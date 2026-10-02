Nueve años después del 1-O: el procés se desinfla en la calle, pero Puigdemont y Junqueras mantienen viva la llama

Han pasado nueve años desde aquel 1 de octubre de 2017 que marcó uno de los episodios más convulsos de la historia reciente de Cataluña. Nueve años desde el referéndum ilegal, la posterior declaración unilateral de independencia y el comienzo de una etapa que llevó a dirigentes políticos a prisión, a otros al extranjero y a Cataluña a una crisis institucional sin precedentes.

Pero el tiempo ha cambiado el escenario. El independentismo ya no moviliza a las mismas multitudes que en 2017. La calle ha perdido buena parte de la efervescencia de aquellos años y las grandes movilizaciones que llegaron a congregar a cientos de miles de personas son ya cosa del pasado.

La fotografía de este jueves 1 de octubre resulta especialmente significativa. Las organizaciones independentistas volvieron a salir a la calle para conmemorar el aniversario del 1-O, pero la convocatoria quedó muy lejos de las grandes manifestaciones de la etapa más intensa del procés. La Guardia Urbana cifró en alrededor de 600 los participantes en la concentración de Barcelona.

Sin embargo, que el independentismo haya perdido músculo en la calle no significa que haya desaparecido del discurso político. Todo lo contrario. Sus principales partidos continúan defendiendo la independencia y algunos de los protagonistas de aquel otoño de 2017 siguen teniendo un peso considerable en la política catalana y española.

Puigdemont, nueve años después, sigue fuera de España

Carles Puigdemont fue el gran protagonista político del 1-O. Como presidente de la Generalitat, encabezó el Ejecutivo que organizó el referéndum y posteriormente participó en la declaración unilateral de independencia.

Nueve años después continúa en Bélgica. Puigdemont abandonó España antes de ser procesado y mantiene todavía una situación judicial pendiente, especialmente en relación con el delito de malversación y la aplicación de la Ley de Amnistía.

En septiembre, el juez Pablo Llarena volvió a rechazar su petición para que la amnistía se aplicara al delito de malversación. El futuro judicial del expresidente catalán está ahora muy vinculado a la doctrina que termine fijando el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la norma.

Mientras tanto, Puigdemont continúa al frente de Junts y ha utilizado la posición de su partido en el Congreso para negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El hombre que en 2017 proclamó la independencia desde el Parlament se ha convertido así, nueve años después, en uno de los actores políticos que condicionan desde fuera de Cataluña buena parte de la política española.

Junqueras vuelve a estar al frente de ERC

El otro gran nombre del procés es Oriol Junqueras.

Vicepresidente de la Generalitat y responsable del área económica durante el Govern de Puigdemont, Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por sedición y malversación.

El indulto concedido por el Gobierno en 2021 permitió su salida de prisión. Posteriormente, la reforma del Código Penal eliminó el delito de sedición, aunque las consecuencias derivadas de la malversación continuaron teniendo efectos sobre su situación política.

Junqueras recuperó la presidencia de ERC y continúa dirigiendo el partido. Además, mantiene un papel activo en la política catalana y en las negociaciones con el Ejecutivo de Sánchez.

Su situación también depende de la aplicación de la amnistía, ya que reclama recuperar plenamente sus derechos políticos para poder volver a presentarse como candidato de los republicanos.

Turull, Romeva y Bassa: del Govern a la espera de la amnistía

Jordi Turull fue otro de los rostros más destacados del Govern de 2017. El entonces consejero de Presidencia fue condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación.

Como otros dirigentes condenados, recibió el indulto en 2021 y salió de prisión. Desde entonces ha recuperado protagonismo dentro de Junts, donde ocupa la Secretaría General.

Su situación judicial continúa pendiente de la resolución definitiva sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.

Una situación similar afecta a Raül Romeva y Dolors Bassa, también condenados por sedición y malversación y posteriormente indultados.

Romeva, que fue consejero de Exteriores, se ha mantenido vinculado a ERC y al movimiento independentista, aunque con un perfil institucional mucho menor que durante el Govern de 2017.

Bassa, entonces consejera de Trabajo, también continúa vinculada al partido republicano, aunque alejada de la primera línea política.

Rull pasó de condenado por el procés a presidir el Parlament

El caso de Josep Rull resulta especialmente llamativo.

El que fuera consejero de Territorio durante el Govern de Puigdemont fue condenado a diez años y seis meses de prisión por sedición. Fue indultado en 2021 y, tres años después, regresó a una de las instituciones centrales de la política catalana.

En 2024 fue elegido presidente del Parlament de Cataluña.

Rull representa así una de las transformaciones más visibles de estos nueve años: uno de los dirigentes condenados por el procés acabó regresando a la institución que protagonizó buena parte del desafío independentista.

