El PSOE teme que la vivienda pueda forzar las urnas el 29 de noviembre

El Congreso se alista para una votación cuyos efectos podrían superarse del ámbito del alquiler. Según Vozpópuli, en las filas del PSOE empieza a sentir preocupación por el hecho de que una derrota en torno a los decretos de vivienda pueda abrir la puerta a un adelanto electoral el 29 de noviembre.

Esta fecha ha tomado protagonismo entre las discusiones internas con notable rapidez. No porque Pedro Sánchez haya comunicado una determinación ni porque haya una instrucción clara para preparar elecciones, sino debido a que la aritmética parlamentaria ha puesto al Gobierno frente a un reflejo incómodo. En la política española, a veces es suficiente con que nadie confirme una posibilidad para que todos empiecen a evaluarla.

Una derrota que no obliga, pero sí transforma el escenario

El pleno extraordinario en el Congreso está fijado para este viernes, 2 de octubre, y debe validar dos reales decretos ley que fueron aprobados por el Consejo de Ministros. La caída de estas normas no constituiría una obligación jurídica para el presidente de disolver las Cortes. Sin embargo, le proporcionaría una herramienta política: presentar la legislatura como un ciclo agotado y achacar el estancamiento a sus propios socios parlamentarios.

La convocatoria del 29 de noviembre también implicaría un calendario estrecho. Según lo que se ha informado, el decreto de disolución debería publicarse el 6 de octubre, apenas cuatro días después de la votación. Este movimiento podría transformar de inmediato una derrota parlamentaria en el inicio de una campaña electoral.

Este razonamiento arroja luz sobre la inquietud en el PSOE. La dirección del partido no cuenta con garantías respecto al resultado de la votación y tampoco tiene certeza sobre el apoyo que ofrecerán Podemos y el PNV, dos actores que podrían ser clave en este escenario. Junts, por su parte, también se sitúa en este complejo tablero de apoyos, especialmente debido a sus reservas hacia ciertas medidas que son más intervencionistas.

La situación puede resumirse de la siguiente manera:

Elemento Situación Votación Pleno extraordinario del Congreso el 2 de octubre Normas Dos decretos ley sobre vivienda Fecha electoral en circulación 29 de noviembre, o primeros días de diciembre Convocatoria hipotética Publicación prevista el 6 de octubre Riesgo político Pérdida de apoyos y debilitamiento de la legislatura

Dos decretos para respaldar un pacto frágil

El Gobierno ha aprobado dos textos diferentes tras una negociación ardua entre el PSOE y Sumar. Esta división surge de un enfoque práctico: separar las medidas con más probabilidades de recibir apoyo parlamentario de aquellas que suelen generar mayores resistencias entre algunos aliados.

El primer decreto contempla la extensión hasta 2030 de la protección contra ciertos desahucios, la regulación de alquileres por temporada y por habitaciones, una prórroga de dos años para contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 y limitaciones a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028.

El segundo decreto se hace eco de una reivindicación central de Sumar: la renovación automática de los contratos de alquiler. También plantea que un propietario podría verse obligado a indemnizar al inquilino con hasta doce mensualidades si decide no prorrogar el contrato bajo ciertas circunstancias.

La estrategia buscaba facilitar la convalidación del conjunto de las normas. Sin embargo, el hecho de separar estas propuestas no elimina la tensión; simplemente la distribuye. El primer decreto podría captar más apoyos, mientras que el segundo enfrenta mayores reticencias, incluso entre grupos que respaldan al Gobierno.

La vivienda como examen de supervivencia

La crisis habitacional ha trascendido su ámbito sectorial. El aumento de los precios del alquiler, la escasez de oferta y las dificultades para acceder a una vivienda influyen en el debate político, especialmente en las principales ciudades y entre los votantes más jóvenes. Para el Gobierno, aprobar estas medidas supondría mostrar su capacidad de respuesta ante uno de los problemas sociales más acuciantes.

Si los decretos no salen adelante, la oposición tendrá a su disposición un argumento contundente: un Ejecutivo incapaz de hacer avanzar su propia agenda. Los socios, a su vez, podrán argumentar que el PSOE ha ignorado sus demandas. Así, todos tendrían una carta que jugar; mientras que el Gobierno perdería margen de maniobra.

Sánchez ha evitado comprometerse públicamente respecto a las consecuencias de una derrota y ha afirmado que confía en el mejor de los escenarios. Esta precaución se alinea con la postura oficial de Moncloa: desestimar que haya una decisión electoral, aunque se mantenga abierta cualquier alternativa. No obstante, de manera privada, algunos líderes socialistas ya evalúan qué sería más arriesgado: continuar con una mayoría cada vez más incierta o convocar elecciones con la vivienda como eje del estancamiento.

El precedente más reciente tampoco juega a favor del Ejecutivo. La aprobación de los decretos ha llegado tras prolongadas negociaciones y con diferencias notables entre el PSOE y Sumar. Ahora necesita que los grupos que exigen medidas más contundentes no voten en contra de un paquete que consideran insuficiente. Una paradoja muy parlamentaria: para poder seguir gobernando, el PSOE debe convencer a quienes le piden más y a quienes precisamente rechazan ese «más».

El cálculo de los socios

Para Podemos y el PNV, la votación supone una oportunidad de presión. Apoyar los decretos les permite eludir una crisis inmediata, pero podría tener un costo si se considera que las medidas son insuficientes. Rechazarlos, por otro lado, abre la puerta a una posible convocatoria electoral, con el riesgo de que el electorado les culpe de haberla precipitado.

Dentro del PSOE circula la idea de que unas elecciones anticipadas podrían reflejar la verdadera cara de los partidos que dejen caer las normas. Es una estrategia política, no una consecuencia inevitable. Además, puede volverse un arma de doble filo: si los aliados interpretan que el presidente utiliza la vivienda como pretexto para ir a las urnas, podrían adoptar una postura más firme.

Mientras tanto, la tramitación mantiene un aspecto poco habitual. Uno de los decretos ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, mientras que el segundo se esperaba para el 1 de octubre. La urgencia en el parlamento y la entrada en vigor escalonada añaden una capa de confusión a un asunto que ya cuenta con suficientes incertidumbres.

Y queda un dato curioso: el 29 de noviembre no se presenta como una fecha oficial, sino como una hipótesis surgida de conversaciones internas. No obstante, en política, algunas fechas comienzan como rumores y acaban ocupando más protagonismo que los calendarios oficializados.