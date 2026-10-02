Sirera exige a Collboni e Illa que desalojen la acampada de Plaza Cataluña: «La ordenanza de civismo salta por los aires»

La acampada instalada desde el pasado martes en Plaza Cataluña se ha convertido en un nuevo frente de batalla política en Barcelona. El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde Jaume Collboni y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que actúen «cuanto antes» para poner fin a la ocupación y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia.

La protesta comenzó el 29 de septiembre con alrededor de 150 personas y una veintena de tiendas. Sin embargo, según los datos aportados por el PP, la movilización ha ido creciendo durante los últimos días, especialmente tras la incorporación del Sindicat de Llogateres.

Este viernes, la acampada contaba ya, según los populares, con unas 220 tiendas y cerca de 400 personas instaladas en uno de los espacios más transitados y emblemáticos de la capital catalana.

Sirera ha acudido a la propia Plaza Cataluña para comprobar la situación y, tras la visita, ha reclamado públicamente tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat que intervengan.

El dirigente popular ha comenzado su denuncia dejando claro que el derecho de manifestación no está en cuestión. «Nadie discute el derecho de cualquier ciudadano a manifestarse y expresar sus reivindicaciones sobre la vivienda», ha señalado.

Pero inmediatamente después ha establecido el límite que, a su juicio, debe aplicarse a la protesta: «Ese derecho no puede convertirse en una excepción permanente al cumplimiento de las normas que se exigen al resto de barceloneses».

«La ordenanza de civismo salta por los aires»

La principal denuncia de Sirera se centra en lo que considera incumplimientos de la normativa municipal.

El presidente del PP de Barcelona asegura que durante los días que lleva instalada la acampada se han producido conductas como acampar sin autorización, hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, consumir alcohol y drogas, cocinar mediante instalaciones de gas en plena calle y organizar actividades sin autorización.

«La ordenanza de civismo salta por los aires en Plaza Cataluña», ha afirmado Sirera.

El popular considera que las normas municipales deben aplicarse independientemente de quién ocupe el espacio público y ha reclamado al alcalde que no establezca diferencias entre los manifestantes y el resto de ciudadanos.

«Lo que está prohibido para cualquier vecino, comerciante o restaurador de Barcelona también debe estarlo para quienes están acampados en la plaza», ha sentenciado.

La crítica de Sirera apunta directamente a Collboni, al que acusa de permitir una situación que, según el PP, está generando problemas de convivencia, movilidad, limpieza y seguridad.

El PP alerta de una fiesta para esta noche

La polémica puede aumentar durante la noche de este viernes.

Sirera ha advertido de que los organizadores de la acampada han anunciado una fiesta en Plaza Cataluña a partir de las 22.30 horas y ha exigido al Ayuntamiento que aclare si esta actividad cuenta con la correspondiente autorización.

En caso de que no disponga de permiso, el dirigente popular reclama que se impida su celebración.

«No puede ser que mientras los bares, restaurantes y comercios de Barcelona están obligados a cumplir estrictamente horarios, licencias y todo tipo de normativas, quienes ocupan Plaza Cataluña puedan organizar una fiesta en plena calle sin que el Ayuntamiento haga nada», ha denunciado.

Y ha insistido en su principal argumento: «Las normas tienen que ser iguales para todos».

La cuestión de los permisos se convierte así en uno de los principales elementos del enfrentamiento entre el PP y el Gobierno municipal, en un momento en el que la acampada continúa aumentando su presencia en el centro de Barcelona.

Sirera pide una actuación coordinada

El presidente del Grupo Municipal Popular ha reclamado una actuación conjunta de Ayuntamiento y Generalitat para evitar que la protesta se prolongue indefinidamente.

Según Sirera, las administraciones deben garantizar que Plaza Cataluña pueda seguir siendo utilizada por el conjunto de los ciudadanos y han de asegurar tanto la movilidad como la limpieza y la seguridad.

El popular también ha advertido de que las tiendas y otros elementos instalados por los manifestantes estarían dificultando el paso de peatones en determinadas zonas de la plaza.

Para el PP, la reivindicación sobre la vivienda no justifica que se puedan incumplir las normas municipales.

Sirera ha insistido en que la crisis de acceso a la vivienda «merece soluciones y políticas eficaces», pero ha rechazado que esa problemática pueda utilizarse como argumento para establecer una excepción en materia de convivencia.

El precedente del 15-M

El dirigente popular ha recurrido además a uno de los episodios más conocidos de la historia reciente de Plaza Cataluña: la acampada del 15-M de 2011.

Sirera ha advertido de que Barcelona ya vivió una situación similar y ha pedido no esperar a que la actual protesta alcance una dimensión mayor.

«Ya sabemos cómo acaba esto cuando se deja pasar el tiempo», ha afirmado.

Según el dirigente del PP, la Plaza Cataluña del 15-M terminó «degradada, sucia e insalubre» y finalmente las autoridades tuvieron que intervenir.

«No esperemos a que vuelva a ocurrir lo mismo. Hay que actuar ahora, antes de que la situación vaya a más», ha reclamado.

La comparación con el 15-M busca precisamente poner el foco en la evolución que puede experimentar una protesta que comenzó con unas pocas decenas de tiendas y que, según los datos aportados por el PP, ya supera las doscientas.

La vivienda, en el centro de la protesta

La acampada tiene como eje principal la reivindicación de medidas para facilitar el acceso a la vivienda en Barcelona.

La incorporación del Sindicat de Llogateres ha incrementado la dimensión de la protesta, que reclama cambios en las políticas de vivienda y medidas frente al precio de los alquileres.

La movilización se produce además en un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político catalán y nacional.

Precisamente este viernes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado otro enfrentamiento político relacionado con la vivienda al reprochar a Junts su rechazo a los decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este contexto, Sirera ha querido separar el fondo de las reivindicaciones de las formas utilizadas para expresarlas.

«Pedimos a Collboni e Illa que asuman sus responsabilidades y garanticen que Plaza Cataluña vuelva cuanto antes a la normalidad», ha concluido.

La pelota queda ahora en el tejado del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, mientras la acampada continúa instalada en el corazón de la ciudad y sus organizadores mantienen su protesta por el acceso a la vivienda.