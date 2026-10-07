Sirera retrata el fracaso de Collboni: la mitad de los barceloneses cree que Barcelona ha empeorado

La Barcelona de Jaume Collboni llega a la recta final del mandato con un problema que resulta difícil de maquillar: casi la mitad de sus vecinos considera que la ciudad ha empeorado durante el último año. Así lo refleja la Encuesta de Servicios Municipales 2026, cuyos resultados han servido al presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, para volver a cargar contra la gestión del alcalde socialista.

En concreto, el 46,8% de los encuestados considera que Barcelona ha empeorado durante los últimos doce meses. Una percepción que, para los populares, evidencia el creciente distanciamiento entre el discurso del Gobierno municipal y la realidad que perciben diariamente los ciudadanos.

Sirera considera especialmente significativo que prácticamente uno de cada dos barceloneses tenga una valoración negativa de la evolución de la ciudad cuando quedan apenas ocho meses para las próximas elecciones municipales.

“Que prácticamente uno de cada dos barceloneses diga que Barcelona ha empeorado debería preocupar al alcalde”, ha señalado el dirigente popular, que sostiene que Collboni afronta el tramo final del mandato “con más problemas pendientes que soluciones”.

La inseguridad, principal preocupación

La seguridad continúa siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para los barceloneses. Según los datos de la encuesta, el 36,1% de los ciudadanos considera que la seguridad ha empeorado, mientras que otro 38,5% cree que la situación permanece igual.

Pero la preocupación no se limita a la percepción sobre la evolución de la seguridad. La inseguridad aparece además como el principal problema de los barrios de Barcelona, con un 20,4% de las respuestas.

La limpieza ocupa la segunda posición, con un 9,6%, mientras que el acceso a la vivienda se sitúa en tercer lugar, con un 7,9%.

Para Sirera, estos datos demuestran que los problemas que el PP viene señalando durante los últimos años continúan ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los ciudadanos.

“La inseguridad lleva años enquistada en Barcelona y Collboni no ha conseguido darle la vuelta. Los barceloneses siguen señalándola como su principal preocupación y las soluciones prometidas no han llegado”, ha afirmado.

El PP pone el foco en la evolución durante una década

El análisis realizado por los populares va más allá de los datos correspondientes al último año. Sirera ha comparado los resultados actuales con los registrados en 2016 para señalar el incremento de determinadas preocupaciones durante los últimos diez años, periodo en el que Barcelona ha estado gobernada por Ada Colau y, posteriormente, por Jaume Collboni.

En el caso de la inseguridad, el porcentaje de ciudadanos que la señalaba como el problema más grave de Barcelona era del 7,3% en 2016. En 2026, esa cifra asciende al 23,8%.

La diferencia supone un incremento de 16,5 puntos porcentuales y un aumento relativo del 226%, de manera que el porcentaje se ha multiplicado por más de tres en una década.

Sirera utiliza estos datos para cuestionar la gestión de los gobiernos de izquierdas y sostiene que las políticas aplicadas durante estos años no han conseguido revertir una de las principales preocupaciones de los vecinos.

La vivienda, otro frente abierto

La vivienda constituye el otro gran argumento utilizado por el PP para cuestionar la gestión municipal. Según los datos señalados por Sirera, en 2016 el acceso a la vivienda era considerado un problema por el 2% de los encuestados, mientras que actualmente el porcentaje alcanza el 23%.

Esto supone, según el análisis del PP, que la preocupación por la vivienda se ha multiplicado por once en diez años.

El dato cobra especial relevancia en una ciudad en la que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de vecinos, especialmente para jóvenes y familias.

Sirera considera que las políticas aplicadas hasta ahora no han logrado aumentar suficientemente la oferta y ha cuestionado medidas como la reserva obligatoria del 30% para vivienda protegida.

Frente a ello, el líder popular reclama una política centrada en incrementar la construcción y ampliar de manera efectiva la oferta de vivienda asequible.

Críticas al “postureo” del Gobierno municipal

Más allá de las cifras, Sirera ha utilizado los resultados de la encuesta para atacar el modelo de gestión de Collboni. El dirigente popular acusa al alcalde de estar más centrado en los anuncios y en la imagen pública del Gobierno municipal que en solucionar los problemas que afectan diariamente a los barceloneses.

“Un gobierno más preocupado por el postureo y los anuncios que por solucionar los problemas cotidianos de los barceloneses”, ha denunciado.

El presidente del Grupo Municipal Popular considera que los resultados de la encuesta dificultan el relato de un Ayuntamiento que pretenda presentar Barcelona como una ciudad que avanza satisfactoriamente.

“Collboni puede intentar maquillar la situación con campañas de publicidad y autobombo ahora que se acercan las elecciones, pero no puede maquillar lo que dicen los propios barceloneses”, ha afirmado.

La recta final del mandato

Con las elecciones municipales cada vez más cerca, el PP pretende convertir estos datos en uno de los principales argumentos de su oposición al Gobierno de Collboni. Los populares sitúan seguridad y vivienda en el centro de sus críticas, pero también señalan otros ámbitos como la limpieza, la inmigración, el transporte y las infraestructuras.

Para Sirera, el resultado de la encuesta dibuja una ciudad que mantiene demasiados problemas sin resolver después de años de gobiernos de izquierdas.

“Seguridad, vivienda, limpieza, inmigración, transporte e infraestructuras. La encuesta dibuja una Barcelona con demasiados problemas pendientes”, ha señalado.

El líder del PP municipal ha insistido además en que Collboni ya no puede atribuir las dificultades de Barcelona exclusivamente a sus antecesores, al haber formado parte de los gobiernos municipales anteriores y ocupar actualmente la Alcaldía.

“Después de años formando parte de los gobiernos de la ciudad y ahora como alcalde, Collboni ya no puede buscar excusas ni culpar a otros”, ha concluido Sirera.