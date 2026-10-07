Castilla y León contacta con las embajadas para impulsar el retorno de los ‘menas’ a sus países de origen

La Junta de Castilla y León ya se ha puesto en contacto con algunas embajadas para intentar buscar una salida a la situación de los menores extranjeros no acompañados que están en la Comunidad. La idea que plantea el Ejecutivo autonómico es que, cuando sea posible, puedan regresar a sus países y reunirse con sus familias.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, durante el Pleno de las Cortes, después de que la socialista Nuria Rubio le preguntara por la situación de los centros de acogida y por los datos que maneja la Junta para asegurar que ya no puede asumir más menores.

Pollán ha defendido que lo primero debe ser pensar en el interés del menor y ha señalado que, si sus familias pueden hacerse cargo de ellos en sus países de origen, esa opción debe estudiarse. También ha recordado que los trámites para decidir cada caso concreto corresponden al Estado.

El vicepresidente ha insistido además en que la red de acogida de Castilla y León está al límite y ha vuelto a cargar contra el sistema de reparto impuesto por el Gobierno.

Rubio, por su parte, ha reclamado más información sobre los recursos, el personal y las inversiones destinadas a estos menores. La procuradora socialista ha acusado a Pollán de convertir sus intervenciones en críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que los menores deben ser atendidos y protegidos por las administraciones.

El enfrentamiento entre ambos ha dejado patente la distancia entre Junta y PSOE sobre cómo afrontar la llegada y acogida de menores extranjeros no acompañados en Castilla y León.