Un ‘lapsus linguae’ revelador: Pedro Sánchez ya pensaba en septiembre en el anticipo electoral

No fue un ‘lapsus linguae’.

El subconsciente de Pedro Sánchez le traicionó el 9 de septiembre de 2026 en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión de control, respondiendo a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno soltó: «Por supuesto que va a haber elecciones en el año 2026…»» Rectificó al instante: «En el 27, por supuesto». Las risas y el estupor en los escaños de la oposición no se hicieron esperar. Entonces pareció un simple desliz.

Hoy, con las urnas convocadas para el 29 de noviembre, aquel lapsus linguae se revela como una confesión anticipada.

El vídeo que demuestra que Pedro Sánchez ya tenía madurada la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas. Fue durante una sesión de control el pasado 9 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/1kkXvFeajn — Luis Rioja (@miescano351) October 5, 2026

Sánchez llevaba meses repitiendo el mantra de que la legislatura agotaría sus cuatro años y que las generales serían en 2027. «Las legislaturas duran cuatro años también cuando gobierna la izquierda», insistía.

El objetivo 2027 y «más allá» formaba parte del relato oficial. Sin embargo, el 9 de septiembre, precisamente cuando intentaba cerrar las especulaciones sobre un adelanto, su boca se adelantó a su estrategia. Dijo 2026. Y no fue un error cualquiera: fue el año en el que, apenas un mes después, ha terminado convocando los comicios.

El contexto de aquel día ayuda a entenderlo. Sánchez llegaba a la Cámara en uno de sus momentos de mayor debilidad: casos de corrupción que salpicaban a su entorno, la crisis migratoria de Ceuta todavía muy presente y una oposición que le reclamaba abiertamente ir a las urnas. Fue al intentar zanjar esas demandas cuando se le escapó la fecha. Diputados del PP y de VOX lo interpretaron ya entonces como un «revelador desliz del subconsciente de un presidente acorralado». El tiempo les ha dado la razón.

Ahora, tras el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, el presidente ha disuelto las Cortes y ha fijado el 29 de noviembre como fecha electoral. Lo que en septiembre se presentaba como un imposible se ha convertido en la única salida. El lapsus de hace menos de un mes adquiere así un valor simbólico: no era solo un tropezón verbal. Era la prueba de que, en la mente de Sánchez, el anticipo electoral ya formaba parte de los cálculos posibles mucho antes de que el relato oficial lo admitiera.