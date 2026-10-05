Pedro Sánchez convierte en un mitin electoral el anuncio de que los españoles irán a las urnas el 29 de noviembre

El reloj ya ha empezado a correr en el Palacio de la Moncloa.

Este lunes 5 de octubre de 2026, Pedro Sánchez ha sorprendido (o no tanto) a España anunciando la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. El presidente del Gobierno ha fijado la cita con las urnas para el domingo 29 de noviembre de 2026, la primera fecha posible según el calendario electoral.

Tras un fin de semana de ‘reflexión’ que ha mantenido en vilo a propios y extraños, Sánchez ha decidido apretar el botón. El decreto de disolución se firmará en un Consejo de Ministros extraordinario y se publicará mañana 6 de octubre de 2026 en el BOE. A partir de ahí, el contador de 54 días arranca oficialmente y el 29 de noviembre los españoles decidirán si el inquilino de La Moncloa se queda o se va.

Su anuncio fue todo un mitin electoral de más de diez minutos:

He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligrosas. Pero también si sabemos aprovecharla de grandes oportunidades.

Por supuesto, no dudó en referirse al PP y VOX como auténticos recortadores de derechos sociales:

Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis, que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque, sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.

El anuncio llega en un momento de máximo desgaste para el presidente. La legislatura, nacida de pactos con independentistas, Bildu y el resto de la izquierda radical, se había convertido en un callejón sin salida. Los últimos meses han estado marcados por la inestabilidad parlamentaria, el rechazo a decretos clave y unas encuestas que, una y otra vez, dibujan una mayoría clara de PP y VOX. Sánchez, que juraba y perjuraba que agotaría la legislatura hasta 2027, ha preferido adelantarse al naufragio.

Pedro Sánchez convierte en un mitin electoral el anuncio de que los españoles irán a las urnas el 29 de noviembre. Al final los tres días de reflexión no acabaron como los cinco de marras de 2024 con el tema de Begoña Gómez. Pero ojo, tricky Sánchez aún guarda ases bajo la manga. https://t.co/UCzGzxSF8M — Luis Rioja (@miescano351) October 5, 2026

Desde Génova y desde la calle Bambú la reacción ha sido inmediata: «Por fin el reloj marca la hora de la verdad». En el PP consideran que el adelanto es la confesión implícita de que Sánchez ya no controla el Congreso ni la calle. En VOX hablan abiertamente de «cuenta atrás para echar al sanchismo de La Moncloa».

POR FIN. https://t.co/jXag4WAS9k — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

El anuncio vino acompañado de otro, el del abogado Luis María Pardo, auténtica pesadilla judicial del sanchismo, que confirmó que su formación, Iustitia Europa, se presentará a los comicios del 29-N:

Iustitia Europa anuncia que se presenta a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. — Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) October 5, 2026

El calendario queda así perfilado: presentación de candidaturas a finales de octubre, campaña electoral a partir del 13 de noviembre y jornada de reflexión el 28. Menos de dos meses para que los españoles digan si quieren más de lo mismo o un cambio de ciclo.

Hoy ha comenzado el ‘tic tac’. Cada día que pase hasta el 29 de noviembre será un día menos de Pedro Sánchez en el poder. La Moncloa ya tiene fecha de caducidad.