Felipe González sacude al ‘tramposo’ Sánchez y advierte de su autoritarismo: «Estoy enormemente preocupado»

Nuevo zasca al marido de Begoña.

Felipe González ha criticado duramente a Pedro Sánchez por afirmar que el Congreso «traicionó» a la mayoría social tras la caída de los decretos Maricarmen, advirtiendo sobre el peligro que supone cuestionar la legitimidad de las Cortes, algo que es una actitud propia de dictadores.

Durante un homenaje a los expresidentes autonómicos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, fallecidos recientemente, ha tomado tiempo para reflexionar sobre el estado de la política de cara a las elecciones para el próximo 29 de noviembre.

«Me cuesta trabajo soportar que el presidente del Gobierno de mi país, de mi partido no, presidente del Gobierno de mi país, diga que el órgano de la soberanía nacional el viernes traicionó a la mayoría».

González no se ha limitado a cuestionar una decisión parlamentaria específica. Su crítica se centra en el talante autoritario del Gobierno antes del rechazo del Pleno, el pasado 2 de octubre, a dos reales decretos enfocados en la vivienda. Para el expresidente, perder una votación no ofrece un justificativo para presentar al órgano de la soberanía nacional como un obstáculo ilegítimo. Ni tampoco una excusa para circunvalar la ley usando de forma espuria otra normativa o un organismo para aprobarla, como hará Sánchez con la Diputación Permanente.

El exdirigente socialista sostiene que la mayoría parlamentaria no debe confundirse con la voluntad política del Ejecutivo. En democracia, una ley o un decreto es considerado fallido cuando carece de los apoyos necesarios. Aunque la aritmética parlamentaria pueda ser incómoda, no se puede calificar como traición. Si se sigue ese razonamiento, cualquier Gobierno podría desacreditar al Parlamento tras una derrota en las votaciones.

González lo expresó con una advertencia clara: si se sostiene que las Cortes no representan la soberanía nacional, mañana podría argumentarse que el Parlamento elegido en unas elecciones carece de legitimidad. Este planteamiento conlleva, según él, no solo un problema institucional, sino la creación de un precedente complicado de revertir.

También se mostró crítico con quienes, desde el entorno de la coalición que apoya al Gobierno, afirman que «no se necesitan elecciones, sino soluciones». González relacionó esta idea con declaraciones de la dictadora venezolana Delcy Rodríguez, y lanzó una comparación contundente: «Es precisamente lo mismo que se dice en Venezuela».

Elecciones y bloqueo institucional

El anuncio de Sánchez para la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, tras el rechazo a los decretos de vivienda ha actuado como catalizador de una disputa más amplia sobre quién representa a la mayoría social y quién debe asumir las consecuencias del estancamiento.

En este sentido, ha exigido a todos los partidos tener alturas de mira, aparcar los intereses partidistas y enfocarse en generar planes a medio y largo plazo para atender los problemas estructurales, como el de la vivienda.

Para ello, considera que debe haber «un pacto entre todas las administraciones», aunque es pesimista al respecto: con el «clima político no existe esta posibilidad, ni para la vivienda ni para Ceuta ni para educación».

Por último, ha expuesto los temas y propuestas que le gustaría escuchar por parte de los distintos partidos durante esta campaña: «¿Me pueden ofrecer una campaña electoral sobre el informe PISA, sobre la crisis que hay en la vivienda, o sobre la situación en Ceuta?».