¿Qué dicen las encuestas electorales a 50 días del 29-N y cuatro después de que Sánchez anunciara el adelanto?

Ni Moncloa ni Ferraz pueden tapar el sol con un dedo.

Y ni siquiera sus medios afines pueden negar la realidad.

El veredicto de El País es significativo y parece indicar por dónde van los tiros: mayoría absoluta y amplia del centroderecha.

El adelanto de las elecciones ha activado el cronómetro hacia el 29 de noviembre y, por lo que se puede observar hasta ahora, no ha alterado el resultado que más inquieta a Pedro Sánchez: las encuestas colocan al Partido Popular en primer lugar, configurando una mayoría suficiente para que la derecha gobierne con el respaldo de VOX.

La situación electoral sigue siendo temporal.

Aún quedan siete semanas de campaña, debates, errores, posibles pactos y eventos que pueden cambiar el destino de varios escaños.

Sin embargo, el panorama inicial es claro: el PP crece, Vox se asienta como tercera fuerza y el espacio a la izquierda del PSOE muestra signos de debilidad.

Un PP ganador, pero sin margen para gobernar en solitario

El análisis de NC Report otorga al PP un 34,1% de los votos y entre 146 y 148 diputados.

Esta cifra lo coloca cerca de la ansiada mayoría absoluta, aunque todavía debajo de los 176 escaños requeridos para investir un presidente sin apoyos externos. En la práctica, esto significa que Alberto Núñez Feijóo deberá buscar la colaboración de Vox desde la misma noche electoral.

El promedio de encuestas publicado por RTVE ofrece una perspectiva algo más conservadora: 137 escaños para el PP y 65 para Vox. Esta suma superaría los 200 diputados, un número considerablemente por encima de la mayoría absoluta. Otros estudios, como el de GAD3 para ABC, colocan al PP en 133 escaños y a Vox en 69. Las cifras fluctúan según la muestra y la fecha de cada sondeo, pero la tendencia general se mantiene:

El PP ganará las elecciones.

Vox incrementará notablemente su representación, que en 2023 fue de 33 escaños.

La combinación de ambos bloques permitiría establecer un Gobierno.

Feijóo se verá en la necesidad de negociar con Santiago Abascal.

Las cifras dejan poco margen para la épica política. Aunque el PP podría obtener una victoria clara, no necesariamente tendrán la llave de la Moncloa en su totalidad. En el contexto político español, los triunfos suelen venir acompañados de condiciones no tan evidentes.

Vox crece y recupera la llave

Vox se sitúa entre el 17% y el 19% en los principales promedios y podría alcanzar entre 61 y 69 diputados en diversas estimaciones. El sondeo de NC Report le asigna un 18,2% y entre 61 y 64 escaños. Esto representaría casi el doble de su representación en 2023 y confirmaría que el partido ya no lucha por su mera supervivencia en el Parlamento, sino que busca influir en la formación del Gobierno.

Las implicaciones políticas son inmediatas. Si el PP mantiene estos resultados, necesitará alcanzar un acuerdo de investidura con Vox o, al menos, establecer un pacto duradero para aprobar presupuestos y leyes importantes. La experiencia en las comunidades autónomas indica que esa negociación puede adoptar varias formas: gobiernos de coalición, acuerdos externos o pactos puntuales. La modalidad dependerá de la cercanía entre ambas fuerzas y de la fuerza con la que Vox se presente en la noche electoral.

Además, también se reconfigura el equilibrio interno de la derecha. Un PP robusto puede reclamar la presidencia y dirigir el programa, pero un Vox con cerca de 65 diputados tendría el poder de demandar compromisos específicos en cuestiones de inmigración, fiscalidad, igualdad o política territorial.

El PSOE resiste, pero pierde terreno

El PSOE conservaría su posición como segunda fuerza, aunque numerosos sondeos anticipan un descenso significativo respecto a los 121 diputados que logró en 2023. El promedio de DatosRTVE lo sitúa en alrededor de 104 escaños, mientras que GAD3 lo estima en 105. La encuesta de NC Report muestra una disminución más pronunciada, con el PP aventajando al PSOE por nueve puntos.

La decisión de convocar elecciones parece haber tenido como objetivo precisamente modificar esa dinámica. El Gobierno ha presentado este adelanto como un mecanismo para devolver la voz a los ciudadanos, pero el nuevo calendario también recorta el tiempo disponible para que la oposición solidifique su ventaja y obliga a todos los partidos a competir con sus listas y candidatos ya elegidos.

El problema del PSOE va más allá del porcentaje nacional. La distribución provincial puede intensificar el impacto de una eventual derrota. Pocos puntos menos en circunscripciones pequeñas pueden traducirse en decenas de escaños perdidos, mientras el PP y Vox concentran mejor sus apoyos en territorios donde las leyes electorales favorecen a las candidaturas que lideran.

Sumar se encoge y Junts gana capacidad

El espacio a la izquierda del PSOE se perfila como uno de los principales perjudicados. Según el promedio de RTVE, Sumar caería de 31 a alrededor de diez diputados, aunque la cifra final dependerá de la coordinación con otras agrupaciones y de la capacidad para movilizar votos durante la campaña. La fragmentación se presenta nuevamente como un riesgo conocido; cada voto fragmentado puede no obtener representación en provincias menos pobladas.

En el ámbito independentista, Junts da un golpe sobre la mesa con el movimiento más destacado. NC Report le otorga entre diez y once escaños, un notable incremento frente a los siete obtenidos en 2023, además de un 2,9% de los votos. Su fuerza se concentra en Cataluña, donde una candidatura territorial puede convertir un porcentaje menor en una representación parlamentaria muy significativa.

Formación Estimación destacada Situación política PP 146-148 escaños Primera fuerza, sin mayoría propia PSOE Alrededor de 104-105 Segunda fuerza, con retroceso Vox 61-64 escaños Socio imprescindible para el PP Junts 10-11 escaños Mayor capacidad de negociación Sumar En torno a 10 Pérdida de peso parlamentario

El ascenso de Junts es particularmente relevante, ya que se produce tras haber votado en contra de los decretos de vivienda junto al PP y Vox. El sondeo no muestra ningún desgaste por esa postura; más bien, la formación de Carles Puigdemont mejora sus expectativas y supera a Sumar, según la estimación publicada.

A 50 días de las elecciones, la campaña se perfila como una carrera con dos frentes. Uno se centra en la pugna entre el PP y el PSOE por la victoria. El otro, más crucial para la formación del Gobierno, enfrenta a PP y Vox en la distribución del poder dentro de la derecha. Junts, mientras tanto, conserva un as territorial que podría resultar útil si los números no son tan holgados como aparentan ahora.

Un detalle curioso es que un partido con menos del 3% del voto nacional podría acabar teniendo mayor influencia que otros con cifras más elevadas, gracias a su capacidad para concentrar apoyos en Cataluña. En el Congreso, la geografía sigue teniendo un peso tan relevante como las cifras; en ocasiones, esto decide quién ocupa el despacho principal.