Forcadell, de presidenta del Parlament a alejada de la política

Carme Forcadell presidía el Parlament durante la aprobación de las denominadas leyes de desconexión y durante el referéndum del 1-O.

El Tribunal Supremo la condenó a once años y seis meses de prisión por sedición. Fue indultada en 2021 después de pasar casi tres años en prisión.

Desde entonces se ha alejado de la primera línea política. Su situación judicial, no obstante, tampoco está completamente cerrada, ya que ha reclamado la aplicación de la amnistía y la cancelación de sus antecedentes.

Los ‘Jordis’, del liderazgo de la calle a una vida alejada de los partidos

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart representaron el rostro social del procés.

Como presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, tuvieron un papel fundamental en las grandes movilizaciones independentistas de septiembre y octubre de 2017.

Ambos fueron condenados a nueve años de prisión por sedición y posteriormente indultados.

Su trayectoria después de la cárcel ha sido diferente a la de los principales dirigentes políticos. Sànchez se ha alejado de la política partidista después de haber ocupado puestos de responsabilidad en Junts.

Cuixart también dejó la presidencia de Òmnium, aunque ha continuado vinculado al activismo y a la defensa de determinadas causas sociales y políticas.

Santi Vila, la excepción dentro del Govern

Entre los miembros del Govern de 2017 también hubo quien decidió apartarse antes de la declaración unilateral de independencia.

Santi Vila, entonces consejero de Empresa, dimitió el 27 de octubre de 2017, horas antes de que el Parlament aprobara la declaración.

Vila había mostrado públicamente sus discrepancias con la estrategia seguida por el Ejecutivo catalán y terminó alejándose de la política partidista.

Su caso fue diferente al de los principales dirigentes del procés. Fue condenado por desobediencia, pero no recibió una pena de prisión.

El procés perdió la calle, pero ganó espacio en Madrid

La gran paradoja de estos nueve años es que el independentismo ha perdido buena parte de su capacidad de movilización social mientras algunas de sus principales reivindicaciones han pasado a formar parte de la negociación política nacional.

El punto de inflexión llegó después de las elecciones generales de julio de 2023.

Pedro Sánchez necesitaba los votos de ERC y Junts para conseguir la investidura y ambas formaciones aprovecharon su posición parlamentaria para negociar con el PSOE.

Primero llegaron los indultos, concedidos en 2021 a los dirigentes condenados a prisión. Después, la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición.

Y posteriormente llegó la Ley de Amnistía, aprobada por las Cortes Generales en junio de 2024.

La aplicación de esta ley ha abierto una nueva batalla jurídica, especialmente alrededor de la malversación, y todavía quedan casos pendientes de resolución definitiva.

Pero el catálogo de acuerdos no termina ahí.

El Gobierno también ha comprometido una importante condonación de deuda para Cataluña y ha avanzado hacia un modelo de financiación singular para la comunidad autónoma.

A ello se suma el proceso de traspaso de Rodalies, otra de las reivindicaciones históricas del independentismo catalán.

La independencia no llegó. Cataluña continúa formando parte de España. Pero nueve años después del 1-O, algunas de las cuestiones que entonces parecían imposibles han terminado sentándose en la mesa de negociación entre el Gobierno central y los partidos independentistas.

«Ho tornarem a fer»

El independentismo ha perdido fuerza en las calles, pero no ha abandonado su objetivo.

La expresión «Ho tornarem a fer» —«lo volveremos a hacer»— continúa formando parte del discurso de algunos dirigentes y organizaciones independentistas.

Oriol Junqueras ha defendido que el movimiento volverá a intentarlo si se presenta una nueva oportunidad. Desde el ámbito asociativo, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, también ha utilizado recientemente esa misma expresión para defender que el independentismo volverá a intentar alcanzar sus objetivos.

La manifestación del noveno aniversario del 1-O, sin embargo, ofrece una imagen muy diferente de la de 2017. La convocatoria reunió a unos 600 participantes según la Guardia Urbana y terminó además con algunos incidentes, incluida la quema de una bandera española y el lanzamiento de objetos contra agentes. Posteriormente, un grupo de radicales levantó barricadas y quemó contenedores en la zona de Urquinaona antes de ser dispersado por los Mossos d’Esquadra.

La comparación con las movilizaciones multitudinarias de hace nueve años resulta inevitable.

El procés ya no domina la calle catalana como entonces. Pero sus protagonistas siguen ocupando espacios de poder, negociando en Madrid, reclamando la aplicación de la amnistía y defendiendo públicamente que el proyecto independentista continúa vigente.

Nueve años después del 1-O, la gran diferencia no está tanto en el discurso como en el escenario: la movilización se ha desinflado, pero el procés sigue vivo en la política catalana y, sobre todo, en la negociación política española.