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Vicente Vallés se parte de risa con la huelga de los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO y arrasa a la nueva ‘cerebro’ electoral de Sánchez

"María Jesús Montero ha sido elegida por Pedro Sánchez como directora estratégica de la campaña electoral del PSOE, justo después de haber sufrido el peor resultado de la historia de su partido en Andalucía"

Vicente Vallés se parte de risa con la huelga de los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO y arrasa a la nueva ‘cerebro’ electoral de Sánchez
Vicente Vallés y María Jesús Montero. Antena 3.
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Un festival de zascas.

Vicente Vallés no se anduvo con rodeos en su intervención del 6 de octubre de 2026 en Antena 3 Noticias.

El presentador calificó la convocatoria de huelga general de los ‘comegambas’ de UGT y CC.OO. como una maniobra electoral más que como una protesta real contra el Ejecutivo.

El contexto de la huelga y el comentario de Vallés

La intervención de Vicente Vallés llegó en un momento de alta tensión política. El presentador subrayó que la protesta sindical no busca confrontar al Gobierno, sino debilitar a la oposición de cara a las próximas elecciones:

Justo el día en el que Pedro Sánchez convoca las elecciones generales, los sindicatos anuncian una huelga general, justo el mismo día, y el presidente lo saluda de nuevo desde el Palacio de la Moncloa.

A continuación puso las palabras del presidente del Gobierno:

Parece que va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda, y por tanto, desde el gobierno, lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos.

Por supuesto, las organizaciones de Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO) se llevaron su buena ración de palos:

Es la primera vez que los sindicatos convocan una huelga general a pocos días de unas elecciones generales, y tan pintoresco como eso, será difícil encontrar un precedente en el mundo en el que los sindicatos convoquen una huelga general no contra el gobierno, sino contra la oposición. Lo reconoce hasta la exministra María Jesús Montero.

También recordó para sus televidentes las manifestaciones de la exvicepresidenta primera de Pedro Sánchez:

No digo que apoyemos ni dejamos de apoyar, no somos nosotros los que tenemos que trasladar ninguna cuestión relativa a eso, pero que es inédito que haya una huelga general en la que se vaya contra las políticas de la oposición, no contra las políticas del gobierno.

Y Vallés remató con mucha dosis de ironía:

En efecto, es inédito. María Jesús Montero ha sido elegida por Pedro Sánchez como directora estratégica de la campaña electoral del PSOE, justo después de haber sufrido el peor resultado de la historia de su partido en Andalucía.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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