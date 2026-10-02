Illa carga contra Junts por tumbar los decretos de vivienda de Sánchez: «Se equivoca gravemente»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha elevado este viernes el tono contra Junts después de que la formación de Carles Puigdemont haya anunciado su rechazo a los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Illa ha acusado directamente a los independentistas de «equivocarse gravemente» con su decisión y ha mostrado su «profunda decepción» con un partido que, según ha señalado, asegura defender los intereses de los catalanes. Sus declaraciones se han producido durante su intervención en el Foro La Toja, Vínculo Atlántico, mientras el Congreso debatía las medidas del Ejecutivo.

«Un partido que dice defender los intereses de los catalanes se equivoca gravemente», ha afirmado Illa, en referencia a la posición adoptada por Junts.

El presidente catalán considera que la vivienda se ha convertido en una de las principales demandas sociales y que las administraciones públicas deben actuar para intentar garantizar el acceso a una vivienda digna.

«Creo que es un error lo que está haciendo», ha insistido el dirigente socialista, que ha defendido la necesidad de adoptar medidas ante las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para acceder a una vivienda.

Illa pone el foco en los jóvenes

Durante su intervención, Illa ha relacionado la problemática de la vivienda con las dificultades que afrontan ciudadanos con formación y empleo para poder desarrollar su proyecto de vida en Cataluña.

«¿Cómo le cuento yo a un ciudadano de Cataluña, que en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña la economía va bien, muy bien, incluso en privado, los empresarios te reconocen que muy bien, y que las cuentas de resultados salen bien, que él, que tiene estudios superiores, que tiene un buen trabajo, no tiene un horizonte en Cataluña?», ha planteado.

Para el presidente de la Generalitat, la situación exige una respuesta de las instituciones y no puede quedar únicamente en el terreno del debate político.

Illa ha defendido que las administraciones deben hacer «todo lo que se pueda» para afrontar el problema de la vivienda, una cuestión que en los últimos meses ha ganado peso en el debate político catalán y nacional.

Junts mantiene su rechazo

El enfrentamiento entre Illa y Junts llega después de que la formación independentista anunciara su negativa a convalidar los dos decretos de vivienda que el Gobierno de Sánchez llevó este viernes al Congreso.

Junts ha reclamado al Ejecutivo que retire las normas y elabore un nuevo texto. La formación sostiene que varias de las medidas planteadas pueden terminar produciendo el efecto contrario al buscado: reducir la oferta de viviendas en alquiler y provocar un incremento de los precios.

Los de Puigdemont también han cuestionado que los decretos sean suficientes para impedir determinadas operaciones de grandes tenedores y para proteger a los hogares vulnerables.

Respecto al segundo decreto, que planteaba modificaciones sobre la duración y prórroga de los contratos de alquiler, Junts ha utilizado un argumento especialmente duro al considerar que la medida podría afectar a los ahorros acumulados por familias propietarias de viviendas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha mantenido este viernes la posición de su formación y ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que retire los decretos y trabaje en una nueva propuesta.

Collboni se suma al ataque contra Junts

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también ha entrado en la batalla política y ha reclamado a Junts que cambie su posición.

«Aún están a tiempo», ha asegurado el alcalde socialista, que ha planteado la votación como una decisión sobre el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Collboni ha afirmado que Junts debe decidir si quiere respaldar las medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda digna o votar junto al PP y Vox.

«Hoy Junts tiene que escoger si quiere sumarse a las medidas que facilitan el acceso a una vivienda digna o si prefiere votar con PP y Vox», ha escrito el alcalde barcelonés en sus redes sociales.

Un nuevo choque entre Junts y el Gobierno

La vivienda se ha convertido así en un nuevo frente de enfrentamiento entre Junts y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La formación independentista vuelve a utilizar su posición parlamentaria para presionar al Gobierno y exigir cambios en las políticas que afectan directamente a Cataluña. Junts ha pedido que los decretos sean retirados y sustituidos por una nueva propuesta negociada.

El Gobierno, sin embargo, ha mantenido su intención de someter las medidas a votación en el Congreso.

La posición de Junts resulta especialmente relevante porque el Ejecutivo necesita apoyos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas. De hecho, el rechazo de la formación independentista, unido al voto contrario anunciado por otras fuerzas, deja al Gobierno en una situación especialmente complicada para convalidar las medidas.

El choque deja además una imagen poco habitual: Illa, presidente de la Generalitat y dirigente del PSC, reclamando públicamente a una formación independentista que rectifique su posición sobre una política que afecta de lleno a Cataluña.

Mientras Junts defiende que los decretos pueden terminar reduciendo la oferta y encareciendo el alquiler, Illa sostiene que rechazarlos supone bloquear una respuesta institucional a uno de los principales problemas sociales de los ciudadanos.

El debate sobre la vivienda vuelve así a situarse en el centro de la política catalana, esta vez con el Gobierno de Sánchez, Junts, Illa y el Ayuntamiento de Barcelona enfrentados por el rumbo que deben tomar las políticas de alquiler y acceso a la vivienda.