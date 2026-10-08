Feijóo exige a Sánchez que revele quién del PSOE ordenó eliminación de la jueza que investigaba a su hermano

La declaración de Beatriz Biedma ante el juez Santiago Pedraz ha elevado el caso de las supuestas cloacas a un nuevo nivel en lo político y lo judicial. La magistrada enfatizó que se sintió vigilada y acosada mientras llevaba a cabo la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La información disponible en El Debate recoge los momentos más relevantes narrados por la jueza.

Durante aproximadamente una hora, Biedma apareció como perjudicada ante Pedraz en la Audiencia Nacional. Según lo conocido, describió seguimientos, campañas de desprestigio y acciones dirigidas contra su entorno familiar. También afirmó que las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntan a conexiones entre personas vinculadas a la presunta trama y miembros de un grupo relacionado con el narcotráfico.

Aunque la magistrada no sostuvo que estos actos hayan influido en sus decisiones judiciales, sí compartió que esta situación le generó angustia e incomodidad, especialmente al saber que sus hijas también estaban bajo vigilancia. Su relato incluye la presencia de desconocidos en el colegio y un episodio donde alguien aparentemente intentó hacerse pasar por su hermano.

La acusación de Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó esta declaración para solicitar respuestas a Pedro Sánchez. Durante la Junta Directiva Nacional del PP, exigió al jefe del Ejecutivo que aclare “quién dio la orden de eliminar a la jueza que investigaba a su hermano por corrupción”.

Feijóo vinculó sus exigencias con el informe de la UCO y acusó a una supuesta estructura cercana al PSOE de buscar apoyo en un entorno criminal para deshacerse de Biedma. El líder popular mencionó “sicarios” y aseguró que la Audiencia Nacional está investigando si alguien intentó contratar a terceros para actuar contra la magistrada.

Estas afirmaciones son parte de una cada vez más intensa batalla política. La investigación judicial deberá aclarar quién participó en estos hechos, qué objetivos específicos buscaba cada actuación y si realmente existió una orden directa para causar daño físico o apartar a la jueza de la causa.

Qué investiga la Audiencia Nacional

El procedimiento examina una supuesta red de presiones, seguimientos y campañas de desprestigio vinculadas con el conocido caso Leire Díez. La UCO ha recopilado testimonios de varias personas que narran contactos y conversaciones en torno a Biedma.

Entre los datos que han salido a la luz se encuentran:

Declaraciones que señalan al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada como uno de los promotores de acciones contra la jueza.

como uno de los promotores de acciones contra la jueza. Menciones a una conversación en la que se calificaba a Biedma como “un grano en el culo” y se llegó a plantear “eliminarla”.

Testimonios sobre seguimientos a la magistrada y su familia.

La difusión de decenas de vídeos y mensajes supuestamente destinados a desacreditarla.

Conexiones con personas asociadas a un clan de narcotráfico en Badajoz.

La UCO ha obtenido el testimonio de cuatro individuos. Uno de ellos confirmó que varios implicados se encontraron por primera vez el 17 de noviembre, fecha en la que se discutió acerca de la jueza. Sin embargo, otro testigo indicó no haber escuchado referencias a una agresión física.

La relación con la investigación sobre David Sánchez

Biedma se ocupó en Badajoz de la causa contra David Sánchez, quien fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito relacionado con la obtención de un puesto en la Diputación de Badajoz. Esta resolución judicial transformó la investigación en un asunto de gran repercusión política dada su conexión familiar con el presidente del Gobierno.

La jueza ha indicado que los agentes de la UCO que intervinieron en esa investigación le comunicaron haber sufrido presiones. Según su testimonio, ella les aconsejó que no enviaran ciertos informes a sus superiores. Esta declaración deberá ser contrastada con la documentación del caso y los testimonios de los agentes involucrados.

Biedma también ha manifestado no conocer personalmente a Leire Díez y que no dispone de pruebas que vinculen a la exmilitante socialista con los vídeos en su contra. Así, la magistrada ha hecho una clara diferenciación entre los hechos que dice haber padecido y la responsabilidad concreta de cada persona investigada.

Perfil de Beatriz Biedma

Beatriz Biedma es jueza de Instrucción número 3 en Badajoz. Su nombre adquirió notoriedad nacional al encabezar la investigación sobre David Sánchez y al permanecer al mando de una causa que ha provocado intensos enfrentamientos entre acusaciones, defensas y partidos políticos.

Pedraz la ha admitido como acusación particular al considerar que podría resultar perjudicada, al menos de forma indicativa, por posibles calumnias y otros delitos que puedan surgir durante la instrucción. Esta decisión no implica una condena ni confirma de manera automática la existencia de una campaña organizada.

Anécdotas y detalles del caso

Biedma comentó que la vigilancia se extendió hasta el colegio de sus hijas.

La magistrada presentó enlaces de cerca de un centenar de vídeos en su contra.

Algunas acciones buscaban, supuestamente, obtener información sobre su vida privada y su entorno.

También se habrían interpuesto denuncias y quejas con el objetivo de desacreditarla profesionalmente.

La jueza afirma que el hostigamiento no afectó a sus resoluciones sobre David Sánchez.

Este caso entrelaza investigación judicial, presión política y acusaciones sobre contactos con redes criminales.

La Audiencia Nacional ahora tiene el reto de diferenciar entre los hechos comprobados y las declaraciones que buscan intereses y de determinar si existió una estrategia organizada para intimidar a Biedma o alejarla de la investigación.