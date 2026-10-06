¡El colmo del cinismo! Los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO anuncian una huelga general sin fecha a la espera de quién gane el 29-N

Tienen más cara que espalda.

Los sindicatos mayoritarios han decidido romper su larga etapa de quietud con un anuncio que llega justo antes de una fecha clave.

UGT y CC.OO plantean ahora una huelga general, pero evitan fijar el día exacto. Esta maniobra coincide con el próximo 29-N y genera suspicacias sobre si la medida responde a intereses reales de la clase trabajadora o a cálculos políticos pendientes del resultado electoral.

Los 'comegambas' de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO, Unai Sordo, anuncian ahora una huelga general, pero se guardan de anunciar la fecha, no vaya a ser que tras el 29-N, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa y entonces haya que seguir en las mariscadas en vez de en las barricadas. pic.twitter.com/K5db9aswUA — Luis Rioja (@miescano351) October 6, 2026

Pepe Álvarez, de la UGT, y Unai Sordo, de CC.OO, aprovecharon el balón del Sindicato de Inquilinas proponiendo una huelga general para rematar a gol.

Eso sí, solo un anuncio sin fecha determinada.

El primer ‘comegambas’, el ugestista, expresó así su deseo de sumarse a una gran movilización en España:

Falta de humanidad, de empatía, de esa mayoría parlamentaria que sólo se preocupa del titular al día siguiente, que no piensa cuántas personas van a ser desalojadas como consecuencia de su posición política, que no es capaz de tener empatía con los miles y miles y cientos de miles de personas en nuestro país que buscan un piso y que no lo encuentran, tiene que dar a todo el mundo. En ese sentido, nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país, y no nos vamos a mover de esa posición. Y yo creo que en los próximos días, pues vamos a tener la oportunidad de ir viéndolo.

Mientras, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, también deslizó la posibilida de tensionar el ambiente y de ir a movilizaciones, pero también sin dar una fecha concreta: