Castilla-La Mancha: Núñez reprocha a Page que la región ocupe el penúltimo puesto en el Índice de Competitividad Fiscal

Once años de gobierno dan para mucho. También para exigir resultados.

Paco Núñez ha puesto sobre la mesa un dato que cuestiona la gestión de Emiliano García-Page: según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2026 citado por el dirigente popular, Castilla-La Mancha ocupa el penúltimo puesto y ha retrocedido ocho posiciones desde 2017.

El presidente del PP regional lo denunció durante el Comité Ejecutivo Autonómico celebrado en Toledo.

Su reproche es claro: mientras otras comunidades impulsan reformas fiscales, el Ejecutivo de Page sigue instalado en el inmovilismo, sin ofrecer el cambio que necesitan familias, autónomos y empresas.

Según Núñez, el balance del Gobierno socialista se resume en crear impuestos, aumentar los existentes y dificultar la actividad económica. Mucho anuncio, poca reforma y una factura que acaba pagando el ciudadano.

La fiscalidad sale del despacho y entra en cada casa. Está presente cuando un joven compra una vivienda, cuando un autónomo intenta mantener abierto su negocio o cuando una familia transmite a sus hijos el patrimonio construido durante años. Por eso, Núñez sostiene que la región vive un «verdadero infierno fiscal» y reclama una política que facilite esas decisiones.

Once años de poder y demasiadas oportunidades pendientes

Page ha tenido tiempo para desarrollar su proyecto. Once años al frente de la Junta hacen difícil presentar como novedad lo que todavía queda por resolver. La crítica de Núñez apunta precisamente a esa distancia entre los anuncios del Gobierno y los resultados que perciben los ciudadanos.

Durante su intervención, el dirigente popular citó el encarecimiento de la vida y del alquiler, las listas de espera sanitarias y el riesgo de pobreza como síntomas de una región que necesita reaccionar. Son cifras expuestas por Núñez que merecen contrastarse, pero su planteamiento político resulta inequívoco: el PSOE debe responder por su gestión, no limitarse a renovar sus promesas.

La exigencia de transparencia y de rendición de cuentas también debe ser firme. Ahora bien, el texto aportado no acredita casos de corrupción atribuibles a Page o a su Ejecutivo. La crítica puede ser contundente sin convertir una acusación sin pruebas en un hecho.

Núñez propone aliviar el bolsillo y abrir la puerta a la inversión

Frente al desgaste del Gobierno socialista, Paco Núñez presenta una alternativa de centroderecha centrada en bajar impuestos y facilitar la actividad económica. Entre sus propuestas figuran reducir el tramo autonómico del IRPF, rebajar la tributación asociada a la compra de vivienda y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.

El objetivo que defiende es concreto: que trabajar, emprender o heredar deje de sentirse como una carrera de obstáculos. Aliviar a las familias y dar margen a autónomos, pymes, agricultores y ganaderos constituye el núcleo de su propuesta.

Núñez también reclama más industria, formación conectada con las empresas y capacidad para atraer inversión. Castilla-La Mancha cuenta con una ubicación que puede generar oportunidades; convertir esa ventaja en empleo y prosperidad exige decisiones y ejecución.

Ahí está la prueba para cualquier alternativa: traducir las propuestas en resultados. Núñez ha marcado una dirección reconocible y se compromete a llevarla a cada pueblo, escuchando a los ciudadanos y consensuando medidas.

Page tiene un balance por el que responder; Núñez, una alternativa que demostrar. Después de once años de Gobierno socialista, reclamar menos cargas, mejores servicios y más oportunidades es una exigencia razonable. Castilla-La Mancha puede aspirar a más que a escuchar, una vez más, lo que algún día se hará.