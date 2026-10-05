Maricarmen, Sánchez tiene un mensaje para ti y no te va a gustar: 600.000 viviendas prometidas y cero construidas

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Aunque luego no dude en echarla a la papelera cuando deje de servirle a sus intereses.

Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba desde 1956 en su casa del barrio de Retiro en Madrid, se ha convertido en el símbolo más crudo de la crisis de la vivienda.

En su desesperación señaló directamente a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno le dedicó palabras de empatía y promesas de decretos urgentes, pero el verdadero mensaje que le envía no es el de la compasión institucional.

Pedro Sánchez es el clásico político de prometer hasta meter y una vez en la urna el voto para el PSOE está metido, nada de lo prometido. A ver si Maricarmen se va enterando de qué palo va el sátrapa de La Moncloa con el tema de la vivienda. Desde 2018 ha anunciado 600.000 pisos. pic.twitter.com/hyq4Y7l6c2 — Luis Rioja (@miescano351) October 5, 2026

Desde que llegó a La Moncloa, Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en uno de sus grandes eslóganes electorales. En campaña y fuera de ella ha ido acumulando cifras que, sumadas, superan con creces las 600.000 unidades.

Nadie olvida las 183.000-184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible anunciadas en 2023 como ‘pilar del Estado de bienestar’, las otras decenas de miles a partir de suelos del Ministerio de Defensa, las decenas de miles de viviendas anunciadas a través de la Sareb, las 43.000 adicionales en 2024 con 6.000 millones en préstamos y avales del ICO, los nuevos anuncios de 15.000 anuales vía fondos o empresas públicas. Y así sucesivamente, hasta cifras que la oposición y medios críticos cifran en torno a las 613.000 o, en balances más conservadores, las 276.000.

El resultado real, según análisis independientes, es demoledor: el Gobierno central apenas ha puesto sobre el terreno unas pocas centenas de viviendas nuevas construidas bajo su responsabilidad directa (algunas fuentes hablan de poco más de 500 en varios años). El resto se diluye en el lenguaje burocrático de «viviendas movilizadas»: pisos de la Sareb que ya existían, proyectos en fase de papel, suelos sin urbanizar, promociones que dependen de comunidades y ayuntamientos, o anuncios que se solapan unos con otros sin ejecución presupuestaria clara.

Mientras tanto, el déficit de vivienda en España se sitúa, según el Banco de España y otros organismos, entre las 600.000 y las 750.000 unidades. La construcción de vivienda protegida está en mínimos históricos y el acceso al alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos para jóvenes, familias y, como se ha visto, para mayores con renta antigua.

Cuando Sánchez le dice a Maricarmen que el Gobierno está «trabajando contrarreloj» y que necesita la colaboración de otras administraciones, está haciendo exactamente lo que lleva años haciendo: echar balones fuera mientras su propio balance es de promesas hinchadas y resultados raquíticos. La anciana no necesita otro decreto más, ni otro portal digital con unas pocas centenas de pisos disponibles (Casa 47 y similares), ni otro anuncio de “empresa pública de vivienda”. Necesita, como el resto de españoles atrapados en la crisis, que alguien construya de verdad. Y eso es precisamente lo que el Gobierno de Sánchez no ha hecho.El caso de Maricarmen no es una anécdota trágica aislada.

Es la cara humana de un fracaso político de proporciones mayúsculas: el presidente que más ha hablado de vivienda social es el que menos ha construido. Las 600.000 (o las 276.000, o las 184.000… da igual la cifra exacta que se elija del rosario de promesas) se han quedado en el aire, en los mítines y en las notas de prensa.Maricarmen, el mensaje de Sánchez no te va a gustar porque no es un mensaje de solución. Es la confirmación de que, en materia de vivienda, este Gobierno ha preferido la demagogia al ladrillo. Y mientras tanto, los desahucios siguen, los precios no bajan y las promesas se acumulan como casas fantasma.