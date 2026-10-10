Sánchez presiona a sus compinches para que el 29-N no presenten candidatos en provincias pequeñas y medianas

Quizá el centroderecha debería tomar nota y ponerse las pilar en este asunto, porque el tiempo corre que se las pela.

En cualquier caso, el crecimiento de VOX respecto a 2023 hace que se amplien las perspectivas de PP y VOX y que los de Abascal sumen en todos los escenarios.

No ocurre los mismo con la candidatura de Alvise, que este 29-N podría costar a PP y VOX entre uno o cuatro diputados.

Pedro Sánchez ha iniciado unas negociaciones de alto riesgo con el Frente Amplio para presentarse de manera conjunta al Senado en las elecciones del 29 de noviembre.

Según informa El Mundo, delegados del PSOE y de la coalición a la izquierda del partido se reunirán este domingo, teniendo como plazo el 16 de octubre para registrar acuerdos electorales.

La propuesta, al menos de momento, no contempla una única candidatura a nivel nacional.

La estrategia se centrará en seleccionar provincias donde la fragmentación del voto pueda resultar en más senadores para el Partido Popular. En otras palabras, Ferraz no busca unificar a toda la izquierda en un solo frente, sino establecer conexiones electorales donde realmente puedan sumar.

Una operación centrada en el Senado

Este movimiento responde a un cálculo numérico definido. En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede elegir a un máximo de tres. Este sistema favorece las candidaturas que logran concentrar el voto, castigando a quienes se presentan divididos.

El PP actualmente goza de una mayoría absoluta en la Cámara Alta. Para el PSOE, mantener cierta influencia es crucial, dado que el Senado juega un papel vital en la tramitación legislativa y en decisiones institucionales futuras. La renovación del Tribunal Constitucional añade otra capa de complejidad a la contienda, ya que una mayoría conservadora podría influir en la distribución del poder durante la próxima legislatura.

La propuesta impulsada por sectores progresistas incluye acuerdos selectivos en alrededor de una treintena de territorios, tales como:

Asturias, Pontevedra y La Coruña

Badajoz, Cáceres, Cádiz y Huelva

Valencia, Alicante, Castellón y Teruel

Zaragoza, Huesca y Teruel

Madrid, Toledo, Guadalajara y Valladolid

Baleares, León, Burgos, Cuenca y Albacete

Las probabilidades varían dependiendo de la provincia. Los negociadores se enfocan en aquellas donde unos pocos miles de votos pueden cambiar el reparto de escaños. Espacios como Castilla y León, Asturias, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana parecen tener un gran potencial para una candidatura coordinada.

El Frente Amplio presiona, pero Podemos permanece al margen

El Frente Amplio incluye a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, aunque la inclusión de Podemos aún no está clara. La formación liderada por Irene Montero e Ione Belarra sigue su propio camino y su eventual sumatoria podría reconfigurar tanto los nombres como la representación de cada partido en las listas.

Antes de coaligarse, la coalición debe consolidar su estructura interna. Se espera que presente su plan y a su candidato el 17 de octubre, justo un día después de que finalice el plazo para registrar coaliciones. Este apretado cronograma deja poco espacio para conflictos, aunque la política española ha demostrado en diversas ocasiones que las fechas límites no siempre logran someter a los partidos a una disciplina efectiva.

El dilema no se limita al Senado. En el Congreso, la izquierda alternativa también enfrenta las consecuencias de ir por separado. Una encuesta de 40dB publicada recientemente estima que Podemos y el Frente Amplio podrían alcanzar entre 15 y 19 diputados si se unieran, en comparación con los 7 a 9 escaños que podrían lograr presentándose individualmente. Esta desigualdad se debe, en gran parte, a la distribución provincial de la normativa electoral.

Escenario Voto estimado Escaños previstos Frente Amplio y Podemos por separado 7,6 % conjunto 7-9 Candidatura conjunta 9,5 % 15-19

Los números deben tomarse con precaución. Se trata de una encuesta basada en 800 entrevistas realizadas el 7 y 8 de octubre, y no debe considerarse una predicción definitiva. Además, los sondeos recientes siguen sugiriendo una ventaja amplia para la combinación de PP y Vox, aunque aún no reflejan con precisión la nueva configuración del Frente Amplio.

Sánchez busca aliados sin ceder demasiado

Para el presidente, el acuerdo presenta tanto oportunidades como amenazas. Una alianza en el ámbito territorial puede mejorar el rendimiento del voto progresista en el Senado, pero también obliga al PSOE a compartir espacios, candidatos y protagonismo con fuerzas que compiten en el mismo espectro electoral.

El Frente Amplio, por su parte, tiene la responsabilidad de demostrar que su nueva imagen no es simplemente una estrategia de comunicación. Su éxito dependerá de su habilidad para transformar la promesa de unidad en boletas reconocibles y en posiciones con posibilidades reales de conseguir escaños. En provincias pequeñas, lograr que un candidato ocupe un lugar destacado puede generar más tensiones que un cualquiera discusión ideológica.

Compromís sigue la negociación con atención, aunque no forma parte oficialmente del Frente Amplio. En algunos territorios podría considerar acuerdos concretos, especialmente si una candidatura común mejora sus alternativas frente al bloque conservador. En otros, la preservación de la identidad propia y el control sobre las listas podrían pesar más que la concentración del voto.

La reunión del domingo marcará el inicio de esta estrategia. Un acuerdo general parece complicado; sin embargo, los pactos más focalizados son, sin duda, bastante más viables. La izquierda deberá escoger entre preservar las marcas de cada partido o adoptar una estrategia común para una Cámara donde la coordinación electoral puede resultar más efectiva que un mitin lleno de asistentes.

Entre las curiosidades de esta contienda se encuentra el contraste entre el Congreso y el Senado: mientras que en la Cámara Baja las listas son cerradas, en la Alta el elector tiene la capacidad de elegir nombres específicos. En política, a veces la línea entre vencer y ser derrotado no radica únicamente en la retórica, sino en marcar una casilla más o conseguir que el vecino haga lo mismo.