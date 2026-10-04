La acampada de Puerta del Sol, blindada y convertida en una pocilga

La Puerta del Sol ya no es solo el escenario de una protesta. Es, para muchos de quienes atraviesan estos días el corazón de Madrid, una plaza irreconocible: tiendas por todas partes, basura, suciedad y un persistente olor a orina mezclado con el humo de los porros. Una imagen difícil de conciliar con uno de los lugares más turísticos y transitados de la capital.

Y este sábado la situación llegó al límite.

Mientras miles de personas reclamaban soluciones a la crisis de la vivienda en las calles de Madrid, Sol quedó prácticamente blindada por la Policía ante el intento de una concentración vinculada a grupos de extrema derecha de aproximarse hasta la acampada que permanece instalada en la plaza.

El resultado fue una tarde de máxima tensión, calles cortadas, estaciones de Metro cerradas y al menos tres detenidos.

Sol, en el centro del huracán

La acampada surgida hace más de una semana en defensa del derecho a la vivienda no ha dejado de crecer. Las tiendas han comenzado a extenderse por las calles Preciados y Arenal, aumentando todavía más la sensación de ocupación del espacio público.

Pero el problema ya no es únicamente político.

Quienes viven, trabajan o pasan habitualmente por la zona se encuentran con una plaza transformada por la presencia permanente de la acampada. El olor a pis se ha convertido en una de las principales quejas en el entorno, al que se suma el fuerte olor a cannabis en determinados momentos y la suciedad acumulada alrededor de las zonas ocupadas.

La Puerta del Sol, uno de los grandes escaparates de Madrid, ofrece estos días una imagen de abandono que contrasta frontalmente con su condición de principal reclamo turístico de la capital.

500 policías para evitar que los dos bloques choquen

La Policía Nacional desplegó alrededor de 500 agentes para impedir que los manifestantes contrarios a la acampada alcanzaran la plaza y se enfrentaran con quienes permanecían allí.

La concentración había sido convocada inicialmente en las inmediaciones de Cibeles por Indignados por España y contaba con el respaldo de organizaciones como Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

El objetivo era llegar hasta Sol. La Policía lo impidió.

Los agentes establecieron un cordón de seguridad y bloquearon los accesos. También se ordenó el cierre temporal de las estaciones de Metro de Sol, Banco de España y Sevilla, mientras varias calles próximas quedaban afectadas por el dispositivo.

La tensión terminó aumentando cuando algunos manifestantes trataron de superar el perímetro policial. Se produjeron cargas y los agentes utilizaron pelotas de goma para dispersar a quienes intentaban avanzar.

Tres personas fueron detenidas.

Una batalla política que se libra en plena calle

El enfrentamiento de Sol llega después de una jornada de movilizaciones masivas por la vivienda en Madrid y otras ciudades españolas.

Decenas de miles de personas salieron a la calle para denunciar el precio de los alquileres y reclamar medidas contra la emergencia habitacional. En Madrid, la Delegación del Gobierno calculó una asistencia de unas 70.000 personas, mientras los organizadores ofrecieron una cifra muy superior.

Las protestas confluyeron en Cibeles bajo un mensaje inequívoco: ‘Hacia la huelga general’.

Los convocantes han advertido de que no están dispuestos a esperar otra legislatura sin soluciones y han reclamado cambios independientemente de quién gobierne.

El Gobierno, el Congreso y ahora los tribunales

El conflicto llega además en plena tormenta política después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo.

La crisis también ha abierto un enfrentamiento institucional en Madrid. La Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales para intentar conseguir el desalojo de la acampada de Sol.

El procedimiento ha terminado en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que el juzgado que recibió inicialmente el recurso considerara que no tenía competencia objetiva para resolverlo.

Ahora será el TSJM quien tenga que decidir si asume el asunto y, en su caso, si entra a valorar las medidas solicitadas por el Gobierno regional.

Mientras tanto, las tiendas siguen en Sol.

Y también las protestas.

Y, para quienes denuncian el deterioro del entorno, una pregunta cada vez más incómoda: ¿hasta cuándo puede mantenerse una situación que ha convertido uno de los lugares más emblemáticos de Madrid en un escenario de acampada, suciedad, olor a pis y humo de porros?