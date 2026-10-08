El opulento patrimonio inmobiliario del bocachancla Óscar Puente: 5 viviendas y dos garajes

El ministro Óscar Puente vuelve a encontrarse entre dos realidades: por un lado, la defensa de las políticas de vivienda y, por otro, su declaración patrimonial que incluye seis inmuebles.

Según lo publicado por El Debate, se trata de cuatro viviendas y dos plazas de garaje, aunque éstas últimas bajo la figura jurídica de nuda propiedad.

Este dato brinda munición a la oposición y a quienes critican al Gobierno, pero también requiere una interpretación cuidadosa.

La nuda propiedad no significa tener la libertad total sobre una vivienda. El usufructo podría corresponder a otra persona. Sin embargo, el elemento político está servido. Cuando un ministro centra su discurso en el acceso a la vivienda, cada uno de los inmuebles que declara cobra una realidad que va más allá de un simple registro administrativo.

Seis bienes y una figura jurídica clave

La declaración de bienes, presentada ante las Cortes Generales en julio de 2025, menciona tres viviendas en Valladolid y una más en Alicante. Las propiedades en Valladolid fueron adquiridas en diferentes momentos y se presentan con distintos porcentajes de participación:

Ubicación Bien Participación declarada Valladolid Vivienda adquirida en 2003 25 % Valladolid Vivienda adquirida en 2008 50 % Valladolid Vivienda adquirida en 2013 50 % Alicante Vivienda adquirida en mayo de 2025 50 % Valladolid Plaza de garaje 50 % Valladolid Plaza de garaje 50 %

La clave radica en que los derechos se presentan como nuda propiedad. En términos sencillos, el propietario mantiene la titularidad del inmueble, pero no necesariamente puede hacer uso de él, arrendarlo o disfrutarlo mientras otra persona conserve el usufructo. Presentar esta información como si se tratara de seis propiedades completamente disponibles distorsiona una realidad jurídica más complicada.

No obstante, esto no elimina el interés político. La oposición podría emplear esta declaración para cuestionar la coherencia entre el mensaje socialista sobre la vivienda y la situación patrimonial de uno de sus ministros más destacados. Puente, conocido por su estilo directo y su facilidad para protagonizar polémicas, se convierte en un objetivo particularmente atractivo para la crítica. En política, el tono también tiene su peso.

Alicante, la propiedad que alimenta rumores

La vivienda en Alicante, formalizada en mayo de 2025, representa el 50 % de la nuda propiedad. El proceso estuvo vinculado a un préstamo hipotecario de 173.000 euros otorgado por la Caja Rural de Zamora, según la información divulgada.

Este inmueble ha cobrado notoriedad debido a las especulaciones en torno a un posible desembarco electoral del ministro en dicha provincia. El PSOE está analizando las candidaturas para las próximas elecciones generales, y Puente se encuentra entre los nombres que suenan como posible cabeza de lista por Alicante, aunque no hay ninguna confirmación oficial acerca de esta designación.

La legislación electoral no exige estar empadronado en la circunscripción desde la cual se pretende lograr un escaño. Contar con una vivienda no asegura una candidatura. Sin embargo, esta operación facilita, al menos de manera práctica, una conexión territorial que puede ser valiosa en una campaña. La política en España ha visto aterrizajes electorales de todo tipo; algunos llegan con raíces y otros, simplemente, con una maleta de fin de semana.

El ministro, por otra parte, también ha defendido públicamente proyectos vinculados a infraestructuras en Alicante, como la Variante de Torrellano. Esa combinación de un patrimonio reciente, actividad política y los rumores en torno a su futuro electoral convierten esta vivienda en un punto relevante en la conversación sobre su camino a seguir.

El contraste con el discurso sobre vivienda

El asunto cobra especial protagonismo en un momento delicado para el Gobierno. El 2 de octubre, el Congreso rechazó dos reales decretos relacionados con la vivienda. Las normativas abarcaban medidas sobre desahucios de personas en situaciones vulnerables, alquileres y ciertas operaciones de adquisición inmobiliaria. Los votos en contra de PP, Vox y Junts evitaron su convalidación.

Esta derrota parlamentaria coincidió con la triste noticia del fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su hogar en Madrid. Puente relacionó ambos hechos en las redes sociales, lo que suscitó críticas por la utilización política de un caso de gran carga emocional. La controversia aumentó la atención sobre el ministro y dejó en evidencia la distancia entre la retórica del Gobierno y las dificultades reales que enfrentan muchas personas para acceder a una vivienda.

En este marco, la revelación de su patrimonio opera como un recordatorio incómodo: la discusión no se limita a cuántas propiedades declara un dirigente, sino a qué derechos tiene sobre ellas, cómo se adquirieron y qué deudas aún pesan sobre ellas. La documentación disponible no acredita por sí sola ninguna irregularidad.

Es interesante también aclarar otra confusión común: poseer varias propiedades no convierte automáticamente a su dueño en un gran tenedor a efectos legales. Esta clasificación depende de la normativa vigente, del número de inmuebles computables y de su condición. El debate político suele preferir una visión simplificada; afortunadamente, el derecho exige un examen más detallado.

Ingresos, deuda y desgaste político

La declaración mencionada indica que los ingresos netos de Puente, como ministro de Transportes, son de 56.792,82 euros, en contraposición a los 84.168 euros que percibía durante su mandato como alcalde de Valladolid. Las cifras evidencian una reducción salarial en comparación con su anterior cargo, aunque su patrimonio inmobiliario se mantiene como uno de los aspectos más visibles de su figura pública.

La existencia de hipotecas añade otra capa a este asunto. Las propiedades no deben verse como un conjunto de viviendas libres de cargas ni como un portafolio de inmuebles completamente disponible. Hay financiación ligada a las adquisiciones y participaciones parciales en distintos bienes.

Aun así, el impacto político no se basa únicamente en el balance económico. Puente es uno de los ministros más activos en la batalla cultural y parlamentaria del Gobierno. Su estilo directo le permite establecer agendas, pero también hace que cada contradicción sea más notoria. Quien habla con contundencia ocupa más espacio en las noticias; al mismo tiempo, deja menos margen para que pasen desapercibidos sus propios datos.

Entre las curiosidades del caso está el hecho de que la última vivienda declarada está en Alicante, mientras que la trayectoria política y personal de Puente está arraigada en Valladolid. También sorprende que el recuento sume seis bienes, pero solo cuatro viviendas, ya que el inventario incluye dos plazas de garaje. Y hay una última ironía en la documentación: en una narrativa política marcada por el término “propiedad”, gran parte de la discusión depende en realidad de lo que el título no permite disfrutar de inmediato: el usufructo.