Bolaños lo confiesa en segundos: la amnistía se firmó para conseguir los 176 votos de Sánchez

Félix Bolaños lo aclaró en apenas unos segundos el verdadero motivo detrás de la Ley de Amnistía durante su paso por el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha vinculado directamente esa norma con la necesidad de alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria tras las elecciones del 23 de julio de 2023.

El vídeo que acompaña a la publicación en X resume el momento clave de la entrevista. En él, Bolaños explica sin rodeos que el pacto con Junts, Esquerra Republicana y otros grupos se cerró «para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos».

Esta declaración desmontó el relato oficial de normalización y cohesión territorial que el Ejecutivo había mantenido hasta ahora y pone el foco en la aritmética parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Félix Bolaños resume en 8 segundos cuál era la importancia real de firmar la amnistía para los golpistas, llegar a los 176 diputados para que Pedro Sánchez pudiera seguir en el Palacio de La Moncloa. pic.twitter.com/0s7RRv6w6v — Luis Rioja (@miescano351) October 8, 2026

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dejó caer, en apenas unos segundos y sin ambages, lo que media España llevaba años sospechando y que el Gobierno siempre intentó envolver en un discurso de “normalización” y “cohesión territorial”.

En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, Bolaños reconoció abiertamente que la Ley de Amnistía se pactó con Junts, Esquerra Republicana y otros grupos parlamentarios “para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos”. Es decir, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio de 2023.

La frase, clara y contundente, confirma que la medida de gracia a los condenados y procesados por el procés no fue solo (ni principalmente) un ejercicio de «reconciliación», sino el peaje político necesario para que el presidente del Gobierno pudiera seguir en Moncloa.

Bolaños intentó, acto seguido, suavizar la confesión recordando «el segundo apellido» de la norma: «para la normalización política, institucional y social en Cataluña». Según el ministro, ese efecto útil ya se ha conseguido y beneficia tanto a los catalanes como a la cohesión de España. Sin embargo, el orden de los factores no altera el producto: primero los votos, después el relato.

El ministro también admitió que el propio PSOE consideraba previamente que la amnistía era contraria a la Constitución, aunque matizó que esa postura era “previa a estudiarlo en profundidad” y a “haber construido la ley”. Un cambio de criterio que coincidió, casualmente, con la necesidad aritmética de los 176 escaños.

La confesión de Bolaños llega en un momento en el que el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra Carles Puigdemont y el líder de Junts podría regresar a España si quisiera, según el propio ministro, sin riesgo de ser detenido.Lo que ayer era una patraña de la oposición (según el lenguaje habitual de Bolaños cuando se refiere a PP y VOX), hoy es una admisión en boca del ministro de Justicia: la amnistía se negoció, en primer lugar, para mantener a Pedro Sánchez en el poder.