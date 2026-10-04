Sánchez está asustado pero parece decidido a convocar este lunes elecciones generales

La legislatura ha entrado en una fase aguda de incertidumbre.

El gran trilero vuelve a mover los cubiletes.

El marido de Begoña, el Nº-1 de todas las corrupciones socialistas, firmaría este lunes la disolución de las Cortes tras una fin de semana de supuesta ‘reflexión’ en La Moncloa.

Reflexión alimentada por TVE, por la Brunete Pedrete Mediática y sobre todo por los sondeos relámpago que el subalterno Tezanos le pasaba desde el CIS, con datos de movilización, intención de voto y efectos Maricarmen.. acampadas y vivienda.

Tezanos, con dinero del contribuyente, ha lanzado un macroencuesta para ayudar a Sánchez a decidirse.

El CIS está preguntando desde este fin de semana a miles de personas para conocer en detalle su intención de voto, sus preferencias políticas, la valoración de los principales líderes y su recuerdo en las elecciones generales de 2023.

Con el pretexto de conocer la posición de los españoles sobre la vivienda, la encuesta del CIS comienza abordando el caso del desahucio de Maricarmen y los dos decretos de vivienda fallidos, para entrar de lleno en conocer cuáles son los principales problemas de España y las preferencias e intención de voto.

El sondeo consta de más de 60 preguntas, la mayoría centradas en conocer la probabilidad de que los entrevistados acudan a votar si al día siguiente se celebrasen elecciones generales, utilizando una escala de 0 a 10.

Los encuestadores preguntan a qué partido votarían, a qué otra formación votarían si finalmente no lo hicieran por la primera opción y qué partido consideran más cercano a sus propias ideas.

EL COHETE SE ESTRELLA

Sondeos del CIS y fakes de TVE aparte, la dura realidad, para el okupante de La Moncloa es que lo que iba a ser su ‘cohete’ electoral -la economía- se estrella, antes de despegar, contra la vivienda y la cesta de la compra.

El crecimiento y el empleo pierden fuerza política en España, mientras la vivienda, los alimentos, los salarios y la deuda agravan el malestar de los hogares.

Sin distinción de ideologías políticas porque la depauperación es general en la sociedad española y la proletarización de la clase media ha sido muy aguda durante los ocho años de régimen sanchista.

Pedro Sánchez se inclina a esta hora por convocar elecciones generales el 29 de noviembre, según adelanta OKDIARIO.

La decisión llega tras el rechazo de JUNTS, PP y VOX a los dos decretos de vivienda en el Congreso y supone enterrar su promesa de agotar la legislatura hasta 2027. Si el decreto se publica el martes en el BOE, España tendrá 54 días de precampaña y campaña.

El gran trilero lo intentará de nuevo. Lo hará asustado, confiando en la mala memoria de los españoles y en el sectarismo enfermizo de una izquierda que prefiere a los terroristas de ETA y al Califato Islámico antes que un gobierno de centroderecha. Es la única baza que le queda a un presidente que ya no puede gobernar y que ha decidido jugárselo todo a una última partida de cubiletes.

Hasta hace muy poco, Sánchez juraba y perjuraba que agotaría la legislatura.

El portazo de Carles Puigdemont a sus decretos de vivienda ha bastado para que cambie de guion. Como siempre, el presidente no rectifica: se adapta. Y llama convicción a lo que no es más que supervivencia.

Un calendario con reloj suizo

La aritmética electoral no admite trucos. Si Sánchez firma el lunes el decreto de disolución y se publica el martes en el Boletín Oficial del Estado, empiezan a correr los 54 días que marca la ley hasta la votación.

El calendario quedaría así: firma del decreto el 5 de octubre, publicación en el BOE el 6, presentación de candidaturas del 21 al 26 de octubre, proclamación el 2 de noviembre, campaña electoral del 13 al 27 de noviembre, jornada de reflexión el 28 y elecciones el domingo 29 de noviembre.

Hasta que no haya firma y publicación, todo es humo. Una cosa es decir habrá elecciones y otra muy distinta poner en marcha la maquinaria. Con Sánchez, conviene no dar nada por hecho hasta verlo impreso.

La mayoría Frankenstein se desmonta

El rechazo a los decretos de vivienda certifica lo que era un secreto a voces: la mayoría de la investidura ya no existe. Lo que queda es una coalición de intereses de quita y pon, en la que cada socio cobra su peaje y ninguno se siente obligado a sostener al Gobierno cuando más lo necesita.

JUNTS ha elegido el asunto que más duele. La vivienda era la gran bandera social del Ejecutivo, el tema con el que pretendía reconciliarse con los jóvenes y con los votantes que se han ido a la abstención. Alquileres disparados, oferta raquítica, generaciones enteras sin acceso a un piso. Y el Gobierno, incapaz de sacar adelante ni un decreto.

Las dos salidas del laberinto

Sánchez tenía dos caminos. El primero, seguir gobernando a golpe de parche, con negociaciones de madrugada y votaciones convertidas en operaciones de supervivencia. Le daba tiempo, pero lo condenaba a la imagen de un Gobierno en coma inducido, que cada martes tiene que pedir permiso a Waterloo para respirar.

El segundo, las urnas. Le permite recuperar la iniciativa y fijar el terreno de juego antes de acumular más derrotas. Pero entraña un riesgo enorme: convertir la campaña en un plebiscito sobre su persona, justo cuando las encuestas le dan peor y cuando más cosas tiene que explicar.

La huida hacia delante

El PP de Alberto Núñez Feijóo y el VOX de Santiago Abascal lo tienen claro: el adelanto es una huida hacia delante. Un presidente que ha perdido la capacidad de legislar intenta escapar antes de que el barco termine de hundirse.

Y tienen material de sobra. Sánchez llegaría a la campaña con Ceuta en carne viva, con su mentor político, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, y con un sumario del caso Koldo que sigue dando sorpresas. Por mucho que intente hablar de alquileres y de la cesta de la compra, la campaña acabará girando sobre lo que él más quiere evitar: su credibilidad.

Cataluña, la otra variable

En Cataluña, la decisión de JUNTS tendrá su propia lectura. Puigdemont venderá su no como una defensa de sus condiciones políticas. El PSOE intentará presentarlo como la prueba de que los pactos con el independentismo tienen un límite. Lo que no podrá explicar es por qué entregó una amnistía a cambio de una legislatura que ha durado lo que ha querido el prófugo.

El último truco

Sánchez ya ganó una vez apostando a la contra. Convocó en julio de 2023 cuando todos le daban por muerto y salió del envite con vida gracias al miedo a VOX. Ahora pretende repetir la jugada. El trilero confía en que el público no mire dónde está la bolita.

Pero esta vez la partida es distinta. El público ha visto ya demasiadas veces el truco: la amnistía que no iba a llegar, los pactos que nunca iba a firmar, las mentiras convertidas en cambios de opinión. Si el lunes firma el decreto, los españoles tendrán 54 días para decidir si le compran otra vez la misma bolita.