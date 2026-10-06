Las encuestas acorralan a Sánchez camino al 29N: no hay «efecto Maricarmen» y PP y Vox superan el 51 %

Aunque la campaña aún no ha comenzado, el debate electoral ya ha tomado protagonismo en la discusión política.

Y el baile de encuestas ahora tiene mayor relevancia.

Los últimos sondeos privados y presenta una imagen incómoda para Pedro Sánchez: el PP y Vox juntos superan el 51 % del voto estimado y alcanzan más de 200 escaños en varias proyecciones.

Lo llamativo del análisis de El Debate compila no es solo la ventaja de la derecha, sino también la ausencia de una reacción visible tras la movilización que se ha denominado «efecto Maricarmen».

Las encuestas realizaron sus entrevistas al menos una semana después de que comenzara la acampada en la Puerta del Sol, y con una muestra cercana a 9.000 personas, no logran evidenciar un cambio notable en el electorado.

Una ventaja amplia, aunque no automática

La media de los estudios publicados entre el 4 y el 5 de octubre posiciona al Partido Popular como la fuerza principal. El PSOE aparece en segundo lugar y Vox refuerza un crecimiento que lo aproxima a sus mejores resultados históricos. Aunque las cifras varían según la fuente, todas apuntan en una dirección similar: el bloque de centro-derecha comienza con una ventaja considerable.

Encuesta PP PSOE Vox Proyección destacada 40dB para El País 31,6 % 27,4 % 18,4 % Sin estimación de escaños Sigma Dos para El Mundo 32,6 % 25,6 % 18,3 % PP: 140; PSOE: 103; Vox: 63 SocioMétrica para El Español 33,9 % — — PP: 145 escaños Winston para Artículo14 31,3 % — — PP: 135 escaños

La suma de PP y Vox varía según el sondeo, pero en varios estudios supera el 50 %. La proyección de Sigma Dos indica que juntos podrían alcanzar más de 200 diputados. El promedio de otros análisis eleva la cifra total a 202 escaños, 26 por encima de la mayoría absoluta.

Este dato transforma a Vox en un actor clave. Aunque el PP no parece requerir una remontada para triunfar, deberá mantener una relación política operativa con Santiago Abascal. La matemática puede parecer sencilla; sin embargo, como es habitual en la política española, los acuerdos suelen tener más giros que una carretera de montaña.

Sánchez no capitaliza el nuevo escenario

El adelanto electoral, programado para el 29 de noviembre según la información disponible, busca modificar los tiempos y evitar que la oposición afiance su ventaja. Pero los sondeos conocidos hasta ahora apuntan en dirección contraria. El PSOE no supera los 110 escaños en las proyecciones recogidas por laSexta y retrocede frente a un PP que se sitúa alrededor del 32 %.

La distancia entre los populares y los socialistas se encuentra entre 4,2 y 8,2 puntos en los cuatro estudios analizados. No es una diferencia definitiva, pero es suficientemente amplia para modificar el tono de la precampaña. El PSOE deberá movilizar a su electorado, recuperar el voto moderado y frenar el avance de Vox en un tiempo limitado.

La principal incógnita es si esta fotografía representa una tendencia sólida o simplemente el impacto inicial de la convocatoria. Las encuestas reflejan estados de ánimo, no resultados concretos. Además, el voto sigue estando abierto en una parte considerable del electorado y es posible que las campañas modifiquen prioridades, especialmente cuando surgen temas como la vivienda, la inmigración, los servicios públicos o la economía familiar.

El «efecto Maricarmen» no se refleja en los datos

Esta expresión se refiere a una posible reacción social positiva hacia el Gobierno tras la movilización de la Puerta del Sol. Sin embargo, los sondeos realizados luego del inicio de la acampada no muestran un cambio significativo. El PSOE sigue estando por debajo de PP y Vox, que mantienen una trayectoria ascendente en la mayoría de las mediciones.

La falta de un efecto inmediato no implica que el episodio carezca de repercusiones. Este puede impactar la conversación pública, reforzar la movilización de la izquierda o alimentar la polarización. Pero para que afecte al reparto de escaños, debería traducirse en cambios sostenidos en el voto, algo que aún no se ha evidenciado.

Las tendencias más significativas son las siguientes:

El PP se mantiene en la primera posición de los sondeos privados.

Vox se sitúa entre el 18 % y el 19 % en varios estudios.

El PSOE se queda por debajo de los resultados obtenidos en 2023 en las proyecciones de escaños.

Sumar y Podemos enfrentan un espacio electoral limitado.

La mayoría de las estimaciones otorgan al bloque PP-Vox más de 200 diputados.

El contraste con el CIS añade otro elemento al debate. El organismo demoscópico ofrece una imagen mucho más favorable al PSOE que las encuestas privadas, una discrepancia que alimenta el diálogo sobre los modelos de estimación y la llamada «cocina» electoral. Esta no es una anomalía menor: ante tales diferencias en las encuestas, el lector debería prestar más atención a las tendencias recurrentes entre distintos institutos que a un porcentaje aislado.

Una carrera abierta con una salida provisional

El escenario actual favorece al PP, aunque esto no se traduce todavía en una mayoría garantizada. La ley electoral puede penalizar o favorecer de manera desigual dependiendo de la provincia. Unos pocos miles de votos pueden modificar el reparto de escaños en circunscripciones ajustadas. Por ello, el porcentaje nacional no es suficiente para convertir automáticamente una ventaja en diputados.

También se debe aclarar la relación entre Alberto Núñez Feijóo y Vox. Si la suma alcanza la mayoría absoluta, el PP podría gobernar a través de un acuerdo de investidura o en coalición. Si se queda cerca, necesitará negociar apoyos y asumir las implicaciones políticas de cada opción. En este sentido, la campaña no solo enfrentará al Gobierno y la oposición: también examinará la distancia entre los dos partidos de la derecha.

Entre las curiosidades del momento, destaca que Vox podría casi duplicar sus actuales 33 escaños en algunas proyecciones. A pesar de que el PP lidera con claridad, aún necesitará a Abascal para llegar a La Moncloa. Y ese efecto que se esperaba que transformara el panorama electoral, por el momento, parece más una nota al margen que un giro argumental.