Las encuestas en la Comunidad Valenciana amplían la mayoría absoluta del PP y VOX y hunden al PSOE de Morant

El panorama valenciano llega al 9 de cctubre de 2026 con una imagen preocupante para el PSOE.

El PP se afianza en la primera posición, VOX sigue en ascenso y la izquierda carece de una estrategia efectiva para disputar la Generalitat. Este análisis lo recoge El Debate, que examina la media de las últimas encuestas publicadas.

Pero las tendencias no solo marcan un cambio en la victoria. Indican la consolidación del bloque de centro-derecha, con Juanfran Pérez Llorca como nuevo líder del PP valenciano y Diana Morant como candidata del PSOE en un escenario cada vez más complejo.

Las elecciones autonómicas se celebrarán el 23 de mayo de 2027, aunque las encuestas ya empiezan a señalar culpables y expectativas.

Una mayoría absoluta más holgada

Los sondeos realizados por SocioMétrica y Demoscopia y Servicios concuerdan en lo esencial: el PP sería la fuerza más votada y VOX incrementaría su representación. La suma de ambos partidos rondaría entre 53 y 55 escaños, superando los 50 que marcan la mayoría absoluta en Les Corts Valencianes.

La encuesta de SocioMétrica, publicada por El Español, otorga al PP un 34,2 % de los votos y 38 diputados. Por su parte, Vox podría alcanzar alrededor de 17 representantes. En el mejor de los casos para esta coalición conservadora, el bloque podría sumar 55 escaños y tendría suficiente margen para renovar el pacto de Gobierno.

Los datos presentan una paradoja interesante para entender la situación actual. El PP no recuperaría necesariamente los 40 diputados obtenidos en 2023, pero con el crecimiento de Vox, podría gobernar con mayor margen. En política, a veces no se necesita obtener más escaños: basta con que el adversario pierda suficientes.

El desgaste socialista y la amenaza de Compromís

El PSPV-PSOE de Diana Morant se erige como el principal afectado. Los sondeos analizados colocan a los socialistas cerca del 24 % de los votos y alrededor de 27 escaños. Esto supone una caída de cuatro diputados en comparación con la actual composición de Les Corts, un desempeño que se asemeja a uno de sus peores resultados de los últimos tiempos.

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo presenta un escenario aún más preocupante: el PSOE podría oscilar entre 23 y 25 diputados, con el 22,3 % de los votos. Compromís, con un 21,8 %, se quedaría a tan solo medio punto de distancia. Aunque el sorpasso no es una certeza, sí se convierte en una amenaza que altera el discurso interno de la izquierda.

Morant mantiene una posición relevante por su papel como ministra y candidata confirmada, aunque los estudios demoscópicos no muestran un impulso evidente. En la valoración de líderes, alcanza un 3,7, inferior al 4,1 de Pérez Llorca y al 4,2 de Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Aunque estos datos no deciden las elecciones, sí marcan quién está conectando mejor con el electorado indeciso.

La dana sigue presente, pero ya no domina el relato

La gestión política de la dana continúa influyendo en el debate valenciano. El PP llegó a manejar encuestas que lo colocaban en torno a los 28 escaños durante los peores momentos. La recuperación posterior sugiere que la tragedia no ha desaparecido, pero su efecto electoral ha cambiado.

Para los populares, el relevo de Carlos Mazón y la llegada de Pérez Llorca han permitido centrar parte de la conversación de la crisis institucional hacia las expectativas de gobierno. El nuevo liderazgo obtiene un 40,9 % de respaldo como preferencia para presidir la Generalitat, superando al 30,9 % de Morant, según la encuesta de SocioMétrica.

El PSOE, por su parte, necesita convertir el desgaste del adversario en una alternativa real. Hasta ahora, los datos apuntan a que no lo está consiguiendo. La izquierda suma alrededor del 40 % en este sondeo, mientras el bloque PP-Vox alcanza el 51,2 %. La diferencia supera los diez puntos y exige una revisión de estrategia, discurso y relación con Compromís.

VOX crece y condiciona la próxima legislatura

El avance de VOX se presenta como uno de los aspectos más relevantes. La formación podría pasar de 13 a un rango de 16-17 diputados, con cerca del 17 % de los votos. En otra estimación, esa horquilla podría llegar a los 18 escaños. Este crecimiento no solo refuerza la mayoría, sino que también incrementa su capacidad de negociar las prioridades del futuro Gobierno.

Este panorama puede generar estabilidad parlamentaria, aunque no elimina las tensiones latentes. PP y Vox comparten un espacio electoral, pero mantienen diferencias significativas en temas como inmigración, políticas lingüísticas, igualdad, memoria democrática y modelo territorial. Cuanto mayor sea la representación de Vox, más probable será que exijan una agenda propia y menos sencillo será presentar el pacto como una simple suma aritmética.

Entre los aspectos curiosos que se desprenden de esta fotografía demoscópica, resalta que Vox mantendría más del 80 % de sus votantes de 2023 y conseguiría captar parte del electorado del PP. También es notable que Pérez Llorca supera a Morant en preferencia personal, mientras Baldoví se posiciona mejor que ambos. Aunque las urnas están aún lejos, en la Comunidad Valenciana ya ha comenzado una contienda en la que los escaños parecen pesar más que los discursos.