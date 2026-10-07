Colau se lanza a por La Moncloa: Más Madrid la propone para liderar el Frente Amplio e Irene Montero ya mueve ficha en Barcelona

Ada Colau vuelve a la primera línea política y esta vez apunta mucho más alto. Más Madrid ha puesto oficialmente sobre la mesa el nombre de la exalcaldesa de Barcelona para liderar el Frente Amplio de la izquierda alternativa y disputar la Presidencia del Gobierno. Una operación que podría servir además para intentar cerrar la incorporación de Podemos al proyecto y que tiene ahora un nuevo elemento: Irene Montero lleva tres días en Barcelona, según ha podido conocer en exclusiva Periodista Digital a través de fuentes del entorno de Colau próximas a los Comuns.

La propuesta de Más Madrid coloca a Colau en el centro de una operación política que pretende reorganizar todo el espacio situado a la izquierda del PSOE. El objetivo es construir una candidatura común capaz de evitar la fragmentación electoral y presentar un proyecto único en las próximas elecciones generales.

El nombre de la exalcaldesa no aparece por casualidad. Colau mantiene vínculos políticos con diferentes sectores de la izquierda alternativa y, pese a haber abandonado la Alcaldía de Barcelona en 2023, continúa siendo una figura con un elevado grado de reconocimiento público. Su posible candidatura permitiría además trasladar el centro de gravedad del proyecto desde Madrid hacia Barcelona y dotarlo de una dimensión territorial más amplia.

Los Comuns ya habían mostrado su disposición a que Colau asumiera un papel protagonista en este nuevo espacio. Ahora Más Madrid da un paso adelante y plantea directamente que sea ella quien encabece el proyecto y la candidatura por Barcelona.

La apuesta supone también un cambio respecto a los nombres que habían circulado inicialmente. Mónica García había aparecido como uno de los posibles referentes del espacio, pero la elección de Colau permitiría presentar un liderazgo con una trayectoria política construida fuera exclusivamente de Madrid y con una implantación especialmente fuerte en Cataluña.

El movimiento coloca además a Podemos ante una decisión determinante. La formación morada continúa siendo una de las principales incógnitas del proyecto y su incorporación sería fundamental para que el Frente Amplio pueda presentarse como una candidatura verdaderamente unitaria de la izquierda alternativa.

Y aquí aparece Irene Montero.

Periodista Digital ha podido saber en exclusiva que la exministra lleva tres días en Barcelona. Según fuentes del entorno de Ada Colau próximas a los Comuns a nivel municipal, consultadas por este periódico, durante su estancia en la capital catalana se habrían producido conversaciones relacionadas con la candidatura de Colau y con el futuro del Frente Amplio.

Las mismas fuentes señalan que se han abordado cuestiones relacionadas con la posibilidad de articular una candidatura amplia y con el papel que podría desempeñar Colau como figura capaz de facilitar un acuerdo entre diferentes sectores de la izquierda alternativa.

La información procede de fuentes próximas al entorno político de Colau y no ha sido confirmada públicamente por Ada Colau ni por Irene Montero. Su presencia en Barcelona coincide, no obstante, con un momento especialmente relevante en las conversaciones sobre el futuro electoral de este espacio político.

La eventual participación de Podemos es uno de los grandes asuntos pendientes. La formación morada mantiene sus propias estructuras y posiciones y ha defendido durante los últimos meses la necesidad de tener un papel relevante en cualquier proyecto de unidad de la izquierda alternativa.

La figura de Colau podría facilitar precisamente ese entendimiento. La exalcaldesa mantiene una relación política de proximidad con dirigentes de Podemos y, especialmente, con Irene Montero. Su candidatura podría actuar como puente entre los Comuns, Podemos y otras organizaciones que pretendan integrarse en el Frente Amplio.

La operación, por tanto, no consiste únicamente en decidir quién encabezará una lista electoral. El verdadero objetivo es conseguir que diferentes formaciones que han competido entre sí o han mantenido importantes diferencias estratégicas acepten concurrir bajo una misma candidatura.

Y para ello Colau puede tener una ventaja respecto a otros nombres: su perfil no está asociado exclusivamente a una estructura partidista.

Antes de convertirse en alcaldesa, Colau alcanzó notoriedad nacional como activista y como uno de los principales rostros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Su salto a la política institucional llegó en 2015, cuando consiguió hacerse con la Alcaldía de Barcelona.

Su victoria convirtió a la capital catalana en uno de los principales laboratorios políticos de la nueva izquierda española. Colau gobernó durante ocho años y consiguió mantenerse al frente del Ayuntamiento hasta 2023, cuando los resultados electorales pusieron fin a su etapa institucional.

Desde entonces había reducido su exposición política. Su regreso, si finalmente se confirma, tendría ahora una dimensión completamente diferente.

Colau ya no volvería para intentar recuperar la Alcaldía de Barcelona.

Su objetivo sería La Moncloa.

La elección de Barcelona como circunscripción para una eventual candidatura nacional tendría además un importante componente simbólico. Fue en esta ciudad donde Colau construyó su liderazgo y donde consiguió convertirse en una de las dirigentes más relevantes de la izquierda alternativa española.

Barcelona sería, de nuevo, el punto de partida.

Pero esta vez el destino estaría en Madrid.

La operación permitiría al Frente Amplio combinar diferentes liderazgos territoriales y presentar a Colau como una candidata con capacidad para representar al conjunto del espacio. El proyecto podría contar con referentes propios en Madrid y otras comunidades, mientras la exalcaldesa asumiría el papel de principal rostro nacional.

El problema es que el acuerdo todavía está lejos de estar cerrado.

Quedan por resolver las condiciones de participación de Podemos, la composición de las listas, el programa electoral, el reparto de posiciones y el mecanismo mediante el cual se decidirá formalmente quién liderará la candidatura.

También está por determinar la estructura definitiva del Frente Amplio y qué papel ocuparán los diferentes partidos y plataformas que puedan incorporarse al proyecto.

Pero el primer movimiento ya se ha producido.

Más Madrid ha puesto oficialmente el nombre de Ada Colau sobre la mesa.

Los Comuns contemplan su liderazgo.

Y, según las fuentes consultadas por Periodista Digital, Irene Montero permanece desde hace tres días en Barcelona en pleno proceso de conversaciones sobre el futuro de la izquierda alternativa.

El escenario abre una posibilidad que hace apenas unos meses parecía mucho más lejana: que la exalcaldesa de Barcelona vuelva a la política institucional como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Su trayectoria permite construir un relato político de enorme fuerza: de la PAH al Ayuntamiento de Barcelona; de activista a alcaldesa; y ahora, potencialmente, de Barcelona a La Moncloa.

La izquierda alternativa busca una candidata capaz de coser sus diferentes familias.

Más Madrid ya ha señalado a la suya.

Ahora queda por saber si Podemos acepta el pacto, si las distintas formaciones consiguen cerrar un acuerdo y si Ada Colau está finalmente dispuesta a asumir el reto más ambicioso de toda su carrera política.

La exalcaldesa vuelve a escena. Y esta vez, el objetivo no es Barcelona: es La Moncloa.