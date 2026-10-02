Palau y el PP de Lleida se quedan solos defendiendo a los vecinos y diciendo no al albergue de Balàfia

El Partido Popular de Lleida no da por perdida la batalla por el futuro de las antiguas escuelas de Balàfia. Xavier Palau mantiene su oposición al proyecto del Hub Cívic impulsado por la Paeria y ha llevado ahora sus críticas un paso más allá: el PP ya ha presentado formalmente alegaciones y reclama que el proyecto no sea aprobado definitivamente hasta que se aclaren todas las cuestiones planteadas.

La ofensiva popular ya no se limita, por tanto, al debate político. Las alegaciones presentadas por el grupo municipal entran en cuestiones jurídicas, técnicas, urbanísticas y procedimentales del expediente y ponen el foco especialmente en la existencia de diferentes versiones del proyecto, en su supervisión administrativa, en el encaje urbanístico de los usos previstos y en la documentación que estuvo disponible durante el periodo de información pública.

Palau reclama que la Paeria dé explicaciones documentadas antes de continuar con la tramitación. El jefe de la oposición municipal resume la posición de su grupo en tres conceptos: «transparencia, garantías y rigor». El PP considera que todavía existen cuestiones que deben quedar perfectamente acreditadas antes de dar luz verde definitiva a una actuación de estas dimensiones.

El enfrentamiento entre los populares y el Gobierno municipal viene de lejos. En enero, el PP ya llevó el Hub Cívic de Balàfia al pleno de la Paeria con una moción en la que reclamaba paralizar el proyecto de las antiguas escuelas y exigía «transparencia, información completa y una participación ciudadana real y transversal» en su definición.

Aquella moción no salió adelante. El PP votó a favor de su propia propuesta, mientras que Vox también respaldó la iniciativa; Junts se abstuvo y PSC, ERC y Comú votaron en contra. La propuesta popular quedó así rechazada en el pleno municipal.

Desde entonces, Palau ha mantenido una estrategia de oposición constante al proyecto. En febrero, además, presentó alegaciones al presupuesto municipal para intentar eliminar las partidas destinadas a los Hub Cívics de Balàfia y Josefines. En aquella ocasión cuestionó el coste de los proyectos, su financiación, el mantenimiento futuro, las necesidades de personal y los gastos ordinarios de funcionamiento.

El PP pone ahora cifras sobre la mesa

Una de las principales novedades de las alegaciones presentadas en septiembre es que el PP ha identificado una diferencia entre dos versiones del proyecto ejecutivo.

Según el análisis presentado por los populares, una versión firmada el 22 de mayo de 2026 contemplaba un importe de 6.277.752,71 euros sin IVA, mientras que el proyecto aprobado inicialmente el 20 de julio de 2026 reducía esa cifra hasta los 5.999.979,81 euros sin IVA.

La diferencia asciende a 277.772,90 euros sin IVA.

El PP no sostiene que reducir el coste sea, por sí mismo, una irregularidad. Lo que exige Palau es que la Paeria explique documentalmente qué ha cambiado entre ambas versiones y dónde se produce exactamente esa reducción. Los populares reclaman un documento comparativo, partida por partida, que permita conocer las modificaciones introducidas.

El objetivo, según el grupo municipal, es reconstruir la trazabilidad entre el proyecto básico municipal publicado en 2025 y las diferentes versiones ejecutivas elaboradas durante 2026.

Palau quiere que se detalle si las modificaciones afectan a mediciones, precios, unidades de obra, soluciones constructivas, instalaciones, usos, accesibilidad, estructura o protección contra incendios.

«No queremos explicaciones políticas: queremos trazabilidad documental», sostiene el dirigente popular en relación con esta cuestión.

Palau cuestiona la supervisión del proyecto

Otra de las cuestiones centrales de las alegaciones es la supervisión administrativa del proyecto.

El PP pide que el Ayuntamiento acredite qué órgano o unidad tiene atribuida esta función y qué competencias y medios se han empleado para llevarla a cabo.

Palau ha querido diferenciar expresamente entre los funcionarios encargados de la tramitación y la responsabilidad política del Gobierno municipal. El dirigente popular asegura que su grupo no cuestiona la capacidad profesional de los técnicos, sino que reclama que el procedimiento quede documentado y acreditado.

«La responsabilidad es del gobierno, no de los técnicos», ha señalado Palau, según la información publicada sobre las alegaciones.

Los populares reclaman así que la Paeria explique cómo se ha realizado la supervisión y que aporte la documentación necesaria para comprobar que el procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías.

La incógnita urbanística

El PP también coloca el urbanismo en el centro de su ofensiva.

Las alegaciones detectan diferencias entre la clasificación de los usos que aparecía en el proyecto básico y la que figura en diferentes documentos posteriores, especialmente en relación con los usos residenciales y asistenciales de algunos de los edificios.

Según la documentación analizada por los populares, el inmueble aparece vinculado al equipamiento comunitario docente en el POUM aprobado inicialmente, mientras que el proyecto contempla otros usos de carácter sociocomunitario.

Esta cuestión es especialmente relevante para Palau, que reclama un pronunciamiento urbanístico específico antes de la aprobación definitiva.

El dirigente popular ha resumido su posición con una frase especialmente contundente: «No podemos construir primero y arreglar el planeamiento después».

Por ello, el PP pide que la Paeria determine qué uso tendrá cada espacio, cuál es su cobertura urbanística y si el proyecto está afectado por el régimen de suspensión derivado del nuevo planeamiento.

«La información pública no puede ser un trámite de fachada»

Otra de las exigencias del PP tiene que ver con la documentación que pudieron consultar los ciudadanos durante el periodo de información pública.

Los populares solicitan que el Ayuntamiento certifique qué documentación estuvo efectivamente disponible, desde qué fecha y mediante qué sistema de acceso.

Palau defiende que los vecinos deben disponer de la información esencial para poder conocer el proyecto y formular alegaciones con conocimiento suficiente.

El dirigente popular considera que la participación ciudadana no puede reducirse a un trámite administrativo y reclama que el barrio conozca con precisión qué equipamiento se pretende construir, qué usos tendrá y cuáles serán sus características.

La reivindicación conecta con una de las principales críticas que el PP viene realizando desde principios de año: la falta de participación que, a juicio de los populares, ha acompañado a la tramitación del proyecto.

El «albergue» que enfrenta al PP con la Paeria

El elemento más polémico del proyecto sigue siendo el servicio residencial de inclusión con acompañamiento profesional previsto dentro del futuro Hub Cívic.

La Paeria presenta el equipamiento como un espacio de convivencia y cohesión social que reunirá diferentes servicios municipales, sociales, comunitarios y vecinales. La documentación municipal incluye expresamente un «servei residencial d’inclusió amb acompanyament professional».

El PP, sin embargo, se refiere habitualmente a este espacio como el «albergue de Balàfia» y mantiene su rechazo a que este tipo de alojamiento se ubique en las antiguas escuelas.

En agosto, después de que la Junta de Gobierno aprobara inicialmente el proyecto, Palau ya anunció que su formación haría «todo lo posible» para evitar que se impusiera un albergue «en contra de los barrios». También acusó al Gobierno municipal de actuar «a escondidas» y reclamó consenso, transparencia y participación ciudadana.

La diputada del PP por Lleida en el Parlament, Montserrat Berenguer, también cuestionó el momento elegido para impulsar el equipamiento y defendió esperar a la aprobación de una proposición de ley relacionada con la indigencia. Asimismo, señaló la necesidad de actualizar la cartera de servicios sociales de Cataluña.

Una batalla que comenzó en el pleno

La oposición de Palau tiene además un precedente claro en el pleno municipal.

El 30 de enero de 2026, el PP defendió una moción específica para detener el proyecto del Hub Cívic de la antigua escuela de Balàfia y exigir un proceso de participación ciudadana real y transversal.

La propuesta no salió adelante, pero el debate dejó fijadas las posiciones de los grupos municipales y convirtió el proyecto en uno de los asuntos de mayor enfrentamiento político de la legislatura.

Desde entonces, el PP ha seguido utilizando diferentes vías para intentar frenar o modificar la actuación: desde las mociones plenarias hasta las alegaciones al presupuesto y, ahora, las alegaciones específicas al proyecto ejecutivo.

Palau mantiene la presión mientras la Paeria prepara las obras

Mientras el PP mantiene su ofensiva, el Gobierno municipal continúa defendiendo el proyecto.

La Paeria prevé comenzar las obras del Hub Cívic durante el primer trimestre de 2027 y defiende el equipamiento como una actuación destinada a recuperar las antiguas escuelas y concentrar diferentes servicios para el barrio.

La propia información municipal describe el futuro Hub como un espacio que incluirá servicios para personas mayores, espacios de atención ciudadana y servicios sociales, zonas para entidades, actividades vecinales, una sala de actos, espacios exteriores y deportivos, una sala de estudio, espacios formativos y el servicio residencial de inclusión con acompañamiento profesional.

El PP no cuestiona únicamente la transformación del espacio. Su oposición se concentra especialmente en el modelo elegido, el alojamiento previsto y las condiciones administrativas y urbanísticas del proyecto.

Ahora, con las alegaciones ya presentadas, Palau reclama que la Paeria no dé el siguiente paso hasta responder a las cuestiones planteadas.

«Primero transparencia, garantías y rigor»

El escenario, por tanto, vuelve a situar a Xavier Palau frente al Gobierno municipal.

El PP mantiene su «no» al albergue de Balàfia y pretende que las alegaciones sirvan para obligar a la Paeria a aclarar cada una de las dudas planteadas antes de la aprobación definitiva.

La formación popular exige un informe comparativo de las distintas versiones del proyecto, explicaciones sobre la diferencia de casi 278.000 euros entre dos presupuestos, garantías sobre la supervisión administrativa, un pronunciamiento específico sobre los usos urbanísticos y la verificación de la documentación sometida a información pública.

Palau ha advertido además de que seguirá haciendo un seguimiento exhaustivo del expediente y de las respuestas que ofrezca el Gobierno municipal.

La batalla política iniciada en el pleno de enero entra así en una nueva fase. El PP ya no se limita a pedir que se paralice el proyecto: ha puesto negro sobre blanco sus objeciones y reclama que ninguna aprobación definitiva llegue hasta que todas ellas hayan sido contestadas.

Mientras la Paeria mantiene su hoja de ruta para iniciar las obras a comienzos de 2027, Xavier Palau mantiene el pulso y coloca sobre la mesa una exigencia concreta: primero, explicaciones y garantías; después, decidir si el proyecto puede seguir adelante.