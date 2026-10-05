El colosal guantazo de Cayetana Álvarez de Toledo a Pedro Sánchez con los 60 motivos para echar al inquilino de La Moncloa

Cayetana Álvarez de Toledo no se anduvo con medias tintas.

Este 5 de octubre de 2026, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados soltó un auténtico bombazo en X que ha recorrido las redes y que deja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin apenas espacio para respirar.

Bajo el título ‘Españoles, ¡a las urnas! 29 de Noviembre: Por la Reconstrucción y la Decencia‘, la diputada popular ha enumerado, uno por uno, 60 motivos para desahuciar al inquilino de La Moncloa. Un inventario demoledor que resume, según ella, el legado de degradación institucional, moral y política del sanchismo.

El mensaje de Álvarez de Toledo no es un simple hilo de quejas. Es una acusación frontal, estructurada y sin concesiones, que presenta a Sánchez como el responsable de haber banalizado la mentira, levantado muros entre españoles, hecho del guerracivilismo su estrategia de supervivencia y comprado la investidura a cambio de impunidad. Desde los indultos a los condenados del 1-O y la borradura del delito de sedición hasta la rebaja de la malversación, el blanqueo de Otegi como socio de Gobierno, el pacto con Bildu en memoria democrática, la entrega de la alcaldía de Pamplona y el impulso a la excarcelación masiva de etarras.

Españoles, ¡a las urnas! 29 de Noviembre: Contra la indecencia. Pedro Sánchez: 1. Llamó cambios de opinión a sus mentiras.

2. Levantó un muro entre españoles.

3. Hizo del guerracivilismo su estrategia de supervivencia.

4. Compró la investidura con impunidad.

5. Quebró la igualdad entre españoles.

6. Indultó a los condenados del 1-O.

7. Borró el delito de sedición.

8. Rebajó la malversación.

9. Blanqueó a Otegi como socio de Gobierno.

10. Pactó con Bildu la memoria democrática.

11. Le entregó la alcaldía de Pamplona.

12. Impulsó la excarcelación masiva de etarras.

13. Colonizó todas las instituciones.

14. Extendió su injerencia a las empresas privadas.

15. Linchó a los jueces que investigaban a los suyos.

16. Intentó liquidar la independencia judicial.

17. Llamó fango a la prensa crítica.

18. Criminalizó la discrepancia.

19. Maniató al Parlamento.

20. Encadenó una legislatura entera sin presentar Presupuestos.

21. Pulverizó el principio de responsabilidad política.

22. Despreció la rendición de cuentas.

23. Asaltó la televisión pública.

24. Impuso un confinamiento inconstitucional.

25. Intentó manosear el censo electoral.

26. Su fiscal general fue condenado por revelación de secretos.

27. Su mano derecha fue condenado a 24 años por corrupción.

28. Su otra mano derecha espera juicio por corrupción.

29. Su hermano fue condenado por prevaricación.

30. Su mujer está procesada por corrupción.

31. Su entorno convirtió las mascarillas en negocio.

32. Predicó feminismo mientras enchufaban a prostitutas en empresas públicas.

33. Pagó a cloacas para intimidar a jueces, fiscales y policías.

34. Rebajó las penas a más de mil agresores sexuales.

35. Prometió vivienda asequible y dejó alquileres prohibitivos.

36. Hundió el mercado del alquiler.

37. Promovió la okupación.

38. Pulverizó las esperanzas de los jóvenes.

39. Impuso un infierno fiscal.

40. Descontroló la deuda pública.

41. Empobreció a los españoles.

42. Degradó los servicios públicos.

43. Erosionó las fronteras.

44. Aprobó una regularización masiva de inmigrantes.

45. Presidió el desplome de la Educación.

46. Abandonó a los castellanohablantes en Cataluña.

47. Convirtió la gestión ferroviaria en un caos.

48. Abandonó a las víctimas de la DANA.

49. Provocó con su dogmatismo un apagón masivo.

50. Se lavó las manos de los 46 muertos de Adamuz.

51. Medró con la corrupta dictadura venezolana.

52. Recibió a Delcy Rodríguez en Barajas.

53. Protegió a Zapatero a pesar de sus comisiones y joyas millonarias.

54. Provocó conflictos diplomáticos con los aliados naturales de España.

55. Entregó el Sáhara a Marruecos sin pasar por el Congreso.

56. Declaró que Ceuta había sufrido un ataque y se marchó un mes de vacaciones.

57. Degradó la vida pública.

58. Normalizó la indecencia.

59. Hundió a la izquierda. Y 60. Destrozó al PSOE. — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 5, 2026

La lista continúa con la colonización de instituciones, la injerencia en empresas privadas, el linchamiento de jueces que investigaban a los suyos, el intento de liquidar la independencia judicial, el insulto a la prensa crítica como “fango”, la criminalización de la discrepancia y el sometimiento del Parlamento. Sánchez, según la diputada, ha encadenado una legislatura entera sin presentar Presupuestos, pulverizado el principio de responsabilidad política y despreciado la rendición de cuentas.

No faltan referencias a la corrupción que rodea al entorno del presidente: el Fiscal General condenado por revelación de secretos, la ‘mano derecha’ condenada a 24 años, la otra a la espera de juicio, el hermano condenado por prevaricación y la mujer procesada.

Álvarez de Toledo recuerda también cómo el entorno sanchista convirtió las mascarillas en negocio, predicó feminismo mientras enchufaba a prostitutas en empresas públicas y pagó a cloacas para intimidar a jueces, fiscales y policías. Añade la rebaja de penas a más de mil agresores sexuales y el fracaso estrepitoso en vivienda: promesas de asequibilidad que se tradujeron en alquileres prohibitivos, destrucción del mercado, promoción de la okupación y el hundimiento de las esperanzas de los jóvenes.

En el terreno económico y social, la diputada acusa a Sánchez de imponer un “infierno fiscal”, descontrolar la deuda pública, empobrecer a los españoles y degradar los servicios públicos. En fronteras e inmigración, de erosionarlas y aprobar una regularización masiva. En educación, de presidir su desplome y abandonar a los castellanohablantes en Cataluña. En infraestructuras, de convertir la gestión ferroviaria en un caos. Y en catástrofes, de abandonar a las víctimas de la DANA, provocar un apagón masivo por dogmatismo y lavarse las manos de los 46 muertos de Adamuz.

La crítica se extiende a la política exterior: medrar con la dictadura venezolana, recibir a Delcy Rodríguez en Barajas, proteger a Zapatero y sus “comisiones y joyas”, provocar conflictos con aliados, entregar el Sáhara a Marruecos sin pasar por el Congreso y declarar que Ceuta había sido atacada… para luego marcharse un mes de vacaciones.

El cierre es demoledor: «Degradó la vida pública. Normalizó la indecencia. Hundió a la izquierda. Y 60. Destrozó al PSOE».

Con este inventario, Álvarez de Toledo no solo pide elecciones para el 29 de noviembre. Exige la Reconstrucción y la Decencia. En el estilo contundente que la caracteriza —el mismo con el que ha plantado cara a Félix Bolaños en el Congreso y ha convertido cada sesión de control en un ajuste de cuentas—, la diputada popular lanza un guantazo que deja poco margen a la interpretación: según ella, Pedro Sánchez ya no tiene legitimidad moral ni política para seguir ocupando La Moncloa.