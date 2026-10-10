Qué leyes, piezas y enchufados del Régimen Sanchista caerán y quiénes seguirán con el chollo cuando PP y VOX ganen las elecciones

De la Fiscalía a RTVE, pasando por Telefónica, el Banco de España o el Constitucional, el marrullero Pedro Sánchez ha colocado a los suyos en cada rincón del Estado; cambiar de Gobierno será más sencillo que desmontar la desvergonzada tela de araña de privilegios, chollos, mangancias, leyes y enchufados que ha tejido el Régimen Sanchista en estos nefastos ocho años.

Desde el primer día, el marido de Begoña y su cuadrilla de maleantes se han dedicado con furor a ocupar instituciones, asaltar organismos públicos y colocar a los suyos en puestos de relumbrón y poder: de la Fiscalía General a RTVE, pasando por Telefónica, el Ibex 35 y una larga lista de organismos.

No es algo que pase desapercibido o un tema menor. A nadie se le escapa que los periodistas ‘sanchistas’ de TVE -por ejemplo- se juegan todo el 29-N y que están ya haciendo cabriolas para evitar una limpia del PP.

El lema entre los adictos al régimen es muy claro: «Hay que generar tensión en la calle».

La pública, como se está ya comprobando, elevará la intensidad en las siete semanas que restan hasta la votación.

Para PP y VOX, si se confirma la victoria que anticipan las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre, desmantelar esa red de chollos, nombramientos, puestos y mangancias que ha tejido el régimen sanchista será imprescindible desde el día siguiente. La tarea, sin embargo, no será sencilla: el andamiaje está diseñado para sobrevivir a su arquitecto.

Hay inquilinos que, al dejar el piso, se llevan los muebles. Sánchez ha hecho algo más sofisticado: ha cambiado las cerraduras, ha dejado a sus amigos viviendo en las habitaciones y ha firmado contratos de alquiler que vencen años después de su mudanza.

Siete años dan para mucho. Y el presidente los ha aprovechado con una constancia digna de mejor causa. Un ministro de Justicia acabó en el Tribunal Constitucional. Un ministro de Seguridad Social, al frente del Banco de España. Su exjefe de gabinete, presidiendo Correos. Una exministra, en Red Eléctrica. Otra, en Paradores. El patrón se repite allá donde se mire.

La mano de Moncloa, en todas partes

La lista es larga y se ha ido completando sin pudor. En la Fiscalía General, el anterior titular, Álvaro García Ortiz, acabó condenado por el Tribunal Supremo, y su relevo, Teresa Peramato, fue designada en noviembre de 2025. En RTVE, el Gobierno cambió por real decreto ley, en octubre de 2024, el tamaño del consejo de administración, las mayorías para elegirlo y la duración de los mandatos. La corporación es hoy lo que el PP llama, con sorna, Telepedro.

En el sector privado, la mano de Moncloa tampoco se ha cortado. A través de la SEPI, el Estado entró en el capital de Telefónica y en enero de 2025 forzó el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, hombre de la máxima confianza socialista. Indra, con el Estado como primer accionista, se ha convertido en otra pieza del tablero. Y en el CIS, José Félix Tezanos lleva desde junio de 2018 cocinando encuestas que solo él entiende.

Las primeras piezas en caer

Un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo podría actuar con rapidez en algunos frentes. El primero, el CIS. Relevar a Tezanos sería cuestión de días. El reto será resistir la tentación de poner a otro Tezanos de distinto color, en lugar de profesionalizar de una vez el organismo.

El segundo, la Fiscalía General. La ley permite cesar al fiscal general cuando termina el Gobierno que lo propuso, lo que convierte el relevo de Peramato en una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo.

El tercero, RTVE. Aquí el reto es mayor. No basta con cambiar al presidente: habrá que reformar el sistema de elección del consejo. Y la gran pregunta es si el PP está dispuesto a crear una televisión pública verdaderamente independiente o si se conformará con cambiar de Telepedro a Telealberto.

Leyes en la diana

Feijóo ha prometido derogar buena parte del legado legislativo sanchista. En su punto de mira están la Ley de Memoria Democrática, que el PP considera un ejercicio de reapertura de heridas, y la Ley de Vivienda, a la que culpa de haber reducido la oferta de alquiler y disparado los precios.

También está la reversión de la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y rebajó la malversación, pactada con el independentismo para pagar los favores parlamentarios. Recuperar penas más duras exigirá mayoría suficiente en las Cortes, pero un bloque de más de 200 escaños no tendrá excusas.

La vivienda será el gran campo de batalla. El PP promete un millón de viviendas y un ritmo de 250.000 al año, con entre 500.000 y 600.000 empleos. Lo difícil no será derogar, sino construir: suelo, financiación, comunidades autónomas y ayuntamientos dispuestos a dar licencias. Y la burocracia, que nunca pierde unas elecciones.

El Constitucional, la última trinchera

El hueso más duro de roer será el Tribunal Constitucional. Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, la mayoría progresista ha avalado la ley de amnistía y ha anulado las condenas de los ERE que había dictado el Tribunal Supremo. Es, de facto, la última trinchera del sanchismo.

Un nuevo Gobierno no podrá cambiar esa mayoría a corto plazo, ni anular sus resoluciones por decreto. Tendrá que esperar a que venzan los mandatos o reformar el sistema de elección, siempre dentro de los límites que marca la Constitución. Será una batalla larga.

Lo mismo ocurrirá con el Banco de España, presidido por el exministro José Luis Escrivá, con la AIReF y con varios organismos reguladores. Sánchez ha dejado bien amarrados muchos nombramientos, con mandatos que se prolongan más allá de la legislatura. La independencia de las instituciones, bien entendida, protege del Gobierno saliente y del entrante. Pero cuando la independencia se ha usado para blindar a los afines, el remedio exige cirugía fina.

La herencia que no se borra

Hay una factura que no desaparece con la papeleta. La deuda pública alcanzaba en julio de 2026 los 1,744 billones de euros, el 99,9 % del PIB. En porcentaje ha bajado algo, pero en euros ha crecido un 3,8 % en un año. Cualquier rebaja de impuestos tendrá que hacer equilibrios con los intereses de la deuda y las reglas fiscales de Bruselas.

Y queda la herencia territorial. La amnistía, las transferencias a Cataluña y los compromisos financieros con ERC, JUNTS y el PNV no se evaporarán con el cambio de Gobierno. Algunos acuerdos podrán derogarse; otros acabarán en los tribunales, y varios obligarán a negociar con las comunidades autónomas.

Análisis: ganar Moncloa no basta

La paradoja es evidente. Una victoria de PP y VOX el 29-N acabaría con el Gobierno de Sánchez, pero no necesariamente con el sanchismo. Los cargos tienen mandatos, las leyes producen efectos y la deuda tiene mejor memoria que cualquier eslogan.

Por eso el nuevo Gobierno necesitará algo más que votos: un plan detallado para recuperar la neutralidad de las instituciones sin caer en la tentación de repetir la jugada con otros nombres. Porque si el día después del 29-N el centroderecha se limita a sustituir a los colocados de Sánchez por los suyos, el problema no se habrá resuelto. Solo habrá cambiado de dueño.