  • ESP
    España América
Política

DURANTE UNA SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Un ‘lapsus linguae’ revelador: Pedro Sánchez ya pensaba en septiembre en el anticipo electoral

El rechazo a los 'decretos Maricarmen' precipita la decisión del presidente de mandar a los españoles a votar el 29 de noviembre de 2026

Un ‘lapsus linguae’ revelador: Pedro Sánchez ya pensaba en septiembre en el anticipo electoral
Pedro Sánchez. EP.
Archivado en: Congreso de los Diputados | Gobierno | Parlamento | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Ayuso abofetea a Sánchez por su anuncio de elecciones adelantadas: «Se va porque no puede mantener más la farsa»

Ayuso abofetea a Sánchez por su anuncio de elecciones adelantadas: «Se va porque no puede mantener más la farsa»

No fue un ‘lapsus linguae’.

El subconsciente de Pedro Sánchez le traicionó el 9 de septiembre de 2026 en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión de control, respondiendo a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno soltó: «Por supuesto que va a haber elecciones en el año 2026…»» Rectificó al instante: «En el 27, por supuesto». Las risas y el estupor en los escaños de la oposición no se hicieron esperar. Entonces pareció un simple desliz.

Hoy, con las urnas convocadas para el 29 de noviembre, aquel lapsus linguae se revela como una confesión anticipada.

 

Sánchez llevaba meses repitiendo el mantra de que la legislatura agotaría sus cuatro años y que las generales serían en 2027. «Las legislaturas duran cuatro años también cuando gobierna la izquierda», insistía.

El objetivo 2027 y «más allá» formaba parte del relato oficial. Sin embargo, el 9 de septiembre, precisamente cuando intentaba cerrar las especulaciones sobre un adelanto, su boca se adelantó a su estrategia. Dijo 2026. Y no fue un error cualquiera: fue el año en el que, apenas un mes después, ha terminado convocando los comicios.

El contexto de aquel día ayuda a entenderlo. Sánchez llegaba a la Cámara en uno de sus momentos de mayor debilidad: casos de corrupción que salpicaban a su entorno, la crisis migratoria de Ceuta todavía muy presente y una oposición que le reclamaba abiertamente ir a las urnas. Fue al intentar zanjar esas demandas cuando se le escapó la fecha. Diputados del PP y de VOX lo interpretaron ya entonces como un «revelador desliz del subconsciente de un presidente acorralado». El tiempo les ha dado la razón.

Ahora, tras el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, el presidente ha disuelto las Cortes y ha fijado el 29 de noviembre como fecha electoral. Lo que en septiembre se presentaba como un imposible se ha convertido en la única salida. El lapsus de hace menos de un mes adquiere así un valor simbólico: no era solo un tropezón verbal. Era la prueba de que, en la mente de Sánchez, el anticipo electoral ya formaba parte de los cálculos posibles mucho antes de que el relato oficial lo admitiera.

ENCUENTRA LOS PRODUCTOS QUE TE INTERESAN

¡¡¡ BÚSQUEDA DE LAS MEJORES OFERTAS ONLINE !!!

Obtener los mejores resultados de tu búsqueda de productos

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]