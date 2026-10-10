Sirera lleva a la Fiscalía el socavón del Putxet y exige investigar por qué se ignoraron las alertas antes del hundimiento

Tres meses después del socavón que sacudió el barrio barcelonés del Putxet y obligó a desalojar a decenas de familias, Daniel Sirera ha decidido llevar el caso a la Fiscalía. El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que se investiguen las circunstancias del hundimiento registrado el pasado 7 de julio durante las obras de la Línea 9 del Metro y se esclarezca si hubo actuaciones u omisiones que puedan tener relevancia penal.

La iniciativa del dirigente popular pone el foco en una cuestión que considera fundamental: qué sabían las administraciones antes del hundimiento y qué medidas se adoptaron después de las primeras señales de alerta. La denuncia no se limita a las causas técnicas del socavón, sino que reclama examinar la gestión de las advertencias previas, la respuesta de los responsables públicos y las actuaciones que pudieron llevarse a cabo para prevenir el incidente.

El caso mantiene en una situación de incertidumbre a los vecinos afectados. El desalojo preventivo de ocho fincas, con un total de 93 viviendas, alteró la vida de numerosas familias y tuvo consecuencias también para los comerciantes de la zona. Según la información facilitada por el PP, los residentes de tres de los edificios no podrán regresar a sus hogares antes del próximo año.

Sirera sostiene que, transcurridos tres meses desde el hundimiento, es necesario esclarecer lo sucedido y ofrecer respuestas a quienes continúan sufriendo sus consecuencias. Por ello, solicita que la Fiscalía examine los hechos y valore si existen indicios de posibles delitos contra la seguridad colectiva o de prevaricación administrativa. La presentación de la denuncia no implica que se haya acreditado la comisión de ningún delito, una cuestión que deberá determinarse a partir de la investigación.

Un hundimiento en mayo y una advertencia vecinal antes del socavón

Uno de los principales elementos que el PP quiere que se investiguen es el hundimiento del pavimento de una acera registrado el 26 de mayo en la calle de Sant Gervasi de Cassoles. Aquel episodio se produjo varias semanas antes del socavón del 7 de julio y constituye uno de los antecedentes que Sirera considera necesario aclarar.

La denuncia también recoge la intervención de un vecino durante una sesión del Consell de Barri, en la que habría advertido de la posible relación entre aquel hundimiento, las grietas detectadas en la zona y el paso de la tuneladora utilizada en las obras de la Línea 9.

Según la grabación de aquella sesión citada en el documento presentado por el PP, la concejala del distrito, M. Eugènia Gay, respondió que la situación estaba «revisada y controlada».

A partir de estos antecedentes, Sirera reclama esclarecer qué comprobaciones se realizaron después del incidente de mayo, si las advertencias vecinales fueron trasladadas a los responsables técnicos y políticos y si se adoptaron medidas preventivas adicionales. El dirigente popular quiere que se determine si las administraciones disponían de información relevante sobre los riesgos y cómo actuaron ante ella.

La cuestión central de la denuncia es si las señales previas fueron evaluadas adecuadamente y si la respuesta de los responsables estuvo a la altura de las circunstancias. El PP considera que estos extremos no pueden quedar sin aclarar, especialmente después de que el posterior hundimiento obligara a desalojar varias fincas.

«Los vecinos tienen derecho a saber qué falló»

Sirera ha defendido que los afectados no pueden seguir esperando indefinidamente para conocer las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades. El presidente del grupo municipal popular reclama explicaciones sobre las decisiones adoptadas antes del socavón y sobre la respuesta ofrecida después del hundimiento.

«Ya han pasado tres meses y los vecinos tienen derecho a saber qué falló, quién tenía conocimiento de las advertencias previas y quién va a asumir las responsabilidades. No podemos conformarnos con explicaciones genéricas ni eternizar el sufrimiento de los vecinos y comerciantes que siguen sin poder acceder a sus domicilios o sus negocios», ha afirmado.

Con estas palabras, el dirigente popular sitúa la gestión de las advertencias previas en el centro de su ofensiva política y judicial. Su denuncia pretende que se reconstruya la secuencia de los acontecimientos, desde el primer hundimiento de la acera hasta el socavón de julio, y que se determine qué información manejaban las administraciones implicadas en cada momento.

El PP ya había reclamado explicaciones urgentes tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat después del incidente. Ahora, con el escrito presentado ante la Fiscalía Provincial, Sirera busca que los hechos sean examinados desde el punto de vista de las posibles responsabilidades penales, además de las explicaciones políticas y administrativas que reclama su formación.

93 viviendas afectadas y familias pendientes de volver a casa

El impacto del socavón va mucho más allá de los daños materiales provocados por el hundimiento. El desalojo preventivo de ocho fincas dejó afectadas a 93 viviendas y obligó a numerosos residentes a abandonar sus hogares mientras se evaluaba la situación de los edificios y se desarrollaban las actuaciones necesarias.

Según los datos aportados por el PP, los vecinos de tres de las fincas no podrán regresar antes del próximo año. Una perspectiva que prolonga la incertidumbre de las familias y mantiene abiertas las consecuencias sociales del incidente meses después de producirse.

A la situación de los residentes se suma la de los comerciantes que han sufrido dificultades para acceder a sus negocios o mantener su actividad con normalidad. El partido denuncia que las consecuencias económicas y personales del hundimiento requieren una respuesta concreta por parte de las administraciones.

Sirera considera que la actuación institucional no puede limitarse a reparar los daños físicos y esperar a que la situación se normalice. A su juicio, también es necesario esclarecer las causas del socavón, informar de forma transparente sobre el estado de los inmuebles y garantizar que los afectados reciban el apoyo que les corresponda.

La evolución de los trabajos y las condiciones para recuperar la normalidad siguen siendo cuestiones centrales para los vecinos. Mientras tanto, el PP insiste en que las administraciones deben ofrecer información clara sobre las medidas adoptadas y los plazos previstos.

El PP exige transparencia sobre las decisiones antes y después del hundimiento

Además de acudir a la Fiscalía, Sirera ha reiterado su petición para que se haga pública toda la documentación relacionada con el socavón. La reclamación incluye información sobre las circunstancias del hundimiento, las advertencias recibidas, el estado de los edificios afectados y las decisiones tomadas antes y después del 7 de julio.

El objetivo es que los vecinos puedan conocer qué ocurrió y qué medidas se adoptaron desde que aparecieron las primeras señales de alerta. Para el PP, la transparencia resulta especialmente relevante en un caso que afecta a la seguridad de las viviendas y a la vida cotidiana de decenas de familias.

«No basta con rellenar el agujero y esperar a que pase el tiempo. Hay que saber por qué ocurrió, si se atendieron las señales de alerta y si se actuó correctamente. La seguridad de los vecinos debe estar por encima de cualquier interés político o administrativo», ha señalado el dirigente popular.

La denuncia también plantea la necesidad de examinar si existieron decisiones u omisiones que deban ser analizadas por la Fiscalía. Será el Ministerio Público quien valore los hechos puestos en su conocimiento y determine si procede impulsar nuevas actuaciones para esclarecer lo sucedido.

El PP sostiene que conocer las causas técnicas del hundimiento es imprescindible, pero considera igualmente necesario investigar cómo se gestionó la información disponible antes del incidente. La formación reclama que ambas cuestiones se aborden con transparencia y que las conclusiones permitan determinar si se actuó correctamente.

Sirera reclama indemnizaciones y ayudas para los afectados

La respuesta económica a los daños ocasionados por el socavón es otro de los asuntos que el PP mantiene sobre la mesa. La formación ya había reclamado un plan de compensación que incluyera ayudas directas a los comercios, indemnizaciones a los vecinos y compensaciones por las pérdidas económicas sufridas.

La petición pretende que las consecuencias del incidente no recaigan exclusivamente sobre quienes se han visto obligados a abandonar sus viviendas o han sufrido dificultades para desarrollar su actividad profesional. El partido reclama que las administraciones competentes den una respuesta a las necesidades de las familias y los negocios afectados.

Sirera ha insistido en que las instituciones deben asumir las responsabilidades que, en su caso, se determinen y garantizar que los vecinos dispongan de información suficiente sobre la situación de sus edificios y las condiciones necesarias para regresar con seguridad.

La denuncia ante la Fiscalía se suma así a las reclamaciones políticas que el PP viene formulando desde el hundimiento. La formación quiere que se esclarezcan tanto las circunstancias que precedieron al socavón como las decisiones adoptadas después, y que se dé respuesta a los perjuicios que siguen soportando los afectados.

La Fiscalía deberá valorar si existen responsabilidades penales

La denuncia presentada por Sirera solicita que se investiguen los hechos y se determine si las circunstancias del socavón pueden tener relevancia penal. Entre las cuestiones que plantea figura la posible existencia de delitos contra la seguridad colectiva y de prevaricación administrativa, sin que ello suponga que tales delitos estén acreditados.

La Fiscalía deberá examinar la documentación aportada y valorar si existen indicios suficientes para impulsar las actuaciones que correspondan. La investigación deberá permitir esclarecer qué sucedió, qué información estaba disponible antes del hundimiento y si las decisiones adoptadas por los responsables públicos y técnicos se ajustaron a sus obligaciones.

Para el PP, la presentación de la denuncia constituye un paso para exigir que el caso no quede reducido a una explicación técnica del accidente. Sirera reclama que también se analicen las advertencias previas y se determinen las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse de los hechos.

«Vamos a seguir exigiendo transparencia, seguridad y responsabilidades. Los vecinos del Putxet merecen respuestas y tienen derecho a saber qué pasó y no sentir que el gobierno municipal les ha abandonado. La investigación debe esclarecer los hechos y determinar si hubo actuaciones u omisiones que puedan tener relevancia penal», ha concluido.

Tres meses después del socavón, el caso del Putxet suma así una nueva dimensión judicial. La denuncia pone el foco en las advertencias anteriores al hundimiento, mientras los vecinos afectados continúan pendientes de recuperar la normalidad. La cuestión que Sirera quiere que se aclare es si las señales previas fueron atendidas y si las administraciones actuaron conforme a sus obligaciones antes de que se produjera el incidente.