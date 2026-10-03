«ELECCIONES YA»: el PP activa a toda su estructura para reclamar a Sánchez que salga de La Moncloa

El Partido Popular ha decidido elevar la presión sobre Pedro Sánchez con una campaña que pretende convertir una petición recurrente de los populares en un mensaje común para toda su organización: «ELECCIONES YA».

La consigna ha comenzado a recorrer las redes sociales de cargos del partido en toda España. Diputados autonómicos, senadores, diputados nacionales, concejales y otros representantes de la estructura popular han publicado vídeos en los que reclaman al presidente del Gobierno que ponga fin a la legislatura y permita que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas.

La campaña llega en un momento especialmente significativo. El Ejecutivo atraviesa una nueva situación de dificultad parlamentaria después de que el Congreso rechazara los dos decretos relacionados con vivienda que había llevado a la Cámara. La votación volvió a evidenciar las dificultades del Gobierno para reunir una mayoría suficiente en el Congreso.

El Partido Popular ha aprovechado precisamente ese escenario para intensificar su ofensiva. La dirección de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la situación parlamentaria demuestra la ausencia de una mayoría estable que permita al Ejecutivo desarrollar su programa y reclama que la solución pase por una convocatoria electoral.

El propio Feijóo volvió a exigir elecciones después de la última derrota parlamentaria. El líder del PP reclamó a Sánchez que «ponga la fecha» y defendió que la situación política debe resolverse dando la palabra a los ciudadanos.

De la dirección nacional a los ayuntamientos

La principal novedad de esta nueva ofensiva no está únicamente en el contenido del mensaje, sino en la dimensión que está adquiriendo dentro de la organización popular.

La petición ya no se limita a las intervenciones de Feijóo o de los principales dirigentes nacionales. El PP está movilizando a representantes de diferentes instituciones para trasladar el mismo planteamiento desde el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.

Los vídeos forman parte de una estrategia de comunicación política diseñada para las redes sociales, donde el mensaje aparece de forma breve y fácilmente identificable.

Diputados regionales, senadores, diputados nacionales y concejales se han sumado a la iniciativa, dando al lema una dimensión territorial que permite al partido presentar la reclamación como una posición compartida por distintos niveles de su estructura.

El movimiento también permite al PP aprovechar la capacidad de difusión de sus cargos locales y autonómicos. Frente a los formatos tradicionales de una campaña política, las redes permiten que una misma consigna sea reproducida simultáneamente por decenas de dirigentes y representantes públicos.

El resultado es una sucesión de vídeos con una idea común: reclamar elecciones generales y situar esa demanda en el centro de la conversación política.

Sánchez, ante un nuevo escenario parlamentario

La ofensiva popular coincide además con un momento de incertidumbre sobre el futuro de la legislatura.

La derrota de los decretos de vivienda ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades del Ejecutivo para construir mayorías parlamentarias. El rechazo de las iniciativas se produjo después de que Junts confirmara su voto contrario, mientras que el PP también votó en contra.

El escenario ha provocado nuevas llamadas de los populares a la convocatoria de elecciones.

Desde Génova se insiste en que la legislatura no puede continuar indefinidamente mediante acuerdos puntuales si el Gobierno no consigue sacar adelante sus principales iniciativas. La dirección popular utiliza así la sucesión de derrotas parlamentarias para reclamar una salida electoral.

Feijóo ya había trasladado este planteamiento en anteriores ocasiones. En junio, el Senado aprobó una moción impulsada por el PP para reclamar la convocatoria de elecciones generales. La iniciativa salió adelante con 145 votos a favor, dos abstenciones y 106 en contra.

Ahora el PP recupera aquella reivindicación y la convierte en una campaña coordinada en redes.

Un mensaje pensado para toda la organización

La elección de «ELECCIONES YA» responde también a la búsqueda de un mensaje sencillo, reconocible y fácilmente trasladable a distintos formatos.

No se trata de una intervención parlamentaria extensa ni de un argumentario dirigido exclusivamente a periodistas. La campaña está diseñada para que el mensaje pueda ser reproducido por un alcalde, un concejal, un diputado autonómico o un senador sin necesidad de adaptar el fondo de la reivindicación.

La estrategia permite además que el PP mantenga una línea política común entre sus diferentes estructuras territoriales.

En las últimas horas, representantes populares han utilizado sus perfiles personales para sumarse a la campaña, multiplicando la presencia del mensaje en redes y reforzando la presión sobre el Gobierno.

El movimiento llega después de meses en los que el PP ha convertido la convocatoria electoral en una de sus principales reclamaciones a Sánchez. La diferencia ahora es que la petición adquiere una dimensión más organizada y visual.

La vivienda vuelve a estar en el centro

La crisis parlamentaria que sirve de contexto a la campaña tiene además la vivienda como uno de sus principales protagonistas.

Los dos decretos rechazados por el Congreso estaban vinculados a medidas en materia de vivienda. Su fracaso parlamentario permitió al PP insistir en una de las cuestiones que considera prioritarias para la ciudadanía y utilizar la votación como ejemplo de las dificultades del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas.

Desde la oposición, los populares vinculan esta situación con una cuestión más amplia: la capacidad real del Gobierno para gobernar cuando necesita negociar cada iniciativa con diferentes fuerzas parlamentarias.

El portavoz del PP, Borja Sémper, también reclamó elecciones tras la votación y defendió públicamente que los españoles deben poder decidir.

Una campaña que baja hasta el último escalón del partido

La dimensión territorial de la iniciativa es uno de los elementos más visibles.

El PP cuenta con representación en miles de municipios, parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. La participación de cargos de todos estos ámbitos permite que el mensaje tenga múltiples puntos de difusión y evita que quede circunscrito a la dirección nacional.

Así, el lema aparece tanto en perfiles de dirigentes con responsabilidades nacionales como en cuentas de representantes locales.

Es una fórmula habitual en la comunicación política contemporánea: convertir una posición política en una pieza breve, visual y fácilmente replicable para conseguir que el mensaje aparezca de manera simultánea en numerosos perfiles.

En este caso, la petición es inequívoca: que Sánchez convoque elecciones generales.

El PP pretende mantener de este modo la presión durante un fin de semana marcado por la incertidumbre política y por las dificultades parlamentarias del Ejecutivo.

Mientras La Moncloa afronta el escenario abierto tras la última derrota en el Congreso, Génova ha optado por activar a buena parte de su estructura y trasladar a las redes una consigna única.

«ELECCIONES YA» se convierte así en el mensaje con el que el Partido Popular quiere acompañar su ofensiva contra el Gobierno en uno de los momentos de mayor tensión parlamentaria de los últimos meses.