  • ESP
    España América
Política

LA DIPUTADA DEL PARTIDO POPULAR, DIRECTA A LA YUGULAR DEL SANCHISMO

El colosal guantazo de Cayetana Álvarez de Toledo a Pedro Sánchez con los 60 motivos para echar al inquilino de La Moncloa

Para la parlamentaria popular el 29-N es una cita ideal para acabar con la indecencia

Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Sánchez.
Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Sánchez.
Archivado en: Cayetana Álvarez de Toledo | Congreso de los Diputados | Gobierno | Gobierno de España | Internet | Pedro Sánchez | Periodismo | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Abascal no se fía ni un pelo de Sánchez tras el adelanto electoral y avisa: “Es capaz de cualquier trampa”

Abascal no se fía ni un pelo de Sánchez tras el adelanto electoral y avisa: “Es capaz de cualquier trampa”

Cayetana Álvarez de Toledo no se anduvo con medias tintas.

Este 5 de octubre de 2026, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados soltó un auténtico bombazo en X que ha recorrido las redes y que deja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin apenas espacio para respirar.

Bajo el título ‘Españoles, ¡a las urnas! 29 de Noviembre: Por la Reconstrucción y la Decencia‘, la diputada popular ha enumerado, uno por uno, 60 motivos para desahuciar al inquilino de La Moncloa. Un inventario demoledor que resume, según ella, el legado de degradación institucional, moral y política del sanchismo.

El mensaje de Álvarez de Toledo no es un simple hilo de quejas. Es una acusación frontal, estructurada y sin concesiones, que presenta a Sánchez como el responsable de haber banalizado la mentira, levantado muros entre españoles, hecho del guerracivilismo su estrategia de supervivencia y comprado la investidura a cambio de impunidad. Desde los indultos a los condenados del 1-O y la borradura del delito de sedición hasta la rebaja de la malversación, el blanqueo de Otegi como socio de Gobierno, el pacto con Bildu en memoria democrática, la entrega de la alcaldía de Pamplona y el impulso a la excarcelación masiva de etarras.

La lista continúa con la colonización de instituciones, la injerencia en empresas privadas, el linchamiento de jueces que investigaban a los suyos, el intento de liquidar la independencia judicial, el insulto a la prensa crítica como “fango”, la criminalización de la discrepancia y el sometimiento del Parlamento. Sánchez, según la diputada, ha encadenado una legislatura entera sin presentar Presupuestos, pulverizado el principio de responsabilidad política y despreciado la rendición de cuentas.

No faltan referencias a la corrupción que rodea al entorno del presidente: el Fiscal General condenado por revelación de secretos, la ‘mano derecha’ condenada a 24 años, la otra a la espera de juicio, el hermano condenado por prevaricación y la mujer procesada.

Álvarez de Toledo recuerda también cómo el entorno sanchista convirtió las mascarillas en negocio, predicó feminismo mientras enchufaba a prostitutas en empresas públicas y pagó a cloacas para intimidar a jueces, fiscales y policías. Añade la rebaja de penas a más de mil agresores sexuales y el fracaso estrepitoso en vivienda: promesas de asequibilidad que se tradujeron en alquileres prohibitivos, destrucción del mercado, promoción de la okupación y el hundimiento de las esperanzas de los jóvenes.

En el terreno económico y social, la diputada acusa a Sánchez de imponer un “infierno fiscal”, descontrolar la deuda pública, empobrecer a los españoles y degradar los servicios públicos. En fronteras e inmigración, de erosionarlas y aprobar una regularización masiva. En educación, de presidir su desplome y abandonar a los castellanohablantes en Cataluña. En infraestructuras, de convertir la gestión ferroviaria en un caos. Y en catástrofes, de abandonar a las víctimas de la DANA, provocar un apagón masivo por dogmatismo y lavarse las manos de los 46 muertos de Adamuz.

La crítica se extiende a la política exterior: medrar con la dictadura venezolana, recibir a Delcy Rodríguez en Barajas, proteger a Zapatero y sus “comisiones y joyas”, provocar conflictos con aliados, entregar el Sáhara a Marruecos sin pasar por el Congreso y declarar que Ceuta había sido atacada… para luego marcharse un mes de vacaciones.

El cierre es demoledor: «Degradó la vida pública. Normalizó la indecencia. Hundió a la izquierda. Y 60. Destrozó al PSOE».

Con este inventario, Álvarez de Toledo no solo pide elecciones para el 29 de noviembre. Exige la Reconstrucción y la Decencia. En el estilo contundente que la caracteriza —el mismo con el que ha plantado cara a Félix Bolaños en el Congreso y ha convertido cada sesión de control en un ajuste de cuentas—, la diputada popular lanza un guantazo que deja poco margen a la interpretación: según ella, Pedro Sánchez ya no tiene legitimidad moral ni política para seguir ocupando La Moncloa.

ENCUENTRA LOS PRODUCTOS QUE TE INTERESAN

¡¡¡ BÚSQUEDA DE LAS MEJORES OFERTAS ONLINE !!!

Obtener los mejores resultados de tu búsqueda de productos

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]