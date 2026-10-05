Sondeos exprés: si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP tendría 143 diputados, PSOE 106, VOX 62 y Sumar 6

Quedan minutos para saber si este 5 de octubre de 2026 Pedro Sánchez le da o no una patada al tablero político.

Los sondeos exprés del fin de semana confirman el cambio de ciclo: el PSOE apenas araña votos a costa de un Sumar en desbandada y el Régimen Sanchista se convulsiona con los estertores finales.

A las 9 de la mañana de este lunes, Pedro Sánchez comparece en La Moncloa para, en teoría, anunciar el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Llega cercado por la corrupción, con Ceuta sin resolver y con dos derrotas parlamentarias a cuestas. Y llega, sobre todo, con dos encuestas exprés hechas durante el fin de semana que le dicen lo mismo: PP y VOX sumarían entre 203 y 205 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta.

Hay presidentes que convocan elecciones porque creen que van a ganar. Y hay presidentes que convocan porque esperar es todavía peor. Sánchez pertenece, esta vez, a la segunda categoría.

El fin de semana de reflexión ha terminado como empezó: con el presidente buscando una rendija por la que colarse. Su núcleo duro, con Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y su jefe de gabinete, Diego Rubio, le ha repetido desde el jueves el mismo mantra: «Hay que hacer de la necesidad virtud».

Las cuatro encuestas exprés publicadas entre este fin de semana y hoy, 5 de octubre de 2026. coinciden en lo esencial, aunque con matices. La de Data10 para ‘OkDiario’ da al PP de Alberto Núñez Feijóo 139 escaños y el 34 % de los votos, y a VOX 64 diputados con el 18,6 %. Juntos suman 203, una mayoría absoluta histórica. El bloque de centroderecha concentra el 52,6 % del voto frente al 31,3 % de los actuales socios del Gobierno.

El otro sondeo, publicado por ‘El Debate’, va todavía más lejos. Otorga al PP 143 escaños con el 33,4 % y a VOX 62 con el 18,1 %: 205 diputados en total, que podrían ser 206 con el escaño de UPN.

Hasta ‘El País’ ve la cosa perdida para Pedro Sánchez y dice que el tirón de VOX mantiene al bloque de la derecha en un 50% de intención de voto en plena «conmoción por el caso Maricarmen’.

Por último, la encuesta de ‘El Mundo‘ le da 140 representantes al PP y 63 asientos a VOX. Los socialistas pasan a duras penas del centenar de escaños, 103.

En los cuatro casos, el partido de Santiago Abascal casi duplica los 33 escaños que logró en 2023. Feijóo ganaría con holgura, pero no tendría un cheque en blanco. Necesitaría a VOX desde el primer día.

El espejismo socialista

Moncloa se agarra a un dato. En la encuesta de Data10, el PSOE sube de 100 a 110 escaños respecto a agosto, mientras el PP pierde seis. Pero el maquillaje no resiste un examen de cerca. Esos diez escaños llegan con una subida de solo 0,7 puntos, y se explican por el reparto en las provincias pequeñas y por el aumento de la participación, del 63,4 % al 66 %. No hay vuelco del voto.

El sondeo de El Debate es todavía menos complaciente: 106 escaños y el 26,5 %, quince diputados menos que ahora y a siete puntos del PP. En tres años, Sánchez ha perdido más de cinco puntos.

Y lo poco que gana, lo gana a costa de sus aliados. SUMAR se desploma hasta 5 o 6 escaños, frente a los 31 que tenía, y su electorado se va al PSOE o a casa. Podemos se queda entre 2 y 4. Juntos rondan el 9,5 % de los votos, pero apenas suman nueve diputados. La división se paga cara con la ley D’Hondt. El presidente no tiene con quién sumar.

El resto del tablero agrava el problema. Junts, el partido que ha precipitado el adelanto al tumbar los decretos de vivienda, bajaría a 6 escaños y perdería su capacidad de chantaje. ERC se mantiene en 7. El PNV cae a 4, mientras Bildu sube hasta 8 gracias a las cesiones de Sánchez. Coalición Canaria se quedaría fuera del Congreso y Se Acabó La Fiesta, con el 1,4 %, tampoco entraría.

Con PP y VOX por encima de los 200 escaños, ninguno de ellos sería decisivo. Se acabaría la legislatura del chantaje permanente.

Los barones empujan

Esta vez el empujón no ha llegado solo de Moncloa. Varios barones socialistas han animado en público a Sánchez a convocar: el siempre crítico Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, Álvaro Sánchez Cotrina, de Extremadura, Eneko Andueza, del País Vasco, y Carlos Martínez, de Castilla y León. «La ciudadanía ha despertado de forma contundente, rotunda», sostienen.

La idea original del presidente era anunciarlo el mismo viernes, tras la votación de los decretos. Pero la calle no respondió como esperaba y decidió aguardar a las manifestaciones del sábado. Desde la tribuna del Congreso ya dejó caer la pista: «La historia les juzgará antes de lo que creen».

El plan de Moncloa es sencillo: convertir la crisis de la vivienda en la gran bandera de campaña, culpar al centroderecha por tumbar los decretos y agitar, como en 2023, el miedo a VOX. La acampada de la Puerta del Sol, las manifestaciones del sábado y la amenaza de huelga general son, para el entorno del presidente, la ventana de oportunidad que ya daban por perdida.

El problema es que la campaña no la escribe solo Moncloa. En cuanto arranque, saldrá a relucir que Sánchez es el presidente de la democracia que menos vivienda protegida ha construido: unas 9.800 al año, frente a las más de 60.000 de Zapatero o Aznar. Ocho años de Gobierno sin soluciones son difíciles de esconder detrás de una pancarta.

El efecto Ceuta, además, volverá con fuerza. Dos meses después de la entrada masiva en la ciudad, la crisis sigue sin cerrarse y está bajo investigación de la Audiencia Nacional. Y la corrupción seguirá pesando como una losa. En el propio PSOE admiten que adelantar las urnas sirve, en parte, para esquivar el calvario judicial de los próximos meses: las cloacas, la financiación ilegal, el caso Zapatero y el juicio a Begoña Gómez. Pero los jueces no tienen calendario electoral, y cada auto que llegue en campaña lo hará en el peor momento posible.

La última huida hacia delante

Sánchez ya obró el milagro en 2023, cuando todos le daban por muerto. Iván Redondo, su antiguo gurú, incluso le asegura que puede superar al PP. Pero los números de este fin de semana describen otra realidad: un PSOE que recupera algo de oxígeno devorando a sus socios, y un bloque de centroderecha que supera los 200 escaños en todos los sondeos.

El presidente busca convertir una derrota parlamentaria en una victoria electoral. Lo intentará con su habilidad de siempre. Pero esta vez tendrá que explicar al mismo tiempo los pisos que no construyó, la frontera que no defendió y los sumarios que no puede detener. Son demasiados frentes para una sola campaña de 54 días.