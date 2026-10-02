Junts planta a Sánchez y revienta su plan de vivienda: los siete diputados votarán en contra

Junts ha dado el golpe definitivo a los planes del Gobierno sobre vivienda. Los siete diputados de la formación independentista votarán en contra de los dos decretos impulsados por Pedro Sánchez y reclaman al Ejecutivo que retire ambos textos.

La decisión deja al Gobierno al borde de perder una votación que había preparado contra reloj. Y obliga a Moncloa a buscar una salida cuando apenas quedan horas para el pleno extraordinario del Congreso.

La formación de Carles Puigdemont no se limita a anunciar su voto negativo. Exige que Sánchez retire las medidas y prepare un nuevo paquete legislativo que, según Junts, permita afrontar la crisis de la vivienda desde otra perspectiva.

Junts dispara contra los decretos

El argumento de los independentistas es contundente: consideran que las medidas pueden provocar justamente el efecto contrario al perseguido por el Gobierno.

Junts sostiene que determinadas disposiciones reducirán el número de viviendas disponibles para el alquiler, presionarán los precios al alza y complicarán todavía más el acceso a una vivienda para las familias con menor capacidad económica.

La formación también cuestiona que los decretos vayan a frenar la actividad de los grandes fondos inmobiliarios. Según Junts, estas entidades podrán continuar comprando viviendas y promoviendo procedimientos de desahucio en determinados casos.

El partido considera además que algunas de las medidas afectan de manera especialmente negativa a los propietarios particulares y denuncia que pueden comprometer el patrimonio acumulado durante generaciones.

Su conclusión es que parte de las viviendas podrían terminar abandonando el mercado del alquiler para salir a la venta, sin que eso implique necesariamente que las familias trabajadoras puedan acceder a ellas.

Moncloa no cede

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Fuentes de Moncloa han descartado retirar los decretos y mantienen la votación prevista en el Congreso.

El Ejecutivo considera que ha realizado un esfuerzo para alcanzar acuerdos y ha trasladado ahora la responsabilidad a los grupos parlamentarios.

La presión política se ha disparado. Desde el Gobierno se señala directamente a PP, Vox y Junts y se reclama a estas formaciones que expliquen ante los ciudadanos su posición sobre las medidas de vivienda.

Pedro Sánchez ha endurecido también su mensaje. El presidente ha reclamado a los grupos parlamentarios que dejen a un lado las diferencias políticas y decidan qué posición adoptan ante la crisis de acceso a la vivienda.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mantenido una línea similar, mientras otros ministros han arremetido contra quienes se oponen a los decretos.

Una votación al límite

El problema para Sánchez está en los números.

Antes del portazo de Junts, el primer decreto se movía en un escenario extremadamente ajustado: 172 votos favorables frente a 171 en contra.

Los apoyos de EH Bildu, ERC, Compromís y BNG, junto con las posiciones de otras formaciones, permitían al Gobierno confiar en una mayoría mínima.

El rechazo de Junts altera por completo ese equilibrio.

El segundo decreto afrontaba todavía más dificultades. El rechazo anunciado por Junts se suma a las posiciones contrarias de PNV y Coalición Canaria, lo que hacía especialmente complicado reunir los votos necesarios.

Dos decretos preparados a contrarreloj

El Gobierno había acelerado la elaboración de las medidas después de que la crisis habitacional volviera a situarse en el centro del debate político y social.

Los textos incluyen medidas sobre la duración de determinados contratos de alquiler y mecanismos de protección frente a desahucios, entre otras disposiciones.

Pero Junts sostiene que el problema no está únicamente en la protección de los inquilinos, sino también en la falta de oferta de vivienda.

Por eso reclama empezar de nuevo.

La formación catalana asegura que solo estará dispuesta a respaldar una nueva propuesta cuando el Gobierno presente un texto diferente y lo apruebe el Consejo de Ministros.

La calle también aprieta

Mientras los partidos se enfrentan en el Congreso, las organizaciones de inquilinos mantienen la presión en la calle.

Las protestas relacionadas con el acceso a la vivienda se han intensificado y los colectivos convocantes han reclamado a los diputados que permitan la aprobación de las medidas.

También han planteado nuevas movilizaciones coincidiendo con la votación parlamentaria, aumentando todavía más la presión sobre el Ejecutivo.

El Gobierno se encuentra así ante un escenario especialmente complejo: una iniciativa presentada como respuesta a la crisis habitacional llega al Congreso sin tener garantizada la mayoría necesaria para salir adelante.

Sánchez afronta un nuevo pulso con Junts

El enfrentamiento vuelve a poner el foco sobre la dependencia parlamentaria del Ejecutivo respecto a sus socios externos.

Junts vuelve a demostrar que sus siete escaños pueden resultar determinantes para la aprobación de las principales iniciativas del Gobierno.

El rechazo a los decretos de vivienda abre además una nueva incógnita sobre la estabilidad de la legislatura. Hasta ahora, Sánchez ha defendido públicamente su intención de permanecer en La Moncloa hasta 2027.

Sin embargo, desde el entorno gubernamental ya no se descarta abiertamente que el escenario político pueda cambiar si el bloqueo parlamentario continúa.

Por ahora, el Gobierno mantiene la votación.

Junts mantiene el no.

Y los números dejan a Sánchez ante una de las votaciones más complicadas de la legislatura.