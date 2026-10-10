Democracia 21, el nuevo partido que aspira a recoger el testigo de Ciudadanos y abrirse paso en la política española

La política española suma una nueva formación a su tablero electoral. Democracia 21, el partido impulsado por la abogada Miriam González Durántez, se presenta con la intención de concurrir a las próximas elecciones generales y disputar un espacio político que quedó debilitado tras la caída de Ciudadanos. La iniciativa busca atraer a los ciudadanos que no se sienten representados por las principales formaciones y que reclaman una renovación de la política nacional.

El proyecto se presenta en un momento de fuerte enfrentamiento entre los bloques políticos y de creciente dificultad para alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas. En ese contexto, Democracia 21 pretende abrirse paso con un discurso centrado en la regeneración democrática, la modernización institucional y la necesidad de devolver protagonismo a la sociedad civil. La formación considera que existe una distancia excesiva entre las preocupaciones de los ciudadanos y las prioridades de los partidos tradicionales.

Miriam González, al frente de la nueva formación

La principal impulsora del proyecto es Miriam González Durántez, abogada nacida en Olmedo (Valladolid) y fundadora de la plataforma España Mejor, desde la que ha promovido iniciativas relacionadas con la mejora de las instituciones y la participación ciudadana. Su trayectoria profesional está vinculada al ámbito jurídico y europeo, y también es conocida por ser la esposa de Nick Clegg, antiguo viceprimer ministro británico.

González ha decidido dar el salto a la política con una formación que pretende reunir perfiles procedentes de distintos ámbitos ideológicos. Su planteamiento pasa por superar las etiquetas tradicionales y concentrarse en reformas que, a su juicio, permitan mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

La dirigente defiende que España necesita actualizar sus estructuras políticas y reforzar los mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder. En su diagnóstico, los partidos han desarrollado organizaciones demasiado rígidas, con escasa capacidad para incorporar propuestas de la sociedad y excesiva dependencia de sus propias dinámicas internas.

El nuevo competidor por el espacio de Ciudadanos

Una de las principales incógnitas es si Democracia 21 conseguirá hacerse un hueco en el centro político español. El proyecto recuerda, por su voluntad de atraer a votantes de diferentes sensibilidades y presentarse como alternativa a los partidos tradicionales, a la primera etapa de Ciudadanos, cuando la formación de Albert Rivera logró consolidarse como una fuerza relevante en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el escenario actual presenta importantes diferencias. La polarización entre el PSOE y el PP, junto con el peso electoral de Vox y las distintas fuerzas de izquierda, dificulta la consolidación de una opción transversal. El precedente de Ciudadanos también supone un desafío para una formación que tendrá que demostrar que existe una demanda electoral suficiente para sostener una alternativa de estas características.

Democracia 21 pretende dirigirse a los votantes que rechazan tener que elegir entre los bloques tradicionales y que buscan una opción centrada en la regeneración institucional. La incógnita será si ese descontento se traduce en votos y representación parlamentaria o si el partido encuentra dificultades para superar la fragmentación del espacio político.

Despolitizar las instituciones y combatir la corrupción

Entre las principales propuestas avanzadas por González figura la despolitización de los organismos encargados de controlar al Gobierno, así como una reforma de la Administración pública basada en los principios de mérito y capacidad. La dirigente también defiende reducir las redes clientelares y revisar el papel de los asesores en las instituciones.

En el ámbito judicial, plantea que los jueces elijan directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sin intervención de las asociaciones judiciales, y reclama la creación de juzgados especializados en corrupción, dotados de medios suficientes y coordinados entre sí.

La formación también defiende una mayor rendición de cuentas de los responsables públicos y la introducción de mecanismos que permitan acercar las instituciones a los ciudadanos. Su discurso sitúa la regeneración democrática como uno de los ejes centrales de su propuesta política.

En materia territorial, González no apuesta por recentralizar las competencias, aunque sí considera necesario mejorar la coordinación entre las administraciones autonómicas y el Estado. La dirigente reivindica la diversidad de España como un activo y sostiene que el funcionamiento institucional debe orientarse hacia resultados concretos.

Una candidatura ante el reto de las elecciones generales

La presentación de Democracia 21 supone el inicio de una nueva etapa para un proyecto que aspira a transformar su discurso de regeneración en una alternativa electoral efectiva. La formación tendrá que construir una estructura territorial, atraer candidatos y movilizar a un electorado que, en buena medida, se encuentra dividido entre las opciones ya consolidadas.

González ha confirmado que el partido estudia en qué circunscripciones concurrirá, sin plantear inicialmente una candidatura en todas ellas. La decisión estará condicionada por las posibilidades reales de organización y por el calendario electoral.

El objetivo es llegar a las urnas con una propuesta capaz de diferenciarse de las siglas tradicionales y ofrecer respuestas a problemas como la vivienda, el funcionamiento de las instituciones y la desconfianza hacia la clase política.

Democracia 21 aspira así a ocupar un espacio que Ciudadanos llegó a representar, pero su éxito dependerá de su capacidad para convertir el descontento ciudadano en apoyo electoral. En un escenario marcado por la polarización y la competencia entre grandes bloques, la nueva formación tendrá que demostrar que existe un hueco real para una alternativa transversal en la política española.