada, según sus palabras, por agencias, consorcios y fundaciones.

Fernández ha cifrado en 270 las estructuras de este tipo existentes en Cataluña y ha acusado al PSC, los Comunes y ERC de utilizarlas para colocar a personas vinculadas a sus respectivas formaciones. Se trata de una acusación política formulada por el dirigente popular que el PP utiliza para defender una reducción de este tipo de organismos.

3. Seguridad: más policías y respuesta contra la ocupación

La seguridad constituye el tercer punto del programa.

Fernández ha defendido que España necesita «más seguridad ciudadana», con una atención especial a Cataluña. El líder popular ha reclamado un refuerzo de los cuerpos policiales y ha rechazado la reducción de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

«No necesitamos menos policía, necesitamos más», ha afirmado, al tiempo que ha mencionado los episodios de violencia con armas de fuego y armas blancas que, según ha denunciado, se han producido recientemente en Cataluña.

Entre sus propuestas figura también una respuesta más rápida frente a la ocupación ilegal de viviendas. El PP plantea que los ocupantes puedan ser expulsados en un plazo de 48 horas y reclama medidas contra la multirreincidencia.

El discurso de Fernández conecta así seguridad y vivienda, dos de las cuestiones que el PP catalán está situando entre sus principales prioridades políticas.

4. Inmigración: legal, ordenada y vinculada al cumplimiento de la ley

El cuarto eje es la inmigración.

Fernández ha defendido un modelo basado en la inmigración legal y ordenada y ha insistido en la necesidad de que quienes lleguen a España respeten el ordenamiento jurídico y los principios de igualdad entre hombres y mujeres.

«La igualdad es indiscutible», ha afirmado.

El presidente del PPC ha criticado las regularizaciones que considera masivas y ha advertido de que, en su opinión, determinadas políticas migratorias pueden incrementar la presión sobre servicios públicos como la educación, la sanidad, el transporte y la vivienda.

En las últimas semanas, Fernández ha profundizado en esta cuestión y ha defendido una política migratoria basada en cuotas y con determinados criterios de priorización, incluyendo a personas procedentes de América Latina y de la Unión Europea.

5. Energía: renovables y nuclear

El quinto punto del decálogo está dedicado a la energía.

Fernández ha defendido que un futuro Gobierno del PP garantice «suministro, seguridad y certeza energética», combinando el desarrollo de las energías renovables con el mantenimiento de la energía nuclear.

El dirigente popular ha puesto el foco especialmente en Cataluña y ha asegurado que alrededor del 60 % del consumo energético catalán procede de la energía nuclear.

Para el PP, garantizar la estabilidad del suministro energético es una condición necesaria tanto para los hogares como para la actividad económica y empresarial.

6. Agua: «agua para todos»

El sexto compromiso se centra en las infraestructuras hídricas.

Fernández ha reivindicado «agua para todos» y ha utilizado las dificultades provocadas por los episodios de sequía para defender una política nacional de infraestructuras hidráulicas.

«Hace dos años pudimos comprobar que bastan cuatro meses sin llover para que volvamos a tener unas tensiones enormes», ha señalado.

La propuesta del PP pasa por acometer las infraestructuras necesarias y desarrollar una política de gestión y distribución de los recursos hídricos que, según Fernández, permita garantizar el suministro en el conjunto de España.

7. Contra la «cultura del no»

El séptimo punto del decálogo tiene un componente especialmente político.

Fernández ha anunciado que un Gobierno del PP acabaría, según su planteamiento, con lo que denomina la «repulsiva cultura del no a todo» instalada en Cataluña durante los últimos 15 o 20 años.

Frente a ese modelo, el dirigente popular ha reivindicado una Cataluña que diga «sí a lo que funciona» y «sí a lo que nos garantiza el progreso».

Entre sus objetivos figura convertir Cataluña en un territorio capaz de atraer y organizar grandes acontecimientos internacionales.

La propuesta conecta con una de las principales críticas que el PP catalán viene formulando contra las políticas de las distintas administraciones: la existencia, a juicio de los populares, de demasiadas trabas burocráticas para desarrollar proyectos económicos y atraer inversión.

8. Educación: recuperar la cultura del esfuerzo

La educación ocupa el octavo lugar.

Fernández ha reclamado una «mejora sustancial» de la calidad del sistema educativo catalán y ha situado los resultados de las pruebas PISA entre los motivos que, según el PP, justifican un cambio de modelo.

Para los populares, dos elementos deben ocupar un papel central: «la cultura del esfuerzo y las evaluaciones exigentes».

La cuestión educativa ha sido una de las áreas en las que el PP catalán ha incrementado sus críticas al Govern. Durante el Debate de Política General, Fernández también vinculó la situación educativa con las políticas impulsadas por los gobiernos de izquierdas.

9. Pluralismo lingüístico

El noveno punto aborda una de las cuestiones históricamente más sensibles de la política catalana: la lengua.

Fernández ha reivindicado el catalán y el castellano como una «riqueza innegociable» y ha defendido que los ciudadanos puedan utilizar libremente ambas lenguas.

«Nosotros tenemos la suerte de disponer de dos lenguas y poder usarlas libremente», ha señalado.

El presidente del PPC ha asegurado además que la llegada del PP al Gobierno supondría respetar las sentencias judiciales que garantizan el bilingüismo en Cataluña.

Para Fernández, este compromiso forma parte de la defensa del pluralismo y de la igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de la lengua que utilicen.

10. Igualdad ante la ley

El último punto del decálogo es uno de los mensajes políticos centrales del discurso de Fernández: la igualdad ante la ley.

El dirigente popular ha asegurado que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos españoles «especialmente en Cataluña».

En este apartado, Fernández ha endurecido su crítica contra los acuerdos políticos que, a su juicio, permiten que determinadas formaciones condicionen las decisiones del Gobierno mediante sus votos en el Congreso.

«El PP no permitirá nunca que el disponer de siete votos en el Congreso de los Diputados te permita cometer cualquier delito: malversación, sedición y que sirvan para que te indulten o para que te amnistíen», ha afirmado.

Fernández ha presentado así la igualdad ante la ley como uno de los principios que, según el PP, deberían marcar el próximo ciclo político.

Un decálogo para convertir Cataluña en pieza del cambio

El mensaje de fondo de Fernández ha sido claro: el PP quiere hacer de Cataluña una de las piezas fundamentales de su proyecto de cambio político en España.

El dirigente popular ha agrupado sus propuestas en diez grandes áreas —vivienda, impuestos, seguridad, inmigración, energía, agua, cultura, educación, pluralismo e igualdad ante la ley— y las ha presentado como las bases de una alternativa al modelo desarrollado por los gobiernos socialistas y sus socios.

Su discurso coincide con el intento del PP catalán de reforzar su perfil como oposición al Govern de Salvador Illa. En el reciente Debate de Política General, Fernández ya había protagonizado un duro enfrentamiento con el presidente de la Generalitat a cuenta de la financiación autonómica y había cuestionado el modelo defendido por el Ejecutivo catalán.

Ahora, el presidente del PPC amplía ese planteamiento al conjunto de España y reclama directamente la convocatoria de elecciones generales. Su argumento es que el cambio nacional tendría, según su tesis, una consecuencia directa sobre Cataluña.

«El cambio político en España es especialmente necesario en Cataluña» y, al mismo tiempo, «el cambio político en España será especialmente positivo para Cataluña», ha resumido Fernández.

El PP sitúa así vivienda, seguridad, fiscalidad, inmigración, educación y defensa del bilingüismo en el centro de su discurso para Cataluña, mientras reclama que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas sobre el futuro Gobierno de España.