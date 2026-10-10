No todo está decidido porque el tramposo Pedro Sánchez jugará sucio hasta el último minuto: El marido de Begoña, que sigue intentando trampear con el censor y la mal llamada Ley de Nietos, aprobará subidas para 12,5 millones de votantes justo antes del 29-N.

En cualquier caso, lo tiene imposible si el centroderecha no se echa a la bartola y va a votar en masa como corresponde.

A estas horas, los sociólogos prevén una movilización masiva de la derecha y una participación superior al 70% en las urnas-

Lo que no está si el amo del PSOE, ayudado por la Brunete Pedrete Periodística, será capaz de hacer algo similar en la izquierda, atribulada por la corrupción ynla flagrante incompetencia del Regimen.

El 29-N no se decidirá solamente en Madrid, Barcelona o Sevilla.

La lucha por la mayoría absoluta también se librará en provincias más pequeñas, donde un puñado de votos puede decantar el último escaño.

Un análisis publicado por El Debate pone el foco en diez circunscripciones que resultan especialmente sensibles para el bloque que conforman el Partido Popular y VOX.

Las encuestas apuntan a una clara ventaja para la derecha, pero el sistema electoral español no otorga diputados a través de una simple calculadora nacional.

Este sistema premia la concentración territorial y convierte cada provincia en un pequeño tablero de ajedrez.

En algunas de estas provincias, PP y VOX pueden sumar un escaño adicional; en otros casos, la competencia entre ellos podría favorecer al PSOE y permitirle mantener representación.

Las diez circunscripciones vigiladas

Las provincias que se analizan son Ávila, Segovia, Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Palencia, Toledo y Cádiz. Aunque no todas tienen el mismo peso ni presentan el mismo panorama, todas comparten una característica: reparten pocos diputados y, por tanto, cualquier cambio en el voto puede alterar el resultado final.

Provincia Por qué es relevante Ávila Sus tres escaños ofrecen poco margen para fallos estratégicos Segovia La lucha por el último diputado puede ser crucial Soria Una circunscripción pequeña donde cada candidatura necesita concentrar apoyos Teruel El voto provincialista puede modificar el reparto Cuenca El crecimiento de Vox puede despojar un escaño al PP o al PSOE Guadalajara La variación entre el voto urbano y rural será decisiva Zamora El equilibrio entre PP, PSOE y Vox puede cambiar con pocos votos Palencia La derecha debe evitar la dispersión de sus apoyos Toledo Su tamaño mayor la convierte en una pieza clave Cádiz El retroceso socialista y la competencia interna de la derecha abren nuevas oportunidades

La esencia no radica solo en que PP y Vox incrementen sus porcentajes. También es crucial cómo se distribuye ese crecimiento. Un aumento de Vox puede elevar el total de diputados del bloque si arrebata representación al PSOE. Sin embargo, en provincias con tres, cuatro o cinco escaños, también puede quitarle un diputado al PP sin garantizar que la derecha logre sumar otro frente a la izquierda.

Ávila es un ejemplo especialmente ilustrativo. En elecciones pasadas, sus tres representantes se repartieron entre PP, PSOE y Vox. En una circunscripción tan limitada, la candidatura que quede un poco por detrás puede perder la opción de entrar, aunque reúna decenas de miles de votos a nivel nacional.

Andalucía, Madrid y Extremadura: ¡el coto de los escaños!

El análisis territorial también otorga un papel importante a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Andalucía alberga un número de diputados suficientemente grande como para impulsar al bloque victorioso. En los comicios de 2023, PP y Vox lograron 34 escaños en la comunidad, en comparación con los 27 obtenidos por el PSOE y Unidas Podemos-Sumar. Esta comunidad se perfila nuevamente como uno de los principales campos de batalla del 29-N.

La situación en Andalucía tiene un precedente reciente. En las elecciones autonómicas de mayo, el PP alcanzó el 41,5 % de los votos y 53 escaños, mientras que Vox rozó el 14 % con 15 representantes. El pacto posterior entre ambas formaciones permitió a Juanma Moreno conservar el gobierno de la Junta. Esta experiencia puede servir como un argumento de movilización, aunque las elecciones generales poseen sus propias dinámicas y otra participación.

En Madrid, el reparto sugiere una amplia ventaja conservadora, con el PP liderando y Vox bien consolidado. Esta provincia tiene el potencial de aportar varios escaños adicionales al bloque, pero también se convierte en un termómetro político nacional: una mejora de Vox puede ampliar la suma de la derecha, aunque obligará al PP a competir por un electorado que comparte el mismo espacio ideológico.

Extremadura presenta un escenario menos predecible. Sus dos provincias cuentan con un menor número de diputados que Madrid o Andalucía, pero cada variación se vuelve desproporcionadamente significativa. En estas regiones, la campaña local, la notoriedad de los candidatos y la capacidad de movilizar a votantes que normalmente se abstienen pesan tanto como las tendencias nacionales.

Un bloque superior a 176 escaños, según los sondeos

Las proyecciones recientes indican que PP y Vox superarán la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 diputados. El promedio de encuestas aludido por Periodista Digital estima aproximadamente 137 escaños para el PP y 65 para Vox, mientras que otras investigaciones elevan la suma por encima de los 200 representantes.

El sondeo de GAD3, publicado por ABC, asigna al PP 133 diputados y a Vox 69. Por su parte, la estimación de NC Report coloca a los populares entre 146 y 148 escaños, y a Vox entre 61 y 64. Aunque las cifras no coinciden, comparten una tendencia común: el PP ganaría las elecciones y Vox jugaría un papel decisivo en la formación del Gobierno.

No obstante, una encuesta nacional no puede prever con exactitud el reparto de los últimos diputados. La ley D’Hondt y el tamaño de las circunscripciones hacen que el porcentaje estatal sea solo una guía. En una provincia pequeña, unos pocos cientos de votos pueden producir un resultado muy diferente al que sugeriría la media nacional.

Las principales incógnitas que quedan por resolver son:

Si el PSOE conseguirá mantener sus escaños en provincias de baja dimensión.

Si Vox crecerá a expensas del PP o directamente del voto socialista.

Si las candidaturas locales o regionalistas seguirán teniendo influencia.

Si la participación se centraliza en áreas urbanas o aumenta en la España rural.

Si la campaña alterará el reparto en los llamados escaños frontera.

El adelanto electoral añade una carga adicional. Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre, y la campaña queda marcada por cuestiones como la vivienda, el desgaste del Gobierno y la competencia entre las formaciones de la derecha. Como ha señalado Periodista Digital al examinar las encuestas, el bloque progresista afronta un panorama más fragmentado y Sumar llega debilitado, mientras Vox consolida una posición cercana al 18 % en diversas proyecciones.

La paradoja no es nueva: si bien un ascenso de Vox puede ser beneficioso para la suma parlamentaria, también puede complicar el reparto si se produce en provincias donde el PP necesita concentrar el voto. El último diputado de Teruel, Cuenca o Ávila podría tener más peso político que un decimal en una encuesta nacional.

Y hay un aspecto casi artesanal en esta elección: en las provincias pequeñas, contar votos se asemeja menos a medir una marea y más a pesar monedas. A veces, el escaño que puede mover al Gobierno se encuentra en una diferencia menor que el número de votos necesarios para llenar un pequeño teatro provincial.