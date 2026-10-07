Sánchez vuelve a burlarse de los españoles: se va premiando a un Puigdemont al que prometió «ajusticiar»

La hemeroteca no perdona y deja en evidencia al presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez prometió en 2019 ante las cámaras traer a Carles Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la justicia, pero hoy el Tribunal Constitucional facilita el camino hacia su regreso sin consecuencias. El juez Pablo Llarena ya levantó la orden nacional de detención y el prófugo de Junts podría volver como un héroe de la impunidad.

El contraste resulta brutal. Aquel Sánchez que juró «ajusticiar» al líder independentista celebra ahora la «convivencia» y la «cohesión de España» mientras se anulan delitos y se abre la puerta a un regreso libre.

¡Maldita hemeroteca! ¡Vean cómo Pedro Sánchez vuelve a ciscarse en la cara de los españoles premiando con la anulación de todos los delitos a Carles Puigdemont y permitiéndole volver a España! ¿Dónde está aquel Sánchez de 2019 que iba a ajusticiar al prófugo de Junts? pic.twitter.com/3ci89srCQK — Luis Rioja (@miescano351) October 7, 2026

El 6 de octubre de 2026 el Constitucional, con la mayoría progresista que el propio Sánchez ha consolidado, ordenó al Supremo amnistiar el delito de malversación del procés. Horas después, Llarena acató y dejó sin efecto la orden de busca y captura contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

Nueve años después de huir en el maletero de un coche, el expresidente catalán puede pisar suelo español sin miedo a ser detenido. Y lo celebra a su manera: proclama que la amnistía es “una victoria frente a la represión” y avisa, sin sonrojarse, de que “ho tornarem a fer” (“volveremos a hacerlo”). Mantiene intacta la amenaza de acciones unilaterales.

Mientras tanto, en La Moncloa, Sánchez sacó pecho. «Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía», dijo tras el Consejo de Ministros. Según él, no se hizo pensando en un partido ni en un dirigente, sino en «la convivencia entre catalanes» y en «fortalecer la cohesión de España que se puso en riesgo en 2017». El mismo presidente que hace apenas tres años calificaba la amnistía de inconstitucional y que en campaña del 23-J repetía que el independentismo «no ha tenido amnistía ni la tendrá».

La burla es de manual. En el debate electoral de noviembre de 2019, Sánchez miró a Pablo Casado (PP) y lanzó la frase que ahora le persigue: «A ustedes se les fugó Puigdemont. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española». Poco después, en redes, remachaba: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia». Hoy ese prófugo se prepara para volver en triunfo, sin haber pasado un solo día en prisión, y el presidente que prometió perseguirlo le entrega el perdón total a cambio de los votos que le mantuvieron en el poder.

El círculo se cierra de la forma más humillante posible para los españoles que creyeron en la igualdad ante la ley. La amnistía, negociada en la sombra a cambio de la investidura de 2023, no solo borra los delitos del 1-O y la declaración unilateral de independencia. También convierte en normal lo que durante años se presentó como intolerable. Puigdemont no renuncia a nada. Sigue defendiendo la unilateralidad y se permite incluso señalar a Sánchez como «uno de los responsables» de su ‘exilio’.

Mientras el presidente convoca elecciones para el 29 de noviembre tras el portazo de Junts a sus decretos de vivienda, el mensaje que queda es cristalino: las promesas de Sánchez valen lo que dura una investidura. El mismo que iba a «ajusticiar» al prófugo ahora le tiende la alfombra roja y pide a los españoles que lo celebren como un avance de la convivencia. Una vez más, la dignidad de España y el principio de que nadie está por encima de la ley quedan reducidos a moneda de cambio. Y los españoles, otra vez, contemplan cómo se les toma el pelo con absoluta desvergüenza.