La legislatura ‘bluf’ de Sánchez: 30 promesas incumplidas, 50 corrupciones, 100 trampas y una traición a la Patria

Si hay una cosa que define a Pedro Sánchez es la mentira.

Y no hablamos del típico populismo del que cojean todos los políticos prometiendo más de lo que es posible hacer.

Sino de la mentira como forma de vida. Es un presidente al que no se le puede creer ni los buenos días.

Y ahora, ha aprovechado la movilización en torno al desahucio de Maricarmen para disolver las Cortes y convocar elecciones para el 29 de noviembre, tras una legislatura que no violó la Constitución al no presentar Presupuestos, con un par de centenares de iniciativas estancadas y una larga lista de promesas incumplidas.

Un balance de Libertad Digital resume este periodo que el Gobierno presenta como orientado a la reforma, pero que sus detractores ven como una mera colección de anuncios sin la mayoría necesaria para llevarlos a cabo como leyes.

La paradoja es clara: Sánchez logró ser investido, pero no consiguió la gobernabilidad. Su mando se sostuvo gracias a una mayoría variada compuesta por Sumar, ERC, Junts, PNV, Podemos y Bildu, cuyos intereses coincidieron rara vez. Así, la legislatura estuvo marcada por negociaciones constantes, con decretos salvados en la cuerda floja y proyectos retirados antes de que llegaran al Congreso. En el mundo de la política, prometer es sencillo; lo complicado, sin embargo, es conseguir los apoyos necesarios.

Una agenda prometida que se quedó a medias

La cantidad de promesas no cumplidas supera, según diversos análisis periodísticos, la veintena. Entre ellas destacan propuestas clave del programa de investidura y anuncios reiterados por el propio presidente:

Promesa Situación al final de la legislatura 183.000 viviendas públicas o asequibles No alcanzada en los términos anunciados Jornada laboral de 37,5 horas Rechazada en el Congreso Presupuestos Generales del Estado No aprobados durante la legislatura Gratuidad del transporte para jóvenes hasta 24 años No implantada con carácter general Ley de vivienda alternativa ante desahucios Tramitación fallida y reactivaciones sucesivas Reforma de la Función Pública Bloqueada Regulación de los grupos de presión Rechazada o paralizada

El tema de la vivienda ilustra en gran medida el problema. Sánchez prometió movilizar 183.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, además de facilitar el acceso a una primera vivienda para los jóvenes. Sin embargo, el Ejecutivo terminó contabilizando como “movilizadas” actuaciones muy diversas, incluidas viviendas de la Sareb. La distancia entre lo que se promete y lo que realmente se ejecuta en el mercado inmobiliario es, a menudo, abismal, y una nota de prensa no puede abarcar esa realidad.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales también quedó sin aprobar. A pesar de haber sido acordada con los sindicatos, la oposición por parte de sectores empresariales impidió que se consiguieran los apoyos necesarios en el Parlamento. Este episodio reveló la debilidad del bloque de investidura: una reforma presentada como social se convirtió en una nueva cuenta pendiente.

La amnistía como punto de inflexión

La ley de amnistía emergió como la gran decisión política de esta legislatura. Aunque Sánchez había rechazado previamente esa opción y sostenido que no encajaba en el marco constitucional, después de las elecciones de 2023, la convirtió en el eje central de sus acuerdos con los partidos independentistas para mantenerse en La Moncloa.

Este marco normativo facilitó la investidura, pero desató una intensa controversia institucional. El Tribunal Supremo comenzó a cuestionar su aplicación en ciertos casos, mientras que el Tribunal Constitucional se hizo cargo del examen de los recursos presentados. Por su parte, el Gobierno defendió la amnistía como una herramienta para la normalización territorial, mientras que la oposición la tildó de una cesión de poder a cambio de permanecer en el Ejecutivo.

El coste político resultó elevado. La negociación con Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, simbolizó el cambio de postura del presidente. Además, consolidó una práctica que ha caracterizado toda la legislatura: cada apoyo parlamentario tenía un precio, y cada uno de esos precios generaba una nueva crisis con otro socio.

Corrupción, responsabilidades y desgaste

La segunda mitad de la legislatura estuvo marcada por escándalos judiciales. Las pesquisas sobre la adquisición de material sanitario, el denominado caso Koldo, la situación del exministro José Luis Ábalos, el antiguo secretario de organización socialista Santos Cerdán, y la esposa del presidente, Begoña Gómez, junto con su hermano, David Sánchez, afectaron la percepción pública de un Gobierno que había prometido combatir la corrupción.

El recuento de varios medios también incluye la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y diversas causas abiertas en distintos frentes. No todas las investigaciones siguen el mismo camino ni tienen el mismo impacto judicial. Esta prudencia es esencial. Una imputación no equivale a una condena, ni una acusación política reemplaza a una sentencia. Sin embargo, la cantidad de casos tuvo un impacto político palpable: desvió la atención de la agenda social y convirtió la promesa de regeneración democrática en un desafío difícil de sostener desde el poder.

Entre los asuntos pendientes se encontraban varias reformas anticorrupción:

La regulación de los grupos de presión.

La Ley de Integridad Pública.

Nuevas obligaciones de transparencia y control.

Medidas para reforzar la protección de los denunciantes.

La revisión de los mecanismos de supervisión institucional.

El Gobierno anunció parte de estas iniciativas tras nuevos escándalos, pero muchas se quedaron sin aprobación. Algunas caducaron con la disolución de las Cortes y tendrán que comenzar de cero en la próxima legislatura.

Elecciones anticipadas y una herencia discutida

Las elecciones del 29 de noviembre contradicen el compromiso manifestado por Sánchez el 9 de septiembre, cuando afirmó que las elecciones serían en 2027 y que el Gobierno presentaría los Presupuestos de 2026. La decisión de adelantar los comicios liquidó ambas promesas en cuestión de semanas.

La falta de cuentas públicas ha sido uno de los rasgos más notorios de esta legislatura. El Ejecutivo ha operado con presupuestos prorrogados y modificaciones puntuales. Aunque es una fórmula legal, es políticamente restrictiva. Además, ha dejado alrededor de 200 iniciativas en diferentes etapas de tramitación. Muchas de estas caerán en desuso con la disolución de las Cortes y deberán comenzar nuevamente si el próximo Parlamento desea recuperarlas.

El debate electoral se enfocará en tres preguntas clave:

Si el PSOE podrá soportar el desgaste acumulado. Si sus aliados independentistas mantendrán su influencia. Si el Partido Popular y Vox lograrán convertir la suma de la oposición en una alternativa de Gobierno.

La campaña será breve y estará sujeta a los procedimientos judiciales, a la economía doméstica y a la gestión de crisis recientes. El Gobierno reivindicará el incremento del salario mínimo, las medidas laborales y la llegada de fondos europeos. Por otro lado, la oposición centrará su atención en la carencia de Presupuestos, la amnistía, la dependencia de Bildu y la acumulación de investigaciones.

Hay, además, un detalle que es significativo: la legislatura que aspiraba a marcar grandes transformaciones concluye sin haber tramitado varias de sus leyes más anunciadas. Entre promesas, prórrogas y votaciones ajustadas, el Congreso ha funcionado, en muchas ocasiones, como una sala de espera. Y en ese espacio, hasta los proyectos urgentes han aprendido a esperar su turno